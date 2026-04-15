Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι οι συνομιλίες του Λιβάνου με το Ισραήλ διευρύνουν το ρήγμα στη χώρα

Η συνάντηση ήταν η πρώτη απευθείας επαφή μεταξύ των δύο χωρών που παραμένουν σε καθεστώς πολέμου από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948

Μίλτος Τσεκούρας

Ισραηλινό πλήγμα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

  • Η Χεζμπολάχ θεωρεί τις συνομιλίες του Λιβάνου με το Ισραήλ «εθνικό αμάρτημα» που διευρύνει το ρήγμα στη χώρα.
  • Η χθεσινή συνάντηση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, με μεσολάβηση ΗΠΑ, ήταν η πρώτη άμεση επαφή μετά το 1948.
  • Η Χεζμπολάχ ζητά συνολική κατάπαυση του πυρός και απορρίπτει τις υπάρχουσες συμφωνίες που δεν σταμάτησαν τις ισραηλινές επιθέσεις.
  • Ο Λίβανος προσπαθεί να αφοπλίσει ειρηνικά τη Χεζμπολάχ, αλλά κινήσεις βίας μπορεί να προκαλέσουν νέες συγκρούσεις.
  • Η στρατιωτική δράση της Χεζμπολάχ απαγορεύτηκε από την κυβέρνηση μετά τις πρόσφατες επιθέσεις της κατά του Ισραήλ.
Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να πραγματοποιήσει συνομιλίες με το Ισραήλ είναι «εθνικό αμάρτημα» που θα διευρύνει το ρήγμα στον Λίβανο, τονίζοντας τη βαθιά πόλωση στη χώρα καθώς η φιλοϊρανική οργάνωση βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα δήλωσε ότι η χθεσινή συνάντηση, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ της πρεσβευτού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον και του Ισραηλινού ομολόγου της δεν αντανακλά τη εθνική ταυτότητα του Λιβάνου ή «τις επιλογές του λαού του».

Η συνάντηση, στην οποία οικοδεσπότης ήταν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ήταν η πρώτη τέτοια απευθείας επαφή μεταξύ των δύο χωρών που παραμένουν σε καθεστώς πολέμου από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948.

Και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι οι συνομιλίες ήταν θετικές, αν και ενόψει της συνάντησης το Ισραήλ είχε αποκλείσει τις όποιες συζητήσεις αναφορικά με το αίτημα του Λιβάνου για εκεχειρία στον πόλεμο που ξέσπασε στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ σε στήριξη της Τεχεράνης.

«Η κυβέρνηση δεν συνειδητοποιεί τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει; Και καταλαβαίνει ότι έχει μπει σε ένα λάθος δρόμο που οδηγεί μόνο στην διεύρυνση του ρήγματος μεταξύ των Λιβανέζων;», δήλωσε ο Φαντλάλα.

«Δεν έχει πάρει τίποτα από τον εχθρό εκτός από επαίνους, χωρίς να ικανοποιείται κάποιο αίτημα», δήλωσε ο ίδιος σε δήλωσή του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Η χθεσινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη καμπή στην κρίση της Μέσης Ανατολής, μια εβδομάδα μετά την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν.

Η ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή ξεκίνησε με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 2.000 ανθρώπους και έχει αναγκάσει 1.2 εκατ. να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Ο Φαντλάλα δήλωσε ότι η οργάνωσή του θέλει μια ολοκληρωμένη κατάπαυση πυρός, όχι μια επιστροφή στα σχεδόν καθημερινά ισραηλινά πλήγματα και δολοφονίες όπως συνέβη μετά τη συμφωνία εκεχειρίας του Νοεμβρίου του 2024.

Το λιβανικό κράτος προσπαθεί να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ με ειρηνικό τρόπο μετά τον πόλεμο του 2024. Η όποια κίνηση από τον Λίβανο για τον αφοπλισμό της διά της βίας δημιουργεί τον κίνδυνο να πυροδοτηθούν συγκρούσεις σε μια χώρα που βρισκόταν σε εμφύλιο πόλεμο από το 1975 έως το 1990. Οι κινήσεις κατά της Χεζμπολάχ από τη λιβανική κυβέρνηση το 2008 οδήγησαν σε έναν ακόμα σύντομο εμφύλιο. Η σημερινή κυβέρνηση απαγόρευσε τη στρατιωτική δράση της Χεζμπολάχ αφότου η οργάνωση πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ τον περασμένο μήνα.

