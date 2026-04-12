Πάσχα 2026: «Φωτιά» το κόστος για το πασχαλινό τραπέζι - Τι πληρώσαμε για 6, 10 και 15 άτομα

Snapshot Το κόστος για το πασχαλινό τραπέζι το 2026 αυξήθηκε κατά 14% έως 20% σε σχέση με το 2025, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών στα κρέατα και τα οπωροκηπευτικά.

Για τραπέζι 6

8 ατόμων, το συνολικό κόστος φτάνει τα 412 ευρώ, ενώ για 10 και 15 άτομα το κόστος ανέρχεται στα 600

650 ευρώ και 900

1.000 ευρώ αντίστοιχα.

Οι προσφορές στην αγορά δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τις υψηλές τιμές, καθώς είναι προσωρινές και οι τιμές παραμένουν αυξημένες.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Πολιτείας θεωρούνται υποστελεχωμένοι, με αποτέλεσμα να ευνοείται η αισχροκέρδεια στην αγορά.

Οι βασικοί παράγοντες που αυξάνουν το κόστος είναι τα κρέατα, τα τυροκομικά, τα λαχανικά, τα κάρβουνα και τα ποτά. Snapshot powered by AI

Αυξημένο εμφανίζεται το κόστος για το φετινό πασχαλινό τραπέζι, με τις τιμές να καταγράφουν σημαντική άνοδο σε σχέση με το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΚΑ, η επιβάρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά κυμαίνεται από 14% έως και 20%, με βασικό «ένοχο» τα κρέατα αλλά και συνολικά την ακρίβεια στην αγορά.

Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γεώργιος Λεχουρίτης, περιγράφει στο Newsbomb με μελανά χρώματα την κατάσταση στην αγορά, επισημαίνοντας ότι η άνοδος των τιμών είναι γενικευμένη.

«Έχουμε μία αύξηση της τάξεως του 14% έως 20% περίπου στο πασχαλινό τραπέζι του 2026 σε σύγκριση με το 2025. Αυτό οφείλεται κυρίως στα κρέατα, αλλά και στα οπωροκηπευτικά, στα τυροκομικά και γενικότερα σε όλη την αγορά. Βλέπουμε μία συνολική ανοδική τάση στις τιμές», είπε.

Παράλληλα, ο ίδιος τονίζει ότι οι προσφορές δεν αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα:

«Ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες προσφορές, αυτές δεν αποτελούν μόνιμη κατάσταση. Έρχονται και φεύγουν, ενώ οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα».

Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ ασκεί επίσης κριτική στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Πολιτείας:

«Η κυβέρνηση λέει ότι κάνει ελέγχους, όμως στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει επαρκώς. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι και δεν μπορούν να καλύψουν όλη την επικράτεια. Αυτό δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την αισχροκέρδεια».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει την επιβάρυνση των καταναλωτών:

«Ο καταναλωτής πληρώνει τελικά περισσότερα, ακόμα και μέσω των έμμεσων φόρων που προκύπτουν από την ακρίβεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα στην ελληνική αγορά».

Πόσο κόστισε πέρσι και πόσο φέτος το πασχαλινό τραπέζι

Σε σχετική ερώτηση για το κόστος ενός πασχαλινού τραπεζιού:

«Πέρσι ήταν περίπου 361,95 ευρώ, ενώ φέτος φτάνει τα 412 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ποσό αυτό αφορά τραπέζι για περίπου 6 έως 8 άτομα, καλύπτοντας τόσο την Ανάσταση όσο και την Κυριακή του Πάσχα.

Αναλυτικά το κόστος για 6-8 άτομα

Με βάση τα στοιχεία του ΙΝΚΑ, το συνολικό κόστος για ένα τραπέζι 6-8 ατόμων είναι 412 ευρώ και διαμορφώνεται ως εξής:

Αρνί (10 κιλά): 160€ (έως 180€ σε μεγάλες πόλεις)

Κοκορέτσι: 24€

Μαναβική (λαχανικά, σαλάτες): ~10€

Τζατζίκι: 4,90€

Μαγειρίτσα: 13€

Τυριά: 16,50€

Ψωμί: 2,40€

Αυγά: 15,60€

Κάρβουνα: 36€

Κουλούρια: 16,69€

Τσουρέκι: 22€

Ποτά (κρασί, μπύρες, αναψυκτικά): ~36€

Φρούτα: 11€

Γλυκά: 22€

Λοιπά έξοδα: 22€

Σύνολο: 412€

Πόσο κοστίζει για περισσότερα άτομα

Με βάση το κόστος αυτό, για 6 άτομα το βασικό κόστος αφορά ήδη περίπου αυτό το εύρος και κυμαίνεται μεταξύ 400€ - 420€

Για 10 άτομα η αύξηση είναι περίπου +50% (περισσότερο κρέας, ποτά και συνοδευτικά). Ένα αρνί 15 κιλά θα κοστίσει 240€. Συνολικό κόστος είναι 600€ - 650€.

Για 15 άτομα η αύξηση είναι περίπου +120% σε σχέση με τα 6-8 άτομα. Ένα αρνί: 22–25 κιλά που απαιτείται για το τραπέζι θα κοστίσει 360€ - 400€. Περισσότερα ποτά, γλυκά, κάρβουνα. Το συνολικό κόστος είναι 900€ – 1.000€.

Τι ανεβάζει περισσότερο τον λογαριασμό

Οι βασικοί παράγοντες αύξησης:

Κρέατα (αρνί/κατσίκι)

Τυροκομικά

Λαχανικά

Κάρβουνα & ενέργεια

Ποτά

Το πασχαλινό τραπέζι του 2026 γίνεται αισθητά πιο ακριβό, με τα νοικοκυριά να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Όπως προκύπτει, μια οικογένεια μπορεί να ξεκινήσει από τα 400 ευρώ και να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ για μεγαλύτερες συγκεντρώσεις.

