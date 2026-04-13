Fuel Pass: Ανοιχτή η πλατφόρμα έως 30 Απριλίου για όλα τα ΑΦΜ – Προσοχή στις απάτες

Στιγμιότυπο από πρατήρια καυσίμων στην Αθήνα.

Ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ, θα είναι έως την 30ή Απριλίου 2026 η πλατφόρμα στο gov.gr για τη χορήγηση του Fuel Pass στους δικαιούχους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, ενώ, παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα.

Η αίτηση για το Fuel Pass

Αίτηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Προϋπόθεση αποτελεί το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024, να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης. Τα ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, είτε την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN).

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα / μοτοποδήλατο, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτη ή μισθωτή (leasing), που διαθέτει τα νόμιμα δικαιώματα χρήσης.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι απλή και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). Η ψηφιακή κάρτα προσφέρει υψηλότερη επιδότηση, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές καυσίμων.

Τα ποσά της επιδότησης

– Για αυτοκίνητα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές: 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση.

– Για αυτοκίνητα στην υπόλοιπη Ελλάδα: 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση.

– Για μοτοσυκλέτες σε νησιωτικές περιοχές: 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση.

– Για μοτοσυκλέτες στην υπόλοιπη Ελλάδα: 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση.

Προσοχή στα SMS που «δείχνουν» απάτη

Τις τελευταίες εβδομάδες, αποστέλλονται παραπλανητικά μηνύματα ως επίσημες ενημερώσεις της κυβέρνησης και σχετίζονται με την καταβολή του Fuel Pass.

Στα μηνύματα, οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν την ταυτότητα της πλατφόρμας gov.gr και καλούν τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο προκειμένου δήθεν να «ενεργοποιήσουν» την κάρτα Fuel Pass III, ώστε να λάβουν την κρατική οικονομική ενίσχυση.

Μάλιστα, το μήνυμα δημιουργεί το αίσθημα του επείγοντος, αναφέροντας ότι η μη άμεση ενέργεια θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.

Ο σύνδεσμος, ωστόσο, δεν οδηγεί σε επίσημο κυβερνητικό ιστότοπο αλλά σε κακόβουλη σελίδα που επιχειρεί να αποσπάσει προσωπικά δεδομένα, όπως τραπεζικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης.

Το μήνυμα που στέλνουν οι επιτήδειοι αναφέρει:

«Επίσημη Ειδοποίηση gov.gr – Fuel Pass

Δικαιούστε οικονομική ενίσχυση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass.

Για να πιστωθεί το ποσό στον λογαριασμό σας, είναι απαραίτητα η άμεση ενεργοποίηση της κάρτας σας στην επίσημη πλατφόρμα gov.gr: https://voucher-government.cc/fuelpass

Σημαντικό: Η μη ενεργοποίηση εντός της προθεσμίας θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.

Αν ο παραπάνω σύνδεσμος δεν λειτουργεί, απαντήστε με “Υ” για να λάβετε νέο σύνδεσμο ενεργοποίησης.

Ελληνική Δημοκρατία – Υπουργείο Οικονομικών».

