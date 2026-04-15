Πεζεσκιάν: Θα αποτύχουν οποιεσδήποτε προσπάθειες να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί

Snapshot Ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν δηλώνει ότι το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά προτιμά τον διάλογο και απορρίπτει κάθε προσπάθεια να αναγκαστεί σε παράδοση.

Ο Πεζεσκιάν καταδικάζει τις επιθέσεις σε αμάχους και καταστροφές σε ζωτικά κέντρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέχρι το τέλος Απριλίου και προαναγγέλλει νέο γύρο διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Τραμπ υποστηρίζει τη διαμεσολαβητική προσπάθεια του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και ενθαρρύνει παραμονή της δημοσιογράφου στο Ισλαμαμπάντ λόγω πιθανών εξελίξεων τις επόμενες ημέρες.

Το Ιράν δεν έχει σχολιάσει ούτε διαψεύσει τις πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις που μετέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η χώρα του δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά διάλογο, και ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να επιβάλουν τη θέλησή τους ή να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί είναι προορισμένες να αποτύχουν, σύμφωνα με τα λεγόμενά του που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Μιλώντας σε συνάντηση με αξιωματούχους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της ιρανικής πρωτεύουσας, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πόλεμο ή αστάθεια.

Αντίθετα, ο Ιρανός πρόεδρος ανέφερε ότι «[το Ιράν] έχει πάντα τονίσει την ανάγκη για εποικοδομητικές συνομιλίες και αλληλεπιδράσεις με διάφορες χώρες».

«Ποια δικαιολογία υπάρχει για να στοχεύονται άμαχοι, οι ελίτ, παιδιά και να καταστρέφονται ζωτικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών;» πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

Τραμπ: Πιθανόν νέος γύρος διαπραγματεύσεων τις επόμενες δύο μέρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ πιθανό» να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν μέχρι την επίσκεψη του Βρετανού βασιλιά στις ΗΠΑ αργότερα αυτό το μήνα.

Σε συνέντευξή του στον ανταποκριτή του Sky News στις ΗΠΑ, Μαρκ Στόουν, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο συμφωνίας μέχρι το τέλος Απριλίου ο Τραμπ είπε: «Είναι πιθανό. Πολύ πιθανό. Έχουν δεχτεί σοβαρό πλήγμα. Είναι πολύ πιθανό».

Ταυτόχρονα ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε σε δημοσιογράφο της New York Post που είχε μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ για τον πρώτο γύρο των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός το Σαββατοκύριακο ότι θα ήταν καλό να παραμείνει στην πρωτεύουσα του Πακιστάν. Μετά από μια συνέντευξη όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές των διαπραγματεύσεων με το Ιράν η δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο Τραμπ την πήρε και πάλι στο τηλέφωνο «για να την ενημερώσει».

«Πρέπει να μείνετε εκεί, πραγματικά, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες, και εμείς είμαστε πιο διατεθειμένοι να πάμε εκεί», είπε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, έκανε «εξαιρετική δουλειά» στην οργάνωση των συνομιλιών.

Ωστόσο το Ιράν δεν έχει σχολιάσει ούτε διαψεύσει την πληροφορία που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εικόνα από την αμερικανική Επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν CENTCOM

Washington Post: Οι ΗΠΑ θα στείλουν χιλιάδες επιπρόσθετους στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε προσώρας να επαληθεύσει την πληροφορία.

