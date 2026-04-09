Δώρο Πάσχα: Τι να κάνετε αν δεν το λάβατε χθες

Πού μπορείτε να κάνετε καταγγελία αν δεν λάβατε το δώρο Πάσχα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Δώρο Πάσχα: Τι να κάνετε αν δεν το λάβατε χθες
  • Οι εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν το δώρο Πάσχα μέχρι χθες.
  • Εργαζόμενοι και σωματεία μπορούν να καταγγείλουν τη μη καταβολή του δώρου Πάσχα στην Επιθεώρηση Εργασίας.
  • Η καταγγελία διαβιβάζεται επίσης στο αστυνομικό τμήμα για την έναρξη αυτόφωρης διαδικασίας, και οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας.
  • Καταγγελίες μπορούν να γίνουν ανώνυμα ή επώνυμα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ή της ιστοσελίδας της Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Το δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα και καταβάλλεται μόνο σε χρήμα, με παρακράτηση εισφορών ΙΚΑ και φόρου.
Μέχρι χθες ήταν υποχρεωμένοι οι εργοδότες να καταβάλουν το δώρο Πάσχα στους εργαζομένους τους, στον ιδιωτικό τομέα.

Σε περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν καταβλήθηκε, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα, για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη.

Παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα, για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή τους αυτόφωρης διαδικασίας.

Επίσης, εργαζόμενοι και σωματεία μπορούν να κάνουν σχετικές καταγγελίες, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555 ή online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Επιθεώρησης Εργασίας (hli.gov.gr).

Υπενθυμίζεται ότι, το δώρο Πάσχα το δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Για το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

