Την επόμενη εβδομάδα συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν για τον δεύτερο κύκλο διαπραγματεύσεων

Αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να συναντηθούν ξανά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, την επόμενη εβδομάδα για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News.

Παράλληλα, η Wall Street Journal μετέδωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει να συναντηθούν εκ νέου, αλλά δεν έχουν ακόμη καθορίσει την ακριβή ημερομηνία ή τον τόπο.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη σε δημοσιογράφους ότι «κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες», όταν ερωτήθηκε εάν πρόκειται να υπάρξουν νέες συνομιλίες με το Ιράν.

Στην Τεχεράνη Πακιστανός διαπραγματευτής με μήνυμα από τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος έχει αναδειχθεί ως βασικός μεσολαβητής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έφτασε στην Τεχεράνη μεταφέροντας ένα μήνυμα από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν.

Η αντιπροσωπεία του Πακιστάν θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και θα συζητήσει «θέματα που σχετίζονται με τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν IRIB, επικαλούμενος πακιστανικές πηγές.

Η συνάντησή τους έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης διπλωματικής προσπάθειας για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αφού οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες έλαβαν χώρα το Σαββατοκύριακο δεν κατέληξαν σε καμία συμφωνία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, η Τεχεράνη συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με την Ουάσινγκτον μέσω του Ισλάμαμπαντ.