Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Το μήνυμα της ανανέωσης με Κυρανάκη, το νέο «τρίγωνο» προτεραιοτήτων και η κομματική εξόρμηση για την αυτοδυναμία του 2027 – Η έμφαση στον πατριωτισμό και η απάντηση στην κριτική από τα δεξιά της παράταξης

Κώστας Τσιτούνας

Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει νέο πολιτικό αφήγημα της ΝΔ με έμφαση στον πατριωτισμό και την παραδοσιακή ταυτότητα του κόμματος.
  • Η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής συμβολίζει ανανέωση με συνέχεια και στήριξη της νέας γενιάς στελεχών.
  • Το κυβερνητικό πρόγραμμα έως το 2030 εστιάζει σε τρεις άξονες: ευημερία, ασφάλεια και θεσμική αναγέννηση.
  • Ο πρωθυπουργός ζητά την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και επισημαίνει ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, με στόχο την ολοκλήρωση του προγράμματος.
  • Ξεκινά μεγάλη κομματική εξόρμηση για την επανασυσπείρωση ψηφοφόρων και προβάλλεται η σταθερότητα ως κεντρικό διακύβευμα των εκλογών.
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Η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει το νέο πολιτικό αφήγημα της κυβέρνησης και του κόμματος μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2027, στέλνοντας παράλληλα σαφή μηνύματα τόσο στο εσωτερικό της παράταξης όσο και προς το εκλογικό σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να σηματοδοτήσει μια πιο έντονη έμφαση στην παραδοσιακή ταυτότητα της ΝΔ, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στον πατριωτικό χαρακτήρα της παράταξης και απαντώντας εμμέσως στις δημόσιες παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και όσων εκφράζουν ανησυχίες για την πορεία της κυβερνητικής πολιτικής.

Το μήνυμα της επιλογής Κυρανάκη

Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής δεν αποτελεί μια απλή εσωκομματική αλλαγή προσώπων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου τη χαρακτηρίζουν ως μια συνειδητή πολιτική επιλογή που συμβολίζει την ανανέωση με συνέχεια, καθώς ο νέος Γραμματέας προέρχεται από τα κομματικά σπλάχνα, διαθέτει οργανωτική εμπειρία, κυβερνητική παρουσία και θεωρείται από τους στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού πολιτικό στέλεχος που έχει δοκιμαστεί σε απαιτητικές αποστολές.

Παράλληλα, η επιλογή του θεωρείται ακόμη μία έμπρακτη στήριξη της νέας γενιάς στελεχών της ΝΔ, μετά την ανάδειξη του Παύλου Μαρινάκη στην κομματική ηγεσία το 2021 και την αξιοποίηση νεότερων ηλικιακά στελεχών σε κυβερνητικές θέσεις.

Στροφή προς τα δεξιά και απάντηση στον Σαμαρά

Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδιώξει να αναδείξει τον πατριωτικό χαρακτήρα της ΝΔ, απορρίπτοντας, όπως αναμένεται να πει, τις εύκολες καταγγελίες και τις «ψευτοπατριωτικές κορώνες» από τους «επαγγελματίες ανησυχούντες».

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να δοθεί πολιτική απάντηση στις παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει ασκήσει έντονη κριτική σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικών θεμάτων.

Το κυβερνητικό επιχείρημα θα είναι ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει όσο ποτέ άλλοτε την αποτρεπτική της ισχύ, έχει αναβαθμίσει τον διεθνή της ρόλο και έχει προχωρήσει σε εξοπλιστικά και διπλωματικά βήματα που δεν είχαν προηγούμενο στη μεταπολιτευτική περίοδο.

Το νέο κυβερνητικό σχέδιο μέχρι το 2030

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το νέο τρίγωνο προτεραιοτήτων που θα αποτελέσει τη βάση του κυβερνητικού προγράμματος της ΝΔ για την επόμενη τετραετία.

Πρώτος άξονας θα είναι η ευημερία, με στόχο τη σύγκλιση των εισοδημάτων με την Ευρώπη, τη μείωση της ανεργίας και τη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Δεύτερος άξονας θα είναι η ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα, με έμφαση στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας αλλά και την εσωτερική ασφάλεια.

Τρίτος άξονας θα είναι η θεσμική αναγέννηση, μέσα από την ψηφιοποίηση του κράτους, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών.

«Μην αφήνετε το έργο να χάνεται στην καθημερινότητα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τα στελέχη της ΝΔ να αναδείξουν το κυβερνητικό έργο, υποστηρίζοντας ότι πολλές σημαντικές μεταρρυθμίσεις έχουν πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών και γι' αυτό δεν αναγνωρίζεται πάντα η σημασία τους.

Το κυβερνητικό αφήγημα θα στηριχθεί στην υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023, με αναφορές στην αύξηση των εισοδημάτων, στις επενδύσεις, στη μείωση της ανεργίας, στις ψηφιακές υπηρεσίες και στα μεγάλα έργα υποδομής που παραδίδονται το επόμενο διάστημα.

Εκλογές το 2027 και κομματική εξόρμηση

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, το 2027, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει πλήρως το πρόγραμμά της πριν ζητήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Χθες το μεσημέρι πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!».

Σχολιάζοντας την εκτίμηση του chatgpt που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027, απάντησε: «Κοιτάζουμε προς το 2027, σωστά απάντησε το chatgpt σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών». Αρκετοί επεσήμαναν ότι δεν είπε ότι θα γίνουν το 2027, αλλά «κοιτάζουμε προς το 2027» με ό,τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο.

Παράλληλα σήμερα θα κηρύξει ουσιαστικά την έναρξη μιας μεγάλης κομματικής εξόρμησης σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού και την επανασυσπείρωση ψηφοφόρων που παραμένουν κοντά στη Νέα Δημοκρατία αλλά έχουν αποστασιοποιηθεί από την ενεργό πολιτική συμμετοχή.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά με την αστάθεια, την αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος και τον κίνδυνο ακυβερνησίας, προβάλλοντας ως κεντρικό διακύβευμα των εκλογών του 2027 τη σταθερότητα και τη συνέχιση της κυβερνητικής πορείας της χώρας προς το 2030.

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