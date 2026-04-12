Λίβανος: Έφοδος Ισραηλινών κομάντο σε νοσοκομείο - «Εξουδετερώθηκαν τρομοκράτες της Χεζμπολάχ»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε έφοδο σε νοσοκομείο στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, στον νότιο Λίβανο, όπου είχαν οχυρωθεί ένοπλοι της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας περίπου 20 μαχητές και κατασχέτοντας όπλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του IDF, οι δυνάμεις της ταξιαρχίας Γκιβάτι εντόπισαν την περασμένη εβδομάδα στρατιωτική δραστηριότητα της Χεζμπολάχ στο κυβερνητικό νοσοκομείο της Μπιντ Τζμπέιλ, ενώ τις τελευταίες ημέρες εντόπισαν αρκετούς ενόπλους που πραγματοποιούσαν παρακολούθηση μέσα από τον χώρο του νοσοκομείου και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ κατά ισραηλινών στρατιωτών.

«Σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα στρατεύματα εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες. Επιπλέον, περίπου 20 τρομοκράτες επλήγησαν και εξουδετερώθηκαν στην περιοχή του νοσοκομείου, ώστε να αρθεί μια άμεση απειλή», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Μετά την επιχείρηση, οι στρατιώτες εισέβαλαν στο ιατρικό κέντρο και εντόπισαν οπλοστάσιο που, όπως υποστηρίζει ο IDF, ανήκε στη Χεζμπολάχ. Ο στρατός κατηγόρησε την οργάνωση ότι χρησιμοποιούσε «συστηματικά και συνεχώς» το συγκρότημα του νοσοκομείου και τον περιβάλλοντα χώρο για στρατιωτικούς σκοπούς, παραβιάζοντας σοβαρά το διεθνές δίκαιο.

Ο IDF πρόσθεσε ότι είχε προηγουμένως προειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές στον Λίβανο πως κάθε στρατιωτική δραστηριότητα σε νοσοκομεία πρέπει να σταματήσει, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Χεζμπολάχ συνέχισε να χρησιμοποιεί το νοσοκομείο για στρατιωτική δράση.

