Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (10/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (10/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

10/6/2026 6:30:00 πμ

10/6/2026 4:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ - ΣΑΠΦΟΥΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ - ΤΕΜΠΩΝ - ΜΙΛΗΤΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ

243

Συντήρηση

10/6/2026 8:00:00 πμ

10/6/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 283 - 285 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

700

Κατασκευές

10/6/2026 8:00:00 πμ

10/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΡΔΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΣΟΡΒΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

697

Κατασκευές

10/6/2026 8:00:00 πμ

10/6/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΥΛΙΜΕΝΗΣ ΝΟ 6 απο κάθετο: ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΕΛΠΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

710

Κατασκευές

10/6/2026 8:00:00 πμ

10/6/2026 12:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΗΡΩΝ έως κάθετο: ΗΓΗΣΙΠΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΓΗΣΙΠΥΛΗΣ απο κάθετο: ΙΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: ΗΓΗΣΙΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ έως κάθετο: ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ απο κάθετο: ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

701

Κατασκευές

10/6/2026 8:00:00 πμ

10/6/2026 12:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ απο κάθετο: ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ απο κάθετο: ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΟΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

701

Κατασκευές

10/6/2026 8:00:00 πμ

10/6/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ - ΚΑΒΕΙΡΩΝ - ΜΑΜΑΓΓΙΑΝ - ΙΩΑΝΝΑΣ - ΚΟΔΡΟΥ - ΕΡΕΧΘΕΩΣ - ΝΙΚΙΟΥ - ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗ - ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΨΑΡΑΚΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ - ΓΑΒΡΙΛΗ - ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

441

Λειτουργία

10/6/2026 8:00:00 πμ

10/6/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ:ΝΑΞΟΥ, ΕΡΜΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 25ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΠΡΙΦΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΟΝΤΙΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1666

Λειτουργία

10/6/2026 8:00:00 πμ

10/6/2026 6:00:00 μμ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΣΕ

1460

Συντήρηση

10/6/2026 9:00:00 πμ

10/6/2026 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

703

Κατασκευές

10/6/2026 9:00:00 πμ

10/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΡΒΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΖΕΡΒΟΥ ΝΟ 27 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

704

Κατασκευές

10/6/2026 9:00:00 πμ

10/6/2026 4:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΚΑΜΠΟΥΡΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΜΠΟΥΡΗ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΝΟ 33 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΛΑ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

10/6/2026 10:00:00 πμ

10/6/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ, ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΡΟΥΣΗΣ, ΔΡΥΜΠΕΤΗ.

390

Κατασκευές

10/6/2026 11:00:00 πμ

10/6/2026 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΡΔΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΣΜΑ ΜΠΑΛΑΝΟΥ έως κάθετο: ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

699

Κατασκευές

10/6/2026 11:00:00 πμ

10/6/2026 3:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΩΝ απο κάθετο: ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΑΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΠ. ΜΟΚΑ έως κάθετο: ΕΠ. ΜΙΧΑΪΛΙΔΗ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠ. ΜΟΚΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: ΤΣΟΥΚΑ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ έως κάθετο: ΕΠ. ΜΟΚΑ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ απο κάθετο: ΡΕΝΟΥ ΠΟΓΓΗ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

702

Κατασκευές

10/6/2026 11:00:00 πμ

10/6/2026 3:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

702

Κατασκευές

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