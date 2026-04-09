Πασχαλινή έξοδος: Πόσο θα κοστίσει το ταξίδι σας σε καύσιμα ανάλογα με τον προορισμό

Παρότι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν δείξει σημάδια αποκλιμάκωσης μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτή η μείωση δεν έχει μεταφερθεί στις αντλίες των βενζινάδικων

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Πασχαλινή έξοδος: Πόσο θα κοστίσει το ταξίδι σας σε καύσιμα ανάλογα με τον προορισμό
  • Η μέση τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα φτάνει τα 2,07 ευρώ το λίτρο, ενώ σε νησιωτικές περιοχές ξεπερνά τα 2,20 ευρώ το λίτρο.
  • Το πετρέλαιο κίνησης κοστίζει κατά μέσο όρο 2,07 ευρώ το λίτρο, με υψηλότερες τιμές σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κεφαλονιά.
  • Το υγραέριο παραμένει η πιο οικονομική επιλογή με μέση τιμή 1,37 ευρώ το λίτρο, αλλά η διαφορά κόστους μειώνεται σε ορισμένες περιοχές.
  • Το κόστος για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ μικρού αυτοκινήτου με βενζίνη κυμαίνεται από 83 έως 100 ευρώ, ενώ ένα ταξίδι 300 χιλιομέτρων κοστίζει περίπου 87 ευρώ με βενζίνη και 75 ευρώ με πετρέλαιο.
  • Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους, οι τιμές βενζίνης, πετρελαίου και υγραερίου έχουν αυξηθεί σημαντικά, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά το Πάσχα.
Παρά τις κρατικές παρεμβάσεις μέσω του Fuel Pass και της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης, το φετινό Πάσχα εξελίσσεται σε οικονομική πρόκληση για χιλιάδες οδηγούς. Η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 2,10 ευρώ το λίτρο σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης και καθιστώντας ακόμα και μια απλή εκδρομή στο χωριό επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παρότι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν δείξει σημάδια αποκλιμάκωσης μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτή η μείωση δεν έχει μεταφερθεί στις αντλίες των βενζινάδικων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2,07 ευρώ το λίτρο, ενώ σε νησιωτικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες ξεπερνά τα 2,20 ευρώ. Ανάλογα υψηλές τιμές καταγράφονται στα Δωδεκάνησα, το Ηράκλειο και την Κέρκυρα, δείχνοντας ότι η ακριβή βενζίνη δεν είναι μόνο ζήτημα των νησιών.

Το πετρέλαιο κίνησης κινείται κατά μέσο όρο στα 2,07 ευρώ το λίτρο, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κεφαλονιά. Το υγραέριο παραμένει η πιο οικονομική επιλογή, με μέση τιμή 1,37 ευρώ το λίτρο, όμως σε περιοχές όπως η Κέρκυρα και τα Δωδεκάνησα η διαφορά μειώνεται, αυξάνοντας τελικά το συνολικό κόστος μετακίνησης για τους εκδρομείς.

Για ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης με ρεζερβουάρ 40-50 λίτρων, το γέμισμα με αμόλυβδη ξεκινά από περίπου 83 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τα 100 ευρώ. Στα μεσαία οχήματα το κόστος είναι ακόμη μεγαλύτερο. Η επιλογή πετρελαίου κίνησης προσφέρει μικρή μείωση στο κόστος, ενώ το υγραέριο παραμένει η πιο φθηνή λύση χωρίς όμως να αμβλύνει σημαντικά το συνολικό κόστος. Ένα ταξίδι 300 χιλιομέτρων με κατανάλωση 7 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα κοστίζει περίπου 87 ευρώ σε βενζίνη, 75 ευρώ με πετρέλαιο και αντίστοιχα με υγραέριο, χωρίς να υπολογίζονται τα διόδια.

Η σύγκριση με τις τιμές του περασμένου Απριλίου αποκαλύπτει σημαντική αύξηση: η βενζίνη έχει ακριβύνει κατά περίπου 16%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 33% και το υγραέριο πάνω από 40%. Αυτή η εξέλιξη εξηγεί γιατί το φετινό Πάσχα τα έξοδα για μετακινήσεις έχουν αυξηθεί αισθητά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και περιορίζοντας τις επιλογές των οδηγών.

Με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση, η ανάγκη για περαιτέρω μέτρα στήριξης και παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά καυσίμων παραμένει επιτακτική, προκειμένου να μετριαστεί το οικονομικό βάρος που υφίστανται οι καταναλωτές ενόψει των εορτών.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:18ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά «σαν ιστός αράχνης» σε ολυμπιακό στάδιο του Ρίο - Η τρίτη την τελευταία δεκαετία

10:14WHAT THE FACT

Υδραυλικός τραβάει ένα σκοινί σε υπόγειο και βρίσκει 30 κιλά χρυσά νομίσματα

10:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Στον αέρα η εκεχειρία λόγω του Ισραήλ – Μητσοτάκης, ο πιο πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου

10:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: Υψήλα τα πρόστιμα στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων που δεν θα συμμορφωθούν με το μπλόκο στους κάτω των 15 ετών

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε 15χρονο για μπλούζα ομάδας - Δύο συλλήψεις

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Με ειδικές πτήσεις θα φτάσει σε όλη την Ελλάδα - Τα δρομολόγια για τους 11 προορισμούς

10:01WHAT THE FACT

1,25 δισ. ευρώ, 450 χλμ/ώρα, 23 νεκροί και 0 δρομολόγια: Το τρένο που εγκατέλειψε η Γερμανία

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

09:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup Γυναικών: Για την ιστορική ανατροπή μέσα στην Τουρκία και την κούπα ο Αθηναϊκός

09:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ανίκανος» να δικαστεί ο άστεγος που σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα στο τρένο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

O Magnum πουλά τη Ferrari 308 GTS του

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γιώργου Καραϊβάζ: «Αγκάθι στη νομιμότητα και το Κράτος Δικαίου», επισημαίνει η ΕΣΗΕΑ

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Επιστρέφει στη Γη μετά από 10 ημέρες - Η τελευταία πρόκληση που θα αντιμετωπίσει

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα ήταν «παράλογες» μετά τις ισραηλινές επιθέσεις - «Αγκάθι» ο Λίβανος

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Πώς θα λειτουργήσουν τις ημέρες του Πάσχα

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Ξαφνικός θάνατος για 26χρονη σταρ του YouTube - Το δυσοίωνο μήνυμά της λίγες ημέρες νωρίτερα

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Oδηγίες για πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων

09:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Vamos ΑΕΚάρα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Σε απεργία προχωρούν στις 24 Απριλίου οι εργαζόμενοι στους Δήμους

09:02ΥΓΕΙΑ

58χρονη φτερνιζόταν «σκουλήκια» από την μύτη της – Απίστευτη μόλυνση σε ελληνικό νησί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

09:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ανίκανος» να δικαστεί ο άστεγος που σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα στο τρένο

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βάζει στο «τραπέζι» την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ - Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε

09:02ΥΓΕΙΑ

58χρονη φτερνιζόταν «σκουλήκια» από την μύτη της – Απίστευτη μόλυνση σε ελληνικό νησί

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή σκληρές εικόνες: «Φίλες» βασάνισαν και σκότωσαν 15χρονη - Οργή για τις ποινές στις ανήλικες

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Πάστορας κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον πνιγμό άνδρα κατά τη διάρκεια βάπτισης

07:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: «Καίει» η τιμή του οβελία - Με μέτρο οι αγορές των καταναλωτών - Πόσο κοστίζει το τραπέζι

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας δεν σημαίνει ενοχή

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ, ο Νίξον και η «θεωρία του τρελού»: Πώς η απειλή γίνεται «εξωτερική πολιτική»

07:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ghost Murmur»: Το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ να βρουν τον πιλότο στο Ιράν - «Αν χτυπάει η καρδιά του θα τον βρούμε»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν το Ιράν δεν τηρήσει την πραγματική συμφωνία, θα αρχίσουν ξανά τα πυρά»

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τα κόλπα στις συνεντεύξεις για δουλειά

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσίκας στο Newbomb: Η «στρατηγική της ισχύος» του Τραμπ έφερε το Ιράν στο τραπέζι – Τα 4 μεγάλα στοιχήματα για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ