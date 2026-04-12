«Γεννημένη στον πόλεμο και νεκρή στον πόλεμο»: Βρέφος σκοτώθηκε στον Λίβανο από ισραηλινά πυρά
Ακόμη μια τραγωδία στον πολύπαθο Λίβανο
Ένα βρέφος, ηλικίας κάτω των δύο ετών, σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στο χωριό Σρίφα του νότιου Λιβάνου, την ώρα που η οικογένειά του είχε επιστρέψει για την κηδεία του πατέρα της 7χρονης αδελφής του, Aline.
Σύμφωνα με το Reuters, η μικρή βρισκόταν ανάμεσα στους συγγενείς που σκοτώθηκαν στο χτύπημα της περασμένης Τετάρτης, το οποίο σημειώθηκε την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας ΗΠΑ - Ιράν, σε μια συγκυρία κατά την οποία πολλοί στον Λίβανο ήλπιζαν ότι η παύση των πυρών θα επεκτεινόταν και στη δική τους χώρα.
Η οικογένεια παρέλαβε τη σορό του βρέφους στην πόλη Τύρος, όπου συγγενείς περιέγραψαν τη μικρή Τάλιν ως «γεννημένη στον πόλεμο και νεκρή στον πόλεμο».
