Μέση Ανατολή: Δυσοίωνες οι προβλέψεις για τα καύσιμα – «Τα 2 ευρώ / λίτρο ήρθαν για να μείνουν»

Η ανησυχία για νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων εντείνεται, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή διατηρούν ιδιαίτερα ασταθές το περιβάλλον στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Πάντως, ειδικοί προειδοποιούν πως οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα παραμείνουν υψηλές μακροπρόθεσμα, ακόμα και ύστερα από πιθανή συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών – Ισραήλ και Ιράν.

Ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, υπογράμμισε ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να αναμένουν επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα, σημειώνοντας πως «η τιμή κοντά στα 2 ευρώ / λίτρο φαίνεται πως θα αποτελέσει τη νέα πραγματικότητα. Ίσως λίγο κάτω ή λίγο πάνω, αλλά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα», μιλώντας σήμερα (15/04) στην ΕΡΤ.

Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση την οποία βιώνουν οι καταναλωτές από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ο κ. Ασμάτογλου εξήγησε ότι «έχουμε πράγματι μία αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου», με την τιμή να υποχωρεί από τα 100 – 104 δολάρια / βαρέλι περίπου στα 95 δολάρια.

«Έχουμε δει να υποχωρούν οι τιμές, κυρίως στο πετρέλαιο και λιγότερο στη βενζίνη», επεσήμανε, προσθέτοντας παράλληλα ότι η αποκλιμάκωση φτάνει στην αγορά με καθυστέρηση. «Οι διεθνείς τιμές μετακυλίονται στα πρατήρια έπειτα από περίπου 4 ημέρες, ενώ, στην περιφέρεια μπορεί να χρειαστούν έως και 15 ημέρες», είπε.

Όπως υποστήριξε, «οι τιμές κάτω από τα 2 ευρώ περιλαμβάνουν και το επίδομα των 20 λεπτών που δόθηκε στα διυλιστήρια, το οποίο ισχύει μέχρι τον Μάιο. Όταν αποσυρθεί, είναι πιθανό να δούμε ξανά αυξήσεις».

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, η μόνη ουσιαστική προϋπόθεση για σημαντική μείωση των τιμών είναι η φορολογική παρέμβαση: «Δεν θα υπάρξει επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα, αν δεν μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, που παραμένουν υψηλοί σε όλη την Ευρώπη», σχολίασε.

Διαβάστε επίσης