«Γεννημένη στον πόλεμο και νεκρή στον πόλεμο»: Βρέφος σκοτώθηκε στον Λίβανο από ισραηλινά πυρά

Ένα βρέφος, ηλικίας κάτω των δύο ετών, σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στο χωριό Σρίφα του νότιου Λιβάνου, την ώρα που η οικογένειά του είχε επιστρέψει για την κηδεία του πατέρα της 7χρονης αδελφής του, Aline.

Σύμφωνα με το Reuters, η μικρή βρισκόταν ανάμεσα στους συγγενείς που σκοτώθηκαν στο χτύπημα της περασμένης Τετάρτης, το οποίο σημειώθηκε την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας ΗΠΑ - Ιράν, σε μια συγκυρία κατά την οποία πολλοί στον Λίβανο ήλπιζαν ότι η παύση των πυρών θα επεκτεινόταν και στη δική τους χώρα.

Η οικογένεια παρέλαβε τη σορό του βρέφους στην πόλη Τύρος, όπου συγγενείς περιέγραψαν τη μικρή Τάλιν ως «γεννημένη στον πόλεμο και νεκρή στον πόλεμο».