Τι συνέβη με το αμερικανικό drone MQ-4C Triton των 240 εκατ. δολαρίων που χάθηκε εν μέσω εκεχειρίας

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την απώλεια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-4C Triton αξίας 240 εκατομμυρίων δολαρίων και μάλιστα το χαρακτηρίζει ως αεροπορικό ατύχημα κατηγορίας «Α».

Είναι ενδιαφέρον ότι το drone Triton δεν χάθηκε σε μάχη, αλλά λίγες ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το ιστορικό

Στις 9 Απριλίου, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) MQ-4C Triton, υψηλού υψομέτρου και μεγάλης αντοχής (HALE), εξαφανίστηκε πάνω από τον Περσικό Κόλπο, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, κατά τη διάρκεια αποστολής θαλάσσιας επιτήρησης.

A US MQ-4C began squawking 7700 emergency code, while losing an altitude of over 12,000 meters rapidly over a period of just 10 minutes in the Persian Gulf.



Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης από ανοιχτές πηγές, το drone ολοκλήρωσε μια περιπολία σχεδόν τριών ωρών πάνω από τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ και στη συνέχεια ξεκίνησε το ταξίδι επιστροφής προς τη βάση προωθημένων επιχειρήσεων του στη Ναυτική Αεροπορική Βάση Sigonella της Ιταλίας.

Ωστόσο, σε μια άνευ προηγουμένου εξέλιξη, το drone στράφηκε απότομα προς τα βορειοανατολικά, προς το Ιράν, λίγο μετά την είσοδό του στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με το eurasiantimes.com πριν εξαφανιστεί, το drone εξέπεμψε τον κωδικό 7400, τον κωδικό αναμεταδότη που υποδηλώνει απώλεια επικοινωνίας με τον τηλεχειριστή. Δεδομένα από ανοιχτές πηγές δείχνουν ότι το drone κατέβηκε από το ύψος πλεύσης των 52.000 ποδιών στα 9.500 πόδια για πάνω από 15 λεπτά, μετά τα οποία χάθηκε η επικοινωνία.



Η τύχη του drone παρέμεινε άγνωστη για ημέρες, αφήνοντας τους στρατιωτικούς παρατηρητές να αναρωτιούνται τι είχε συμβεί. Ωστόσο, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έβαλε τέλος σε κάθε είδους εικασίες στις 14 Απριλίου 2026, επιβεβαιώνοντας ότι το εν λόγω MQ-4C Triton είχε συντριβεί την μοιραία ημέρα της εξαφάνισής του.

Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε στην τελευταία έκθεση της Διοίκησης Ασφάλειας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, σε μια δημόσια διαθέσιμη περίληψη ατυχημάτων. Στην ενότητα «USN – SHORT NARRATIVES», υπό την κατηγορία «CLASS ‘A’ – AVIATION CLASS A MISHAPS», η οποία περιλαμβάνει UAS/UAV, η καταχώριση αναφέρει: «CLASS ‘A’ FLIGHT MISHAPS (4) o 9 Απρ. 2026 (Τοποθεσία μη δημοσιοποιημένη – OPSEC) Το MQ-4C συνετρίβη, χωρίς τραυματισμούς προσωπικού.»

Ατύχημα κατηγορίας Α

Η συντριβή έχει καταχωρηθεί ως ατύχημα Κατηγορίας Α, το οποίο συνήθως σημαίνει ότι το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα ζημίες άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ολική απώλεια αεροσκάφους, θάνατο ή μόνιμη αναπηρία. Ένα MQ-4C κοστίζει λίγο πάνω από 238 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα, και οι ειδικοί έχουν σημειώσει ότι η κατηγοριοποίηση πιθανότατα υποδηλώνει ολική απώλεια.

Η αναφορά παρέχει μόνο αυτή τη σύντομη, «καθαρισμένη» περιγραφή για την προστασία της επιχειρησιακής ασφάλειας (OPSEC) και παραλείπει πιθανές λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία, την τοποθεσία ή τα ευρήματα της έρευνας. Με την επιβεβαίωση της συντριβής, το MQ-4C προστέθηκε σε έναν μακρύ κατάλογο αεροσκαφών που έχει χάσει ο αμερικανικός στρατός στην περιοχή της Δυτικής Ασίας από την έναρξη του αμερικανικού πολέμου κατά του Ιράν.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές εάν το drone δέχτηκε πυρά ή συνετρίβη λόγω βλάβης. Ωστόσο, σε ένα υποθετικό σενάριο, εάν τα συντρίμμια του MQ-4C Triton ανακτηθούν από το Ιράν ή τους εκπροσώπους του, ευαίσθητοι αισθητήρες, όπως το πολυλειτουργικό ναυτικό ραντάρ, οι κάμερες EO/IR, τα μέτρα SIGINT/ηλεκτρονικής υποστήριξης και η ενσωμάτωση AIS, θα μπορούσαν να παραβιαστούν.

Αυτό θα αποτελούσε μεγάλο πλήγμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως συνέβη το 2011 όταν το Ιράν κατέλαβε ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος RQ-170 Sentinel κοντά στην πόλη Κασμάρ στο βορειοανατολικό Ιράν. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ισχυρίστηκε το 2012 ότι είχε εξάγει δεδομένα και είχε αρχίσει να κατασκευάζει αντίγραφα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους μέσω αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering).

Η σημασία των drones Triton

Τα drone Triton υποστηρίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, τροχιές συνεχούς επιτήρησης πάνω από τον Ινδο-Ειρηνικό, τον Δυτικό Ειρηνικό, τη Μεσόγειο και τον Ανατολικό Ατλαντικό, καθώς και τη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου, και κάθε τροχιά απαιτεί πολλαπλά αεροσκάφη για κάλυψη όλο το 24ωρο. Αυτό σημαίνει ότι μια απώλεια δημιουργεί ένα προσωρινό κενό στην ευρεία επίγνωση του θαλάσσιου χώρου, ειδικά στην ασταθή περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης.

Το MQ-4C έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται στενά με τα αεροσκάφη περιπολίας P-8A Poseidon του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Ως κρίσιμο συστατικό της Ναυτικής Δύναμης Περιπολίας και Αναγνώρισης (MPRF), μεταδίδει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφόρου σε ένα δίκτυο πλοίων, αεροσκαφών και σταθμών ξηράς.

Μια βραχυπρόθεσμη μείωση της κάλυψης του Triton, ιδίως στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να επηρεάσει την παρακολούθηση πλοίων σε πραγματικό χρόνο, την ανίχνευση απειλών και τον συντονισμό με τα επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης P-8 Poseidon. Το Πολεμικό Ναυτικό θα μπορούσε να αυξήσει τις επανδρωμένες περιπολίες ή να ανακατανείμει άλλα Triton, αλλά κάτι τέτοιο θα αύξανε την πίεση στα εναπομείναντα αεροσκάφη και τους πιλότους.

Το MQ-4C είναι ένα από τα πιο ακριβά μη επανδρωμένα συστήματα του Πολεμικού Ναυτικού. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών προμήθειας και των συναφών εξόδων, το κόστος ανά μονάδα κυμαίνεται από περίπου 200 έως 243 εκατομμύρια δολάρια ανά αεροσκάφος, με ορισμένα συνολικά κόστη προγράμματος να είναι ακόμη υψηλότερα.

Τι είναι τόσο ξεχωριστό στο MQ-4C Triton;

Το MQ-4C Triton, κατασκευασμένο από την Northrop Grumman, είναι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ειδικά σχεδιασμένο για αποστολές μεγάλου υψομέτρου και μεγάλης διάρκειας. Το drone αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο στην τεχνολογία θαλάσσιας πληροφορίας, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR) και εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ όσο και της Βασιλικής Αεροπορίας της Αυστραλίας.

Το εξελιγμένο drone μπορεί να παραμείνει στον αέρα για πάνω από 24 ώρες και έχει εντυπωσιακή εμβέλεια πτήσης 13.700 χιλιομέτρων.

Το drone χρησιμοποιείται για μια σειρά αποστολών, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας περιπολίας, της συλλογής πληροφοριών σημάτων και της έρευνας και διάσωσης. Στην πραγματικότητα, η εξαιρετική αντοχή αυτού του μη επανδρωμένου αεροσκάφους επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση μεγάλων θαλάσσιων περιοχών, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα για τον τακτικό και στρατηγικό σχεδιασμό.

Λειτουργώντας σε υψόμετρα άνω των 17.000 μέτρων (55.000 πόδια), το Triton έχει ένα σαφές πλεονέκτημα στην παρακολούθηση τεράστιων θαλάσσιων περιοχών, παραμένοντας παράλληλα πολύ πέρα από την εμβέλεια των περισσότερων πιθανών απειλών. Αυτή η ικανότητα πτήσης σε μεγάλο υψόμετρο το διακρίνει από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεσαίου υψομέτρου.

Το MQ-4C Triton διακρίνεται από τον προκάτοχό του, το RQ-4A, με ενισχυμένα φτερά και άτρακτο, καθώς και με πρωτοποριακές καινοτομίες που μειώνουν τη συσσώρευση πάγου και αυξάνουν την αντοχή σε κεραυνούς. Αυτές οι αναβαθμίσεις, με τη σειρά τους, επιτρέπουν στο drone να κατεβαίνει σε χαμηλότερα υψόμετρα για πιο λεπτομερή παρατήρηση επιφανειακών στόχων, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης του Triton.

Το Triton είναι εξοπλισμένο με ένα εξελιγμένο σύνολο αισθητήρων, συμπεριλαμβανομένου του AN/ZPY-3 Multi-Function Active Sensor (MFAS), ενός προηγμένου ραντάρ ενεργού ηλεκτρονικής σάρωσης (AESA) που παρέχει εκτεταμένη κάλυψη προς όλες τις κατευθύνσεις. Το MFAS μπορεί να καλύψει έως και επτά εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα σε μία μόνο ημέρα και να σαρώσει την εκπληκτική έκταση των 5.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων σε κάθε κύκλο.

Το drone διαθέτει επίσης κάμερες υψηλής ανάλυσης υπέρυθρης ακτινοβολίας και ηλεκτροοπτικές κάμερες, που του επιτρέπουν να καταγράφει ευκρινείς εικόνες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά συστήματα υποστήριξής του βελτιώνουν περαιτέρω τις δυνατότητές του, αναγνωρίζοντας ραδιοφωνικά και ραντάρ σήματα.





Διαβάστε επίσης