Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία – πλαίσιο για τερματισμό του πολέμου

Στιγμιότυπο από την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, έξω από το χώρο όπου διεξήχθη ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες την Τρίτη, πλησιάζοντας σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται ο ιστότοπος Axios, την ώρα που το SkyNews μεταδίδει ότι αντιπροσωπείες των δύο κρατών θα συναντηθούν εκ νέου στο Ισλαμαμπάντ την ερχόμενη εβδομάδα.

Όπως μεταδίδει το Axios, ΗΠΑ και Ιράν— με τη βοήθεια μεσολαβητών από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία — προσπαθούν να γεφυρώσουν τις εναπομένουσες διαφορές και να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.

Μια πακιστανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αρχιστράτηγο Ασίμ Μουνίρ, διοικητή του Στρατού, έφτασε την Τετάρτη στην Τεχεράνη για συνομιλίες με ιρανικούς αξιωματούχους.

Σημαντικές διαφορές αλλά… κοντά σε συμφωνία

Αμερικανοί αξιωματούχοι και πηγές που είναι ενήμερες για τη διαμεσολάβηση προειδοποίησαν ότι η επίτευξη συμφωνίας δεν είναι εγγυημένη, δεδομένων των σημαντικών διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ — ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο ανώτερος σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ — συνέχισε την Τρίτη να πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες και να ανταλλάσσει σχέδια προτάσεων με τους Ιρανούς και τους μεσολαβητές.

«Ήταν σε τηλεφωνική επικοινωνία και διαβουλευόταν παράλληλα με όλες τις χώρες και πλησιάζουν σε συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος την Τρίτη.

«Θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και ορισμένα τμήματα της κυβέρνησής τους θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Τώρα το δύσκολο είναι να πείσουμε ολόκληρη την κυβέρνηση εκεί να καταλήξει στη συμφωνία», δήλωσε ένας τρίτος Αμερικανός αξιωματούχος.

Σε περίπτωση που επιτευχθεί μια συμφωνία-πλαίσιο, η εκεχειρία θα πρέπει να παραταθεί προκειμένου να διαπραγματευτούν οι λεπτομέρειες μιας συνολικής συμφωνίας, ανέφεραν ένας Αμερικανός αξιωματούχος και μια πηγή που είναι ενήμερη για τη διαμεσολάβηση, τους οποίους επικαλείται το Axios.

«Οι λεπτομέρειες είναι περίπλοκες — δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε δύο μέρες», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει επίσημα για παράταση της εκεχειρίας. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη συμφωνίας», δήλωσε ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Αύξησε την πίεση στο Ιράν ο ναυτικός αποκλεισμός

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Τραμπ — ο οποίος έχει διακόψει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν — και η επιδεινούμενη οικονομική κρίση της χώρας αυξάνουν την πίεση προς την Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας. «Το Ιράν δεν έχει χρήματα. Είναι απένταροι. Το ξέρουμε. Και ξέρουν ότι το ξέρουμε», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Την επόμενη εβδομάδα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Η πρόοδος στις συνομιλίες φαίνεται πως επιβεβαιώνεται και από τις αναφορές διεθνών ΜΜΕ ότι αντιπρόσωποι από τις ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να συναντηθούν ξανά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, η Wall Street Journal μετέδωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει να συναντηθούν εκ νέου, αλλά δεν έχουν ακόμη καθορίσει την ακριβή ημερομηνία ή τον τόπο.

Σημειώνεται πως την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη σε δημοσιογράφους ότι «κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες», όταν ερωτήθηκε εάν πρόκειται να υπάρξουν νέες συνομιλίες με το Ιράν.

Διαβάστε επίσης