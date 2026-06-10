Έρχεται το CMR, Νίκος Παπανδρέου: Ο πρώτος από το ΠΑΣΟΚ που μιλάει για το σκάνδαλο στις Πολεοδομίες

Το gov τελείωσε. Ζήτω το CMR! Το τρέχει ο υπουργός Παπαστεργίου, έχει πάρει χρηματοδότηση 74 εκ ευρώ από το Ελλάδα 2.0 και θα είναι ένα από τα ατού του Κυριάκου Μητσοτάκη στον μακρύ, ή βραχύ προεκλογικό δρόμο μέχρι τις επόμενες κάλπες. Ο ΠΘ αναφέρθηκε σε αυτό στην τελετή γενεθλίων έξι χρόνων του Gov, που έγινε με κάθε επισημότητα παρουσία υπουργών και στελεχών.

Όμως δεν είπε και πολλά πολλά για το CMR, οπότε τα λέω εγώ. Λοιπόν πρόκειται για μια μια νέα πλατφόρμα, η οποία θα ενώνει την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων για οτιδήποτε κάνουν με το Δημόσιο. Θα είναι μια ψηφιακή καρτέλα Πολίτη και Επιχείρησης και η εξυπηρέτηση θα δίνεται είτε ψηφιακά, είτε τηλεφωνικά, είτε με chat box. Η πλατφόρμα θα ενοποιεί τις υπηρεσίες gov και ΚΕΠ και όχι μόνο. Εκτός από την εξυπηρέτηση, στόχος είναι το κράτος να «παρακολουθεί» -με την καλή έννοια-, τις αιτήσεις και τα νταραβέρια πολιτών και επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες, και να τηρείται ένα ιστορικό, το οποίο θα διαγράφεται μετά από ένα χρόνο.

Εστία διαφθοράς

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στην μέχρι τώρα λειτουργία του gov και στους στόχους που έχει η περαιτέρω ανάπτυξη του ψηφιακού κράτους. Αυτά που είπε έχουν ενδιαφέρον.

«Πίσω από κάθε πολύπλοκη διαδικασία, πίσω από κάθε χαρτί, το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη, μπορεί να κρύβεται και μία μικρή εστία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων» επισήμανε.

«Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα, με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στη δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλουμε αυτή την έννοια της νομιμότητας παντού, ουσιαστικά σε όλο το φάσμα των κρατικών λειτουργιών».

Ως παράδειγμα έδωσε την έκδοση συντάξεων, αλλά και τις κλήσεις της τροχαίας.

Και οι Πολεοδομίες κύριε;

Ο συνειρμός είναι ακαριαίος. Και οι Πολεοδομίες κύριε; Οι αμαρτωλές πολεοδομίες, τα χοντρά και λεπτά φακελάκια που πηγαινοέρχονται άλλοτε μέσα σε κουτιά γλυκών, κι άλλοτε ανάμεσα στα χαρτιά της αίτησης πχ για έκδοση άδειας, δεν χρησιμοποιήθηκαν ως παράδειγμα από τον Κυριάκο παρ' ό,τι θα 'πρεπε. Μόλις προχθές παραιτήθηκε από την θέση του ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και καθηγητής, Θύμιος Μπακογιάννης. Μια παραίτηση που πέρασε κάτω από το ραντάρ της αντιπολίτευσης.

Ο Μπακογιάννης δεν είναι κανένας τυχαίος. Ανέλαβε Γραμματέας σ’ αυτή τη νευραλγική θέση τον Ιούλιο του 2019 και παρέμεινε ακλόνητος μέχρι προχθές. Οι λόγοι της παραίτησης ήταν προσωπικοί, καθώς ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες με την κατηγορία συμμετοχής σε κύκλωμα είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο κουνιάδος του και η σύζυγος του κουνιάδου του.

Επειδή αυτά με μπερδεύουν το έψαξα λίγο και αναφέρω επισήμως ότι κουνιάδος είναι:

α) Ο αδελφός του συζύγου ή της συζύγου σας

β) Ο άντρας με τον οποίο είναι παντρεμένη η αδελφή σας

Θα μπορούσε το CMR να εμποδίσει την δράση κυκλωμάτων στις Πολεοδομίες, ή στην απονομή ευρωπαϊκών ή εθνικών χρημάτων όπως πχ στον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Φυσικά η ζημιά έγινε.

Παπανδρέου για ΝΟΚ

Για το θέμα έχει άποψη ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος συνέδεσε την αποκάλυψη του κυκλώματος σε πολεοδομίες στον Βόρειο τομέα, και με την θεσμοθέτηση του ΝΟΚ (νέου Οικοδομικού Κανονισμού) που ρήμαξε τις περιοχές που είχαν απομείνει με δέντρα και κήπους στα βόρεια (Καστρί, Νέα Ερυθραία, Κηφισιά). Μιλάμε για δις ευρώ, καθώς εκδόθηκαν άδειες με το ΝΟΚ και φύτρωσαν μεγαθήρια που πωλούνται πανάκριβα. Όπως είπε ο κ. Παπανδρέου

το κύκλωμα συνδέεται και με το ΝΟΚ ενώ για τις αποκαλύψεις μπήκαν μπροστά απλοί πολίτες που προσέφυγαν στα δικαστήρια και συνδέθηκαν μεταξύ τους με whatsApp group. «Μια σπάνια περίπτωση κινητοποίησης από τη μεσαία τάξη» όπως είπε.

Πασοκική σιωπή

Ο ευρωβουλευτής είναι ο πρώτος από το ΠΑΣΟΚ που μιλάει για το κύκλωμα στις Πολεοδομίες και είναι απορίας άξιον ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανάλογες τοποθετήσεις από άλλα στελέχη, και μεγάλη φασαρία με ανακοινώσεις κλπ κλπ, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και στενός συνεργάτης του Προέδρου, ο κ. Μήλης, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ που εμπλέκεται άμεσα σε διάφορα πολεοδομικά και χωροταξικά συμβούλια υψηλού επιπέδου ως σύμβουλος του κράτους.

Φρέσκα κουλούρια

Οι αποκαλύψεις για την δράση του κυκλώματος στις Πολεοδομίες θα απασχολήσουν το επόμενο διάστημα, όμως τίποτα δεν φαίνεται ν’ αγγίζει τη ΝΔ. Η νέα δημοσκόπηση της Interview για την (Political) επιβεβαιώνει την άνοδο της ΝΔ και στην πρόθεση και στην εκτίμηση.

Πρόκειται για την εταιρία που κάνει χαρούμενους στην Χαριλάου Τρικούπη, καθώς ο πολιτικός αναλυτής της κ. Βασιλειάδης (Ert News)

Σημειώνει πως η δεύτερη θέση δεν έχει κλείσει. Στην δημοσιογραφική επισήμανση πως γίνεται η διαφορά στην πρόθεση μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ να είναι 2,2% ενώ στην εκτίμηση αντί να μεγαλώνει, μικραίνει (1,3%) έδωσε την εξής εξήγηση. «Το ΠΑΣΟΚ έχει μεγαλύτερη δεξαμενή από τους αναποφάσιστους γι’ αυτό παίρνει περισσότερους από τον Τσίπρα).

Μπίνγκο!

Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει

Να αυτά βλέπει ο εκπρόσωπος Τύπου Τσουκαλάς και ξαφνικά αγάπησε τις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα διαπιστώνει (realfm) ότι «αν λάβουμε υπόψιν μας τη σημερινή δημοσκόπηση, δείχνει ήδη ότι υπάρχει μια πορεία ξανά ανόδου του ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή δημοσκόπηση δείχνει το ΠΑΣΟΚ στο 14,7% και το κόμμα του κ. Τσίπρα στο 16%. Άρα, εγώ δεν θα πω ποια είναι σωστή ή ποια όχι, αν είναι καλή αυτή ή αν είναι κακές οι άλλες…». Επίσης προσθέτει πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι start up.

Έτσι το κάνει πιο πικάντικο. Θα δικαιωθεί;

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Η Πυθία