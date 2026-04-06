Δώρο Πάσχα 2026: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καταβολή και τον υπολογισμό του

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2026 στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν το ποσό το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026.

Το δώρο δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη μορφή της σύμβασής τους (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), εφόσον η εργασιακή τους σχέση είχε διάρκεια εντός του διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Η βάση υπολογισμού είναι οι τακτικές αποδοχές που καταβάλλονται στον εργαζόμενο τη 15η ημέρα πριν από το Πάσχα.

Πλήρες Δώρο: Ισούται με μισό μηνιαίο μισθό (για τους αμειβόμενους με μισθό) ή 15 ημερομίσθια (για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο).

Αναλογία Δώρου: Εάν η εργασιακή σχέση δεν διήρκεσε ολόκληρο το τετράμηνο, ο εργαζόμενος δικαιούται: 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες (για μισθωτούς). Ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες (για ημερομίσθιους). Αναλογικό κλάσμα δικαιούνται ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 8 ημέρες.



Υποχρεώσεις εργοδοτών

Μόνο σε χρήματα: Απαγορεύεται ρητά η καταβολή του δώρου σε είδος. Τραπεζική κατάθεση: Η πληρωμή γίνεται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας (e-banking ή πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών) με σαφή αναγραφή της αιτιολογίας και του χρονικού διαστήματος.

Τι να κάνετε αν δεν σας καταβληθεί το Δώρο Πάσχα

Η μη καταβολή του Δώρου Πάσχα συνιστά ποινικό αδίκημα. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει την προθεσμία, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία μπορούν:

Να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας για τη σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς.

Να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο Αστυνομικό Τμήμα ζητώντας την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης