Πάσχα: «Καίει» η τιμή του οβελία - Με μέτρο οι αγορές των καταναλωτών - Πόσο κοστίζει το τραπέζι

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το Πάσχα και οι καταναλωτές έχουν ήδη βγει στην αγορά προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι. Στη Βαρβάκειο Αγορά, η κίνηση είναι αυξημένη, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους πιο προσεκτικά σε σχέση με άλλες χρονιές. Η τιμή του οβελία διαμορφώνεται στα 13 ευρώ το κιλό, τόσο για το αρνί όσο και για το κατσίκι, ενώ τα γλυκάδια πωλούνται στα 8 ευρώ το κιλό και τα έντερα για το κοκορέτσι στα 7 ευρώ.

Οι περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν συγκεκριμένα κομμάτια κρέατος, κυρίως για μαγείρεμα στον φούρνο, περιορίζοντας τις ποσότητες που αγοράζουν. Ωστόσο, δεν λείπουν και εκείνοι που παραμένουν πιστοί στο πασχαλινό έθιμο της σούβλας, προμηθευόμενοι ολόκληρο αρνί.

Παράλληλα, η ζήτηση παραμένει αυξημένη και για τα παραδοσιακά συνοδευτικά του πασχαλινού τραπεζιού, καθώς οι καταναλωτές προμηθεύονται υλικά τόσο για τη μαγειρίτσα όσο και για το κοκορέτσι, διατηρώντας ζωντανές τις γιορτινές συνήθειες.

Πόσο θα κοστίσει το πασχαλινό τραπέζι για 6 άτομα

Αυξημένο θα είναι το συνολικό κόστος για το πασχαλινό τραπέζι του 2026, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας που εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στα 412,29 ευρώ για 6 έως 8 άτομα, καταγράφοντας άνοδο από 14% έως και 20% σε σχέση με το 2025, όταν το αντίστοιχο κόστος ανερχόταν σε 361,95 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, το συνολικό κόστος αφορά την κάλυψη των αναγκών για 6-8 άτομα, τόσο για το τραπέζι το βράδυ της Ανάστασης όσο και της Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης των καταναλωτών, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Μαρούλια 2×1 ευρω = 2,00 ευρώ

Κρεμμύδια φρέσκα 2×0,95=1,90 ευρώ

Άνηθος 1 ματσάκι ×0,90 =0,90 ευρώ

Ντομάτες 1 κιλο ×3,20=3,20 ευρώ

Αγγούρια 2×0,90=1,80 ευρώ

Τζατζίκι 1 κιλό 4,00 Euro+0,90 =4,90 ευρώ

Μαγειρίτσα ( μισό κιλό συκώτι 8 + ζαρζαβατικα) = 13,00 ευρώ

Τυρί φέτα 1/2 κιλό 14 το κιλό =7,00 ευρώ

Τυρί γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα ( 19 το κιλό ) 1/2 κιλό =9,50 υρώ

Ψωμί 1 κιλό 2,40 ευρώ

Αυγά κόκκινα βαμμένα στο σπίτι 20 ×0,60 =12 + (1,80×2)=3,60 σύνολο 15,60 ευρώ

Κάρβουνα 20 κιλά ×1,80=36,00 ευρώ

Ανάλογα με τον καιρό μπορεί να χρειαστούν και 30 κιλά Κάρβουνα.

Κουλούρια σπιτικά

1 κιλό αλεύρι ×1,80+βούτυρο γάλακτος 600 γραμμάρια 10,90+βανίλιες 0,99+5 αβγά ×0,60=3,00 σύνολο 16,69 ευρώ

Τσουρέκι 1 κιλό =22,00 ευρώ

Κρασί χύμα 1 1/2 ×5=7,50 ευρώ

Μπύρες 10 των 500 ml ×2,30=23,00 ευρώ

Αναψυκτικά 6 × 0,330 ml =5,60 ευρώ

Φρούτα διάφορα όπως μήλα, φράουλες, πορτοκάλια, μπανάνες =11,00 ευρώ

Διάφορα γλυκά 22,00 ευρώ

Διάφορα άλλα έξοδα (ρεύμα, λάδι, ξύδι, λεμόνια, αλάτι, πιπέρι, σπάγκο, βελόνα, σφικτήρες) 22,00 ευρώ.

