Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιόρτασε τα έξι χρόνια λειτουργίας του gov.gr, τονίζοντας την ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.

Το gov.gr συγκεντρώνει χιλιάδες υπηρεσίες του Δημοσίου, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε τη σημασία ενός κράτους που σέβεται τον χρόνο του πολίτη και προσεγγίζει τις διαδικασίες από τη σκοπιά του χρήστη.

Σε εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσιάστηκε βίντεο με την αντίληψη των πολιτών για το gov.gr και την ψηφιακή αλλαγή. Snapshot powered by AI

Το ορόσημο των έξι χρόνων λειτουργίας του gov.gr ανέδειξε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας την πορεία της ψηφιακής πλατφόρμας που έχει συγκεντρώσει χιλιάδες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, πολίτες καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα αν γνωρίζουν και χρησιμοποιούν το gov.gr, αποτυπώνοντας τον βαθμό εξοικείωσης που έχει αναπτυχθεί με τις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους τα τελευταία χρόνια.

Ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για «μια ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας», τονίζοντας ότι «ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί και βλέπει τις διαδικασίες μέσα από τη δική του οπτική γωνία και όχι από την οπτική γωνία του κράτους».

«Μια ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο τους, δεν τους ταλαιπωρεί και βλέπει τις διαδικασίες μέσα από τη δική τους οπτική γωνία».



Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται, επίσης, απόσπασμα από την ομιλία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία αναφέρει ότι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της εκδήλωσης αυτής ήταν ακριβώς το βίντεο που έδειξε πώς οι ίδιοι οι πολίτες αντιλαμβάνονται το gov.gr και αυτήν την πολύ μεγάλη επανάσταση.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ

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