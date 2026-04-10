Πιλότοι αεροπορικών εταιρειών φοβούνται αντίποινα επειδή αρνήθηκαν να πετάξουν στη Μέση Ανατολή

Οι πιλότοι αεροπορικών εταιρειών που εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια των πτήσεων στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν φοβούνται τις συνέπειες  που κυμαίνονται από την απώλεια μισθού έως την απόλυση 

Νατάσα Παυλοπούλου

Ένα εμπορικό αεροπλάνο ετοιμάζεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Βηρυτού καθώς υψώνεται καπνός από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, την Κυριακή 5 Απριλίου 2026.

  • Πιλότοι αεροπορικών εταιρειών φοβούνται αντίποινα, όπως απώλεια μισθού ή απόλυση, αν αρνηθούν να πετάξουν στη Μέση Ανατολή λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.
  • Υπάρχουν ευρείες ανησυχίες για την ασφάλεια των πτήσεων στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής, όπου οι συνθήκες είναι απρόβλεπτες και ο εναέριος χώρος μπορεί να κλείσει ξαφνικά.
  • Η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Πιλότων Αεροπορικών Γραμμών (IFALPA) ζητεί θετική κουλτούρα ασφάλειας για να ενθαρρυνθούν οι πιλότοι να εκφράζουν ανησυχίες χωρίς φόβο αντιποίνων.
  • Η ΕΕ έχει παρατείνει την απαγόρευση πτήσεων στον εναέριο χώρο ορισμένων χωρών του Κόλπου, ενώ οι αερομεταφορείς των ΗΑΕ και του Κατάρ συνεχίζουν να πετούν μέσω ειδικών διαδρόμων.
  • Η ψυχική υγεία του προσωπικού πολιτικής αεροπορίας σε ζώνες συγκρούσεων θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια, λόγω αυξημένου στρες, άγχους και κόπωσης.
Οι πιλότοι αεροπορικών εταιρειών που εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια των πτήσεων στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν δήλωσαν σε μια παγκόσμια ένωση αεροπόρων ότι φοβούνται τις επιπτώσεις που κυμαίνονται από την απώλεια μισθού έως την απόλυση εάν αρνηθούν να αναλάβουν θέσεις εργασίας, δήλωσε ο πρόεδρός της, Ρον Χέι.

Πιλότοι από τον Λίβανο έως την Ινδία έχουν εκφράσει «ευρείες» ανησυχίες ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις εάν δεν πετούν σε συχνά απρόβλεπτες συνθήκες, όπου ο εναέριος χώρος μπορεί να κλείσει χωρίς προειδοποίηση λόγω επιθέσεων με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη , σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Πιλότων Αεροπορικών Γραμμών (IFALPA) «Υπάρχει ένας υποκείμενος φόβος αντιποίνων», δήλωσε ο Χέι στο Reuters στην πρώτη του συνέντευξη επί του θέματος.

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς ορισμένοι αερομεταφορείς της Μέσης Ανατολής συνεχίζουν να αποκαθιστούν τις πτήσεις τους, ακόμη και καθώς η κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που ανακοινώθηκε την Τρίτη αντιμετωπίζει προκλήσεις από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις. Ο Χέι, πιλότος της Delta Air Lines, είπε ότι ορισμένοι από τους πιλότους ανησυχούν για την απόλυσή τους. Για άλλους, «μπορεί να μην χάσουν τη δουλειά τους, αλλά (οι διευθυντές) μπορεί να πουν: "Μην πετάξετε το ταξίδι και δεν θα πληρωθείτε γι' αυτό"».

Αρνήθηκε να κατονομάσει τις εμπλεκόμενες αεροπορικές εταιρείες, αλλά είπε ότι αυτά ήταν παραδείγματα που δείχνουν ότι στο εξής πρέπει να εφαρμόζεται μια θετική κουλτούρα ασφάλειας όπου οι πιλότοι ενθαρρύνονται να μιλούν. «Αυτό έλειπε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής εδώ και αρκετό καιρό και απλώς επιδεινώθηκε από αυτή τη σύγκρουση», είπε.

Η IFALPA, με έδρα το Μόντρεαλ, έχει ενώσεις-μέλη στο Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, το Κουβέιτ και τον Λίβανο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Δεν απαριθμεί ενώσεις-μέλη σε μεγάλους αερομεταφορείς του Κόλπου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Οι αερομεταφορείς της Μέσης Ανατολής έχουν δηλώσει ότι δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια. Οι πτήσεις προς και από τα ΗΑΕ και το Κατάρ πραγματοποιούνται μέσω ειδικών διαδρόμων που έχουν καθοριστεί από τις ρυθμιστικές αρχές.

Το Reuters προσπάθησε να επικοινωνήσει με περισσότερους από δώδεκα πιλότους με έδρα τον Κόλπο για να συζητήσει αν ένιωθαν άνετα να πετούν στο τρέχον περιβάλλον, αλλά όλοι αρνήθηκαν να μιλήσουν ακόμη και υπό τον όρο της ανωνυμίας ή δεν απάντησαν σε ερωτήσεις.

Ανησυχίες για τη Μέση Ανατολή

Μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της ΕΕ παρέτεινε την απαγόρευση που είχε επιβάλει στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον εναέριο χώρο αρκετών χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ και του Κατάρ, έως τις 24 Απριλίου. Ωστόσο, οι αερομεταφορείς με έδρα το Ντουμπάι και τη Ντόχα συνεχίζουν να πετούν εκεί, όπως και οι ινδικές αεροπορικές εταιρείες.

Οι ανησυχίες των αεροπόρων που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή οδήγησαν την IFALPA να δημοσιεύσει αυτή την εβδομάδα ένα έγγραφο που υπενθυμίζει στις αεροπορικές εταιρείες ότι οι πιλότοι πρέπει να έχουν «μη διαπραγματεύσιμο» λόγο σε θέματα ασφάλειας, δήλωσε ο Χέι. «Υπάρχει μια βαθιά ανησυχία στην περιοχή, η οποία είναι μέρος του λόγου για τον οποίο δημιουργήθηκε η εργασία.»

Ένα δελτίο που εξέδωσε την Πέμπτη η υπηρεσία αεροπορίας του ΟΗΕ χαρακτήρισε τους κινδύνους ψυχικής υγείας σε ζώνες συγκρούσεων «κρίσιμους για την ασφάλεια». «Το προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις πολιτικής αεροπορίας εντός ή κοντά σε ζώνες συγκρούσεων μπορεί να βιώσει υψηλότερα επίπεδα στρες, άγχους και κόπωσης - τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα», αναφέρει το δελτίο.

Ο Χέι είπε ότι οι πιλότοι που πετούν στην περιοχή καταγγέλλουν την έλλειψη καθοδήγησης σχετικά με τους κινδύνους, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο τον σχεδιασμό σε περίπτωση που ένα αεροδρόμιο κλείσει ξαφνικά λόγω επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Στο τέλος Μαρτίου, Ινδοί πιλότοι-μέλη της IFALPA χαρακτήρισαν τη συνεχιζόμενη λειτουργία πτήσεων της Air India προς την πληγείσα περιοχή του Κόλπου ως «σοβαρή ανησυχία». Η ομάδα προέτρεψε την ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας της χώρας σε επιστολή της να αναστείλει τις λειτουργίες μέχρι να διεξαχθεί μια κεντρική «αξιολόγηση κινδύνου».

Η Air India έχει προσλάβει συμβούλους κινδύνου που παρακολουθούν εάν είναι ασφαλές να πετάει κανείς σε καθημερινή βάση, δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει το θέμα. Οι πιλότοι έχουν επηρεαστεί και με άλλους τρόπους. Ο Χέι είπε ότι έλαβε ένα πρόσφατο ερώτημα από μέλη της ομάδας στη Βηρυτό που ενημέρωναν ότι οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν δεν έληξαν με την προσγείωση. «Οι δρόμοι μεταξύ του αεροδρομίου και του σπιτιού τους είχαν βομβαρδιστεί ολοσχερώς», είπε. «Δεν ήξεραν καν πώς θα μπορούσαν να γυρίσουν σπίτι».

