Πάσχα: «Φουσκωμένος» ο λογαριασμός για τις διακοπές - Πόσο κοστίζουν ακτοπλοϊκά, διόδια και καύσιμα

Snapshot Η τιμή της βενζίνης στην Αττική φτάνει τα 2,07 ευρώ το λίτρο, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης με Ι.Χ.

Το συνολικό κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο ποικίλλει ανάλογα με τον προορισμό, από 58€ για Ναύπλιο έως 160€ για Ζαγορά Πηλίου.

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, με το φθηνότερο δρομολόγιο προς Κέρκυρα να κοστίζει περίπου 125€ και το ακριβότερο προς Ρόδο έως 741€.

Το συνολικό κόστος διακοπών για μια τετραμελή οικογένεια κυμαίνεται από 250€

500€ για οδικούς προορισμούς έως 1.200€

1.500€ για απομακρυσμένα νησιά.

Οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα, τα διόδια και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια καθιστούν τις πασχαλινές μετακινήσεις επιβαρυντικές για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Snapshot powered by AI

Με την πασχαλινή περίοδο να πλησιάζει, οι Αθηναίοι ετοιμάζουν βαλίτσες για τις καθιερωμένες εξορμήσεις στην περιφέρεια ή τα νησιά. Προορισμοί όπως το Ναύπλιο, η Ζαγορά Πηλίου, η Καλαμάτα, το Λεωνίδιο και η Ναύπακτος βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις, ωστόσο το φετινό κόστος μετακίνησης φαίνεται αυξημένο, επηρεάζοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η τιμή της βενζίνης στην Αττική διαμορφώνεται περίπου στα 2,07 ευρώ το λίτρο, γεγονός που επιβαρύνει αισθητά τα ταξίδια με Ι.Χ. Με μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και συνυπολογίζοντας τα διόδια, το συνολικό κόστος μετακίνησης παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις, ανάλογα με τον προορισμό.

Λεωνίδιο Αρκαδίας: περίπου 165€ μετ’ επιστροφής

Ζαγορά Πηλίου: φτάνει έως και 320€

Ναύπλιο: περίπου 116€

Καλαμάτα: ξεπερνά τα 212€

Ναύπακτος: αγγίζει τα 254€

Ακτοπλοϊκά: Μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές

Αντίστοιχα, όσοι επιλέξουν νησιωτικούς προορισμούς θα βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικές διαφοροποιήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τα κόστη για μια οικογένεια (2 ενήλικες, 1 παιδί και αυτοκίνητο, μετ’ επιστροφής) μετ' επιστροφής διαμορφώνονται ως εξής:

Κέρκυρα (από Ηγουμενίτσα): περίπου 125€ - η πιο οικονομική επιλογή

Τήνος (από Ραφήνα): περίπου 309€

Σκιάθος (από Βόλο): περίπου 327,5€

Χανιά (από Πειραιά): περίπου 405,5€

Μυτιλήνη (από Πειραιά): περίπου 519€

Ρόδος (από Πειραιά): έως και 741€ - η ακριβότερη επιλογή

Όσο αυξάνεται η απόσταση και η διάρκεια του ταξιδιού, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό, με τα πιο απομακρυσμένα νησιά να επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό.

Πόσο κοστίζει συνολικά για μια τετραμελή οικογένεια

Αν προστεθούν διαμονή και βασικά έξοδα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί:

Οδικός προορισμός (3-4 ημέρες):

περίπου 250€ - 500€ συνολικά (συμπεριλαμβανομένου μετακίνηση, διαμονή και φαγητό).

Νησί κοντινό (π.χ. Τήνος, Σκιάθος):

περίπου 600€ - 900€

Νησί μακρινό (π.χ. Ρόδος, Μυτιλήνη, Κρήτη):

μπορεί να ξεπεράσει τα 1.200€ - 1.500€

Το φετινό Πάσχα δείχνει πως οι μετακινήσεις αποτελούν «πονοκέφαλο» για τα νοικοκυριά...

