Fuel Pass: Μέχρι πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε το voucher

Ανοιχτή χωρίς περιορισμό ΑΦΜ η πλατφόρμα από την Παρασκευή - Πώς να κάνετε αίτηση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η πλατφόρμα αιτήσεων για το Fuel Pass κλείνει στις 30 Απριλίου, αλλά το voucher μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος Ιουλίου.
  • Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή σε όλους τους δικαιούχους χωρίς περιορισμό ΑΦΜ από τη Μεγάλη Παρασκευή.
  • Δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με αυξήσεις ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα.
  • Η επιδότηση διαφοροποιείται ανά περιοχή και τύπο οχήματος, με υψηλότερα ποσά για νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές και επιλογή μεταξύ ψηφιακής κάρτας ή τραπεζικής κατάθεσης.
  • Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα που πρέπει να είναι ασφαλισμένο, σε κυκλοφορία και με εξοφλημένα τέλη κυκλοφορίας.
Μέχρι το τέλος Ιουλίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher του Fuel Pass από τους δικαιούχους, παρόλο που η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα κλείσει στις 30 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, από τη Μεγάλη Παρασκευή, η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για όλους τους δικαιούχους της επιδότησης, χωρίς τον περιορισμό με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ.

Δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης. Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί του νοικοκυριού. Ιδιαίτερα για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό πλαφόν ορίζεται στα 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην έχει ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας. Η δήλωση γίνεται από τον ιδιοκτήτη ή συγκυριότητα ή το μισθωτή μέσω συμβολαίου leasing, που έχει πλήρη δικαιώματα επί του οχήματος.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με το ποσό της επιδότησης είτε την κατάθεση του ποσού σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό που είναι στο όνομά τους ή όπου είναι συνδικαιούχοι. Ο λογαριασμός θα πρέπει να παραμείνει ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Ποσά επιδότησης ανά περιοχή και τύπο οχήματος

  • Για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων (εκτός μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων) με κύρια κατοικία σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές όπως Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Σποράδες, Θάσο, Σκύρο, Σαμοθράκη και Αμμουλιανή, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Για τις ίδιες κατηγορίες οχημάτων στην υπόλοιπη Ελλάδα, το ποσό είναι 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με τραπεζική κατάθεση.
  • Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, η επιδότηση είναι 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με τραπεζική κατάθεση.
  • Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι δικαιούχοι μοτοσυκλετών λαμβάνουν 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με τραπεζική κατάθεση.

Η επιδότηση στοχεύει στην ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026, ενισχύοντας την οικονομική ευχέρεια και τη μετακίνηση των πολιτών. Η διαδικασία υποβολής είναι απλή και η επιλογή ανάμεσα σε ψηφιακή κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό προσφέρει ευελιξία στους δικαιούχους.

