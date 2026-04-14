Δύο ώρες διήρκεσαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στις ΗΠΑ - Πιθανός νέος γύρος

Η διά ζώσης συνάντηση μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου, Γιεχίελ Λέιτερ και Νάντα Χαμαντέχ Μοαβάντ, υπό τη μεσολάβηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ολοκληρώθηκε ύστερα από δύο ώρες στην Ουάσινγκτον.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον αποτελούν μια ιστορική ευκαιρία.

Όπως σημείωσε, δεν αναμένεται να επιλυθούν όλες οι πολύπλοκες διαφορές μέσα σε λίγες ώρες, ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα αρχίσουν να κάνουν βήματα προόδου.

«Ιδιαίτερα πιθανό» να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Iράν, δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες