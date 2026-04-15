Τραμπ: Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα και όλο τον κόσμο-Ο Σι θα μου δώσει μια ζεστή αγκαλιά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Κίνα «είναι πολύ χαρούμενη» που «θα ανοίξουν μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ». Μάλιστα ο ίδιος ανέφερε στην ανάρτησή του στο Truth Social ότι η Κίνα συμφώνησε να μη στείλει όπλα στο Ιράν.

«Η Κίνα είναι πολύ χαρούμενη που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ. Το κάνω γι’ αυτούς αλλά επίσης και για τον κόσμο. Αυτή η κατάσταση δεν θα συμβεί ποτέ ξανά. Έχουν συμφωνήσει να μη στείλουν όπλα στο Ιράν. Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μία μεγάλη, ζεστή αγκαλιά όταν πάω εκεί σε μερικές εβδομάδες. Δουλεύουμε μαζί έξυπνα και πολύ καλά! Αυτό δεν είναι καλύτερο από το να μαλώνουμε; ΑΛΛΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ, είμαστε πολύ καλοί στη μάχη εάν πρέπει να το κάνουμε- πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!!!», έγραψε ο Τραμπ.

Αισιοδοξία για συμφωνία με το Ιράν μέσα στον Απρίλιο

Νωρίτερα ο Τραμπ άνοιξε παράθυρο για δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, δηλώνοντας μάλιστα πως είναι «πολύ πιθανό» να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν μέχρι την επίσκεψη του Βρετανού βασιλιά στις ΗΠΑ αργότερα αυτό το μήνα.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Washington Post μεταδίδει πως οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο και περισσότερους από 10.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.

