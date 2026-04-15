Ο Στάρμερ απαντά σε Τραμπ για Ιράν: «Δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη»

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 για τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στην Μέση Ανατολή

Απαντώντας σε συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο Sky News, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Στάρμερ δήλωσε: «Δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη. Δεν πρόκειται να υποχωρήσω.»

Ο Τραμπ στην συνεντευξή του στον ανταποκριτή του Sky News στις ΗΠΑ, Μαρκ Στόουν, άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επαναδιαπραγματευτεί τη εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο με χειρότερους όρους, καθώς συνεχίζει να εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, κατά την άποψή του, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει προσφέρει επαρκή υποστήριξη στον πόλεμό του με το Ιράν.

Ο ηγέτης του αντιπολιτευομενου κόμματος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Σερ Εντ Ντέιβι, είπε στον Στάρμερ: «Σε τηλεφωνική συνομιλία με το Sky News χθες το βράδυ, ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε να ακυρώσει τη εμπορική συμφωνία του με το Ηνωμένο Βασίλειο ως τιμωρία για το γεγονός ότι δεν συμμετέχουμε στον ηλίθιο πόλεμο του στο Ιράν.«Αυτό πρέπει να είναι η τελευταία σταγόνα. Σίγουρα ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να στείλει τον Βασιλιά μας να συναντήσει έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει τη χώρα μας σαν μαφιόζο που διευθύνει μια επιχείρηση εκβιασμού;»

Ο Στάρμερ απάντησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε αυτόν τον πόλεμο». Προσέθεσε δε: «Δεν είναι δικός μας πόλεμος και μου έχει ασκηθεί μεγάλη πίεση να ακολουθήσω διαφορετική πορεία, και αυτή η πίεση περιελάμβανε και αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη. Δεν πρόκειται να υποχωρήσω. Δεν είναι προς το εθνικό μας συμφέρον να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον πόλεμο και δεν θα το κάνουμε».

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος πρόκειται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ αργότερα αυτό το μήνα.

Διαβάστε επίσης