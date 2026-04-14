Δύο ώρες διήρκεσαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στις ΗΠΑ - Πιθανός νέος γύρος
Οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον αποτελούν «ιστορική ευκαιρία», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο
Η διά ζώσης συνάντηση μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου, Γιεχίελ Λέιτερ και Νάντα Χαμαντέχ Μοαβάντ, υπό τη μεσολάβηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ολοκληρώθηκε ύστερα από δύο ώρες στην Ουάσινγκτον.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον αποτελούν μια ιστορική ευκαιρία.
Όπως σημείωσε, δεν αναμένεται να επιλυθούν όλες οι πολύπλοκες διαφορές μέσα σε λίγες ώρες, ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα αρχίσουν να κάνουν βήματα προόδου.
«Ιδιαίτερα πιθανό» να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Iράν, δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες
Είναι «ιδιαίτερα πιθανό» οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να επανεκκινήσουν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.
«Η ένδειξη που έχουμε είναι ότι είναι ιδιαίτερα πιθανό αυτές οι συνομιλίες να επανεκκινήσουν», ανέφερε.
«Νομίζω ότι θα ήταν μη ρεαλιστικό να αναμένει κανείς ότι ένα τόσο σύνθετο και μακροχρόνιο πρόβλημα θα μπορούσε να επιλυθεί στην πρώτη συνεδρία διαπραγμάτευσης. Συνεπώς, χρειάζεται οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν και χρειάζεται η εκεχειρία να διατηρηθεί όσο οι διαπραγματεύσεις προχωρούν», πρόσθεσε.