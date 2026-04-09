Πάσχα: «Καίει» η τιμή του οβελία - Με μέτρο οι αγορές των καταναλωτών - Πόσο κοστίζει το τραπέζι

Στα 13 ευρώ το κιλό διαμορφώνεται η τιμή για αρνί και κατσίκι στη Βαρβάκειο Αγορά, με τους καταναλωτές να επιλέγουν κυρίως μικρές ποσότητες και συγκεκριμένα κομμάτια για τον φούρνο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η τιμή του οβελία στη Βαρβάκειο Αγορά είναι 13 ευρώ το κιλό για αρνί και κατσίκι, με τα γλυκάδια στα 8 ευρώ και τα έντερα στα 7 ευρώ το κιλό.
  • Οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερες ποσότητες και επιλέγουν κυρίως συγκεκριμένα κομμάτια κρέατος για μαγείρεμα στον φούρνο, ενώ κάποιοι προτιμούν ολόκληρο αρνί για σούβλα.
  • Το συνολικό κόστος για το πασχαλινό τραπέζι 6 έως 8 ατόμων εκτιμάται στα 412,29 ευρώ το 2026, αυξημένο κατά 14% έως 20% σε σχέση με το 2025.
  • Οι τιμές του αρνιού φτάνουν έως και 18 ευρώ το κιλό σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, ενώ το κόστος των παραδοσιακών υλικών και συνοδευτικών παραμένει υψηλό.
  • Το κόστος περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για κάρβουνα, γλυκά, ποτά, φρούτα και διάφορα άλλα υλικά που απαιτούνται για το πασχαλινό τραπέζι.
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το Πάσχα και οι καταναλωτές έχουν ήδη βγει στην αγορά προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι. Στη Βαρβάκειο Αγορά, η κίνηση είναι αυξημένη, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους πιο προσεκτικά σε σχέση με άλλες χρονιές. Η τιμή του οβελία διαμορφώνεται στα 13 ευρώ το κιλό, τόσο για το αρνί όσο και για το κατσίκι, ενώ τα γλυκάδια πωλούνται στα 8 ευρώ το κιλό και τα έντερα για το κοκορέτσι στα 7 ευρώ.

5bbc6d51-1847-42da-a06b-9bd6d0522397.jpg

Οι περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν συγκεκριμένα κομμάτια κρέατος, κυρίως για μαγείρεμα στον φούρνο, περιορίζοντας τις ποσότητες που αγοράζουν. Ωστόσο, δεν λείπουν και εκείνοι που παραμένουν πιστοί στο πασχαλινό έθιμο της σούβλας, προμηθευόμενοι ολόκληρο αρνί.

e8cedd99-1efe-49be-b216-3a54fd49bf75.jpg

Παράλληλα, η ζήτηση παραμένει αυξημένη και για τα παραδοσιακά συνοδευτικά του πασχαλινού τραπεζιού, καθώς οι καταναλωτές προμηθεύονται υλικά τόσο για τη μαγειρίτσα όσο και για το κοκορέτσι, διατηρώντας ζωντανές τις γιορτινές συνήθειες.

8e30a80b-8f96-4b05-a000-dfbd0882040e.jpg

Πόσο θα κοστίσει το πασχαλινό τραπέζι για 6 άτομα

Αυξημένο θα είναι το συνολικό κόστος για το πασχαλινό τραπέζι του 2026, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας που εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στα 412,29 ευρώ για 6 έως 8 άτομα, καταγράφοντας άνοδο από 14% έως και 20% σε σχέση με το 2025, όταν το αντίστοιχο κόστος ανερχόταν σε 361,95 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, το συνολικό κόστος αφορά την κάλυψη των αναγκών για 6-8 άτομα, τόσο για το τραπέζι το βράδυ της Ανάστασης όσο και της Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης των καταναλωτών, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

  • Μαρούλια 2×1 ευρω = 2,00 ευρώ
  • Κρεμμύδια φρέσκα 2×0,95=1,90 ευρώ
  • Άνηθος 1 ματσάκι ×0,90 =0,90 ευρώ
  • Ντομάτες 1 κιλο ×3,20=3,20 ευρώ
  • Αγγούρια 2×0,90=1,80 ευρώ
  • Τζατζίκι 1 κιλό 4,00 Euro+0,90 =4,90 ευρώ
  • Μαγειρίτσα ( μισό κιλό συκώτι 8 + ζαρζαβατικα) = 13,00 ευρώ
  • Τυρί φέτα 1/2 κιλό 14 το κιλό =7,00 ευρώ
  • Τυρί γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα ( 19 το κιλό ) 1/2 κιλό =9,50 υρώ
  • Ψωμί 1 κιλό 2,40 ευρώ
  • Αυγά κόκκινα βαμμένα στο σπίτι 20 ×0,60 =12 + (1,80×2)=3,60 σύνολο 15,60 ευρώ
  • Κάρβουνα 20 κιλά ×1,80=36,00 ευρώ
  • Ανάλογα με τον καιρό μπορεί να χρειαστούν και 30 κιλά Κάρβουνα.
  • Κουλούρια σπιτικά
  • 1 κιλό αλεύρι ×1,80+βούτυρο γάλακτος 600 γραμμάρια 10,90+βανίλιες 0,99+5 αβγά ×0,60=3,00 σύνολο 16,69 ευρώ
  • Τσουρέκι 1 κιλό =22,00 ευρώ
  • Κρασί χύμα 1 1/2 ×5=7,50 ευρώ
  • Μπύρες 10 των 500 ml ×2,30=23,00 ευρώ
  • Αναψυκτικά 6 × 0,330 ml =5,60 ευρώ
  • Φρούτα διάφορα όπως μήλα, φράουλες, πορτοκάλια, μπανάνες =11,00 ευρώ
  • Διάφορα γλυκά 22,00 ευρώ

Διάφορα άλλα έξοδα (ρεύμα, λάδι, ξύδι, λεμόνια, αλάτι, πιπέρι, σπάγκο, βελόνα, σφικτήρες) 22,00 ευρώ.

08:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πασχαλινή έξοδος: Πόσο θα κοστίσει το ταξίδι σας σε καύσιμα ανάλογο με τον προορισμό

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Τζορτζ Κλούνεϊ σε Τραμπ: Έγκλημα πολέμου οι απειλές στο Ιράν - «Έγκλημα είναι οι απαίσιες ταινίες σου» απαντάει ο Λευκός Οίκος

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένα με νάρκες τα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράν έδωσε «εναλλακτικές διαδρομές» στα πλοία

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Πάστορας κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον πνιγμό άνδρα κατά τη διάρκεια βάπτισης

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη εξέλιξη η πασχαλινή έξοδος: Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

08:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Τι να κάνετε αν δεν το λάβατε χθες

08:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Στη Μαδρίτη έχει ραντεβού με την ιστορία! | Για το πρώτο βήμα προς τους «4»

08:10WHAT THE FACT

Το νησί που δεν υπάρχει στον χάρτη - Το «καμουφλάζ» πάγου το έκανε αόρατο

08:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεχίζουν την «επιθετική πολιτική» εξαγορών οι ελληνικές τράπεζες – Οι επόμενοι στόχοι

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volvo Trucks ετοιμάζει φορτηγά υδρογόνου πριν το 2030

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026 αίτηση gov: Ποια ΑΦΜ να κάνουν αίτηση σήμερα

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τα κόλπα στις συνεντεύξεις για δουλειά

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν το Ιράν δεν τηρήσει την πραγματική συμφωνία, θα αρχίσουν ξανά τα πυρά»

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φουσκωμένος» ο λογαριασμός για τις διακοπές του Πάσχα - Πόσο κοστίζουν ακτοπλοϊκά, διόδια και καύσιμα

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσίκας στο Newbomb: Η «στρατηγική της ισχύος» του Τραμπ έφερε το Ιράν στο τραπέζι – Τα 4 μεγάλα στοιχήματα για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

07:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ghost Murmur»: Το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ να βρουν τον πιλότο στο Ιράν - «Αν χτυπάει η καρδιά του θα τον βρούμε»

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βάζει στο «τραπέζι» την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ - Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

06:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς- Αναδρομικά έως 1.200€ για χιλιάδες νοικοκυριά

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών - «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας»

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για κορίτσια σε χωριό της Λάρισας: 13χρονα αγόρια έβγαλαν μαχαίρι και τα απείλησαν

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG - Ιράν: Οι εξελίξεις στον Λίβανο θα κρίνουν την πορεία της εκεχειρίας – Η Χεζμπολάχ «απάντησε» με ρουκέτες στο Ισραήλ

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση social media στους ανήλικους: Τι λένε οι ειδικοί – Τα «ναι», τα «αλλά» και οι παγίδες - Πώς βοηθά να «επιστρέψουν τα παιδιά στην ηλικία τους»

23:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην επόμενη κλήρωση

