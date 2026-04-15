CNNi: Δορυφορικές εικόνες με Ιρανούς να σκάβουν για να ξεθάψουν εκτοξευτές πυραύλων

Snapshot Δορυφορικές εικόνες δείχνουν Ιρανούς να ξεθάβουν εκτοξευτές πυραύλων που είχαν παγιδευτεί κάτω από το έδαφος μετά από αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

Οι εργασίες εντοπίζονται στα βουνά της πόλης Χομεΐν και της Ταμπρίζ και χρονολογούνται στις 10 Απριλίου.

Περίπου οι μισοί εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν παραμένουν ανέπαφοι μετά από έναν μήνα εχθροπραξιών, σύμφωνα με αμερικανική αξιολόγηση.

Στο Ιράν υπάρχει οικονομική κρίση και αναδυόμενος ανταγωνισμός για εξουσία, ενώ η κατάσταση της υγείας του γιου του αγιατολάχ Χαμενεΐ παραμένει αδιευκρίνιστη.

Υπάρχει συζήτηση για τον νέο ηγέτη του Ιράν και αμφιβολίες για τις προτεραιότητες της χώρας μεταξύ επαναστατικών ιδεολογιών και εθνικών

οικονομικών συμφερόντων.

Την ώρα που η διπλωματία φαίνεται ότι έχει τον πρώτο λόγο στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν φαίνεται ότι οι Ιρανοί δεν έχουν εγκαταλείψει την πολεμική ανασύνταξή τους.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που παρουσιάστηκαν στο αμερικανικό δίκτυο CNN, φαίνονται Ιρανοί με μπουλντόζες να φέρνουν στην επιφάνεια εκτοξευτές πυραύλων «που παγιδεύτηκαν κάτω από το έδαφος.

Οι εικόνες δείχνουν εργασίες στα βουνά των ιρανικών πόλεων Χομεΐν και Ταμπρίζ και φέρουν την ημερομηνία 10 Απριλίου. Τα δορυφορικά στοιχεία παρουσιάστηκαν στην εκπομπή της δημοσιογράφου Έριν Μπαρνέτ, η οποία εξήγησε ότι με βάση αυτό που καταλαβαίνει οι Ιρανοί σκάβουν μπροστά στα τούνελ προκειμένου να ξεθάψουν εκτοξευτές πυραύλων που παγιδεύτηκαν κάτω από το έδαφος μετά από τις αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Η πιο πρόσφατη αμερικανική αξιολόγηση που έχουμε βρήκε ότι περίπου οι μισοί από τους εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν είναι ακόμη ανέπαφη μετά από έναν μήνα εχθροπραξιών», ανέφερε η δημοσιογράφος.

Και πρόσθεσε: «Πολλοί από αυτούς του εκτοξευτές μπορεί να θάφτηκαν κάτω από το έδαφος όχι απαραίτητα επίτηδες αλλά από αμερικανικά και ισραηλινά χτυπήματα στις εισόδους των τούνελ και γι’ αυτό τους ξεθάβουν».

Ο αναλυτής πολιτικής της «δεξαμενής σκέψης», Carnegie Endowment for International Peace, Καρίμ Σαντζάντπουρ είπε ότι έχει συζητήσει με ανθρώπους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και γνωρίζει καλά τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. «Νομίζω ότι αυτό που οι άνθρωποι στην αμερικανική πλευρά συγκεντρώνουν είναι ότι η δημόσια επίδειξη ανυπακοής και ενότητας του Ιράν κρύβει μία νέα πραγματικότητα. Και αυτή είναι ενός καθεστώτος που είναι σε μία δεινή οικονομική κατάσταση και δεύτερον υπάρχει ένας αναδυόμενος ανταγωνισμός για εξουσία τώρα στο Ιράν», ανέφερε ο αναλυτής.

«Να θυμάστε ότι ο αγιατολάχ Χαμενεΐ που ηγήθηκε της χώρας για 37 χρόνια εξολοθρεύτηκε. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ,ο γιος του, ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο σε τι κατάσταση είναι η υγεία του. Κανείς δεν τον έχει δει και υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κάτι σαν οντισιόν για τον ρόλο του νέου ηγέτη του Ιράν. Θα έλεγα ότι το ντιμπέιτ ανάμεσά τους είναι ένα παλιό ντιμπέιτ στο Ιράν που έρχεται ξανά στην επιφάνεια: οι προτεραιότητες της χώρας θα πρέπει να είναι επανασταστικές, ιδεολογικές ή τα εθνικά και οικονομικά συμφέροντα του Ιράν», σημείωσε ο Καρίμ Σαντζάντπουρ.

