Πασχαλινή έξοδος: Πόσο θα κοστίσει το ταξίδι σας σε καύσιμα ανάλογα με τον προορισμό

Παρά τις κρατικές παρεμβάσεις μέσω του Fuel Pass και της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης, το φετινό Πάσχα εξελίσσεται σε οικονομική πρόκληση για χιλιάδες οδηγούς. Η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 2,10 ευρώ το λίτρο σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης και καθιστώντας ακόμα και μια απλή εκδρομή στο χωριό επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παρότι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν δείξει σημάδια αποκλιμάκωσης μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτή η μείωση δεν έχει μεταφερθεί στις αντλίες των βενζινάδικων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2,07 ευρώ το λίτρο, ενώ σε νησιωτικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες ξεπερνά τα 2,20 ευρώ. Ανάλογα υψηλές τιμές καταγράφονται στα Δωδεκάνησα, το Ηράκλειο και την Κέρκυρα, δείχνοντας ότι η ακριβή βενζίνη δεν είναι μόνο ζήτημα των νησιών.

Το πετρέλαιο κίνησης κινείται κατά μέσο όρο στα 2,07 ευρώ το λίτρο, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κεφαλονιά. Το υγραέριο παραμένει η πιο οικονομική επιλογή, με μέση τιμή 1,37 ευρώ το λίτρο, όμως σε περιοχές όπως η Κέρκυρα και τα Δωδεκάνησα η διαφορά μειώνεται, αυξάνοντας τελικά το συνολικό κόστος μετακίνησης για τους εκδρομείς.

Για ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης με ρεζερβουάρ 40-50 λίτρων, το γέμισμα με αμόλυβδη ξεκινά από περίπου 83 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τα 100 ευρώ. Στα μεσαία οχήματα το κόστος είναι ακόμη μεγαλύτερο. Η επιλογή πετρελαίου κίνησης προσφέρει μικρή μείωση στο κόστος, ενώ το υγραέριο παραμένει η πιο φθηνή λύση χωρίς όμως να αμβλύνει σημαντικά το συνολικό κόστος. Ένα ταξίδι 300 χιλιομέτρων με κατανάλωση 7 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα κοστίζει περίπου 87 ευρώ σε βενζίνη, 75 ευρώ με πετρέλαιο και αντίστοιχα με υγραέριο, χωρίς να υπολογίζονται τα διόδια.

Η σύγκριση με τις τιμές του περασμένου Απριλίου αποκαλύπτει σημαντική αύξηση: η βενζίνη έχει ακριβύνει κατά περίπου 16%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 33% και το υγραέριο πάνω από 40%. Αυτή η εξέλιξη εξηγεί γιατί το φετινό Πάσχα τα έξοδα για μετακινήσεις έχουν αυξηθεί αισθητά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και περιορίζοντας τις επιλογές των οδηγών.

Με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση, η ανάγκη για περαιτέρω μέτρα στήριξης και παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά καυσίμων παραμένει επιτακτική, προκειμένου να μετριαστεί το οικονομικό βάρος που υφίστανται οι καταναλωτές ενόψει των εορτών.

