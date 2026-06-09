Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας

Συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συζήτηση με την Christiane Amanpour στο πλαίσιο εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν o «Economist» και το iefimerida.gr, στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental. Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον και τη σημασία της οικονομικής ισχύος, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Christiane Amanpour στο πλαίσιο εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν ο Economist και το iefimerida.gr με τίτλο «Αποτυπώνοντας το μέλλον».

Η Ελλάδα ήταν πάντα στην σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομιας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ανάγνωσης των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και στον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. «Σε μία εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά» υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία των σχέσεων της Ελλάδας την ΕΕ και τις ΗΠΑ. «Ως Ελλάδα να είμαστε ξεκάθαροι οτι είμαστε αφοσιωμένο μέλος της ΕΕ, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια» σημείωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε πως η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως πόλος σταθερότητας στην περιοχή.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον ρόλο της Ελλάδας στους τομείς της ενέργειας και της ναυτιλίας.

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