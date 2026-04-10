Λίβανος: Σε 357 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τα ισραηλινά πλήγματα

Τα ισραηλινά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα την Τετάρτη σε όλο τον Λίβανο σκότωσαν 357 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας, αυξάνοντας σε 1.953 τον αριθμό των νεκρών από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.

Ο νεότερος απολογισμός αναφέρει «357 μάρτυρες και 1.223 τραυματίες», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι «ο απολογισμός αυτός δεν είναι οριστικός», καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας μέσα στα ερείπια και ταυτοποίησης των θυμάτων.

Πρωθυπουργός Λιβάνου: Ενισχύεται η αποφασιστικότητά μας για εκεχειρία

Δεκατρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Λιβάνου σκοτώθηκαν σήμερα στον νότο της χώρας σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με νέο απολογισμό, εν μέσω έντονων διπλωματικών πιέσεων στο Ισραήλ για να σταματήσει τα φονικά του πλήγματα.

«Η οδυνηρή αυτή απώλεια το μόνο που κάνει είναι να ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να επιτύχουμε μια εκεχειρία που θα προστατεύσει τον Λίβανο και τον λαό μας στον νότο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ σε ανακοίνωση, την ώρα που η Ουάσινγκτον αναμένεται να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών την ερχόμενη εβδομάδα.

Ένας άνδρας που επέζησε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή διασώζεται από πυροσβέστη από ένα κατεστραμμένο κτίριο στο κέντρο της Βηρυτού, στον Λίβανο. 8 Απριλίου 2026. ΑΡ

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «αναλάβει τις ευθύνες της για να τεθεί τέλος στις επαναλαμβανόμενες ισραηλινές επιθέσεις».

Τα πλήγματα είχαν στόχο την πόλη Ναμπατίγια, κυρίως το διοικητικό συγκρότημα στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άνθρωποι σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου παρατήρησε σημαντικές ζημιές στο κτιριακό αυτό συγκρότημα, όπου ξέσπασε πυρκαγιά.

Μετά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, το Ισραήλ δηλώνει ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία αυτή, και έκτοτε κλιμάκωσε τις επιθέσεις του κατά της Χεζμπολάχ, συμμάχου της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι έχει καταστρέψει περισσότερες από 4.300 υποδομές της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών στις 2 Μαρτίου, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο περίπου 1.900 ανθρώπων.

Δήλωσε επίσης ότι έχει εξοντώσει περισσότερους από 1.400 μαχητές της σιιτικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια των αεροπορικών πληγμάτων και των χερσαίων επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ δεν ανακοινώνει στοιχεία για τις απώλειές της.

