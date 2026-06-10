Tα πιο σημαντικά χαρακτηριστικα του iOS 27
Δείτε τις πιο σημαντικές αλλαγές που ανακοίνωσε η Apple
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Το iOS αλλάζει. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που ανακοίνωσε η Apple για το επερχόμενο iOS 27, στο πλαίσιο του WWDC 2026!
Νο 1: To Liquid Glass αναβαθμίζεται
Το Liquid Glass interface γίνεται ακόμα καλύτερο. Μετά τη ριζική αλλαγή της εμφάνισης πέρυσι, το iOS 27 θα διαθέτει ένα νέο slider που θα επιτρέπει τη ρύθμιση της διαφάνειας των μενού, ενώ και τα εικονίδια θα έχουν πλέον liquid glass σχεδίαση.
Δείτε τις υπόλοιπες αλλαγές στο βίντεο που ακολουθεί:
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