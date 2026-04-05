Σύρος: Το μοναδικό μέρος όπου Καθολικοί και Ορθόδοξοι γιορτάζουν μαζί το Πάσχα

Παρότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι δύο Εκκλησίες ακολουθούν διαφορετικά ημερολόγια, στη Σύρο έχει επικρατήσει μια σπάνια παράδοση συνύπαρξης και κοινής εορτής

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η Σύρος είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα όπου Καθολικοί και Ορθόδοξοι γιορτάζουν μαζί το Πάσχα την ίδια ημέρα, ακολουθώντας την ορθόδοξη ημερομηνία.
  • Η παράδοση αυτή έχει ιστορικές ρίζες από την εποχή της Ενετοκρατίας και βασίζεται στην ειρηνική συνύπαρξη και στον αμοιβαίο σεβασμό των δύο κοινοτήτων.
  • Τη Μεγάλη Παρασκευή, οι Επιτάφιοι των δύο κοινοτήτων συναντιούνται στην πλατεία Μιαούλη για κοινή περιφορά, δημιουργώντας μια κατανυκτική ατμόσφαιρα.
  • Η κοινή εορτή του Πάσχα στη Σύρο αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων.
Στην καρδιά των Κυκλάδων, η Σύρος ξεχωρίζει όχι μόνο για την αρχιτεκτονική της και την πλούσια ιστορία της, αλλά και για μία μοναδική θρησκευτική παράδοση: είναι το μόνο μέρος στην Ελλάδα όπου Καθολικοί και Ορθόδοξοι γιορτάζουν μαζί το Πάσχα, την ίδια ημέρα.

Παρότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι δύο Εκκλησίες ακολουθούν διαφορετικά ημερολόγια για τον υπολογισμό της Ανάστασης, στη Σύρο έχει επικρατήσει μια σπάνια παράδοση συνύπαρξης και κοινής εορτής, που αποτελεί σύμβολο ενότητας και αλληλοσεβασμού.

Μια ιστορία συνύπαρξης αιώνων

Η ιδιαιτερότητα της Σύρου έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία της. Από την εποχή της Ενετοκρατίας, το νησί διατήρησε ισχυρή καθολική κοινότητα, η οποία συνυπάρχει μέχρι σήμερα με την ορθόδοξη πλειονότητα. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές, όπου οι δύο κοινότητες λειτουργούν χωριστά, εδώ η καθημερινότητα είναι κοινή, με μικτούς γάμους, κοινές γειτονιές και αμοιβαίο σεβασμό.

Αυτό το πνεύμα συνεργασίας αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο κατά τη διάρκεια του Πάσχα, όταν οι δύο κοινότητες επιλέγουν να γιορτάζουν μαζί, ακολουθώντας την ορθόδοξη ημερομηνία.

Οι Επιτάφιοι που συναντιούνται

Η Μεγάλη Παρασκευή στη Σύρο είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή στιγμή της Μεγάλης Εβδομάδας. Στην Ερμούπολη, οι Επιτάφιοι από διαφορετικές ενορίες ξεκινούν τις πορείες τους από διάφορα σημεία της πόλης και συναντιούνται στην κεντρική πλατεία Μιαούλη.

Εκεί, μέσα σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα, Ορθόδοξοι και Καθολικοί συμμετέχουν από κοινού στην περιφορά, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα που προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ύμνοι, τα φώτα και η σιωπή του πλήθους συνθέτουν μια εμπειρία βαθιά συγκινητική.

Η καθολική εκκλησία του Αγίου Μάρκου στον Γαλησσά

Η Ανάσταση με θέα το Αιγαίο

Το βράδυ της Ανάστασης, το νησί φωτίζεται από χιλιάδες κεριά. Στην Ερμούπολη, οι ορθόδοξοι ναοί γεμίζουν πιστούς, ενώ στην Άνω Σύρο, η καθολική κοινότητα συγκεντρώνεται στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Παρά τις διαφορετικές λειτουργικές παραδόσεις, το μήνυμα είναι κοινό: η νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο. Ταυτόχρονα, ολόκληρο το νησί ζει στον ίδιο ρυθμό γιορτής, με βεγγαλικά να φωτίζουν τον ουρανό και τις καμπάνες να ηχούν παντού.

Σε μια εποχή όπου οι διαφορές συχνά κυριαρχούν, η Σύρος δίνει ένα ηχηρό μήνυμα συμφιλίωσης. Η κοινή εορτή του Πάσχα δεν είναι απλώς μια τοπική ιδιαιτερότητα, αλλά μια ζωντανή απόδειξη ότι διαφορετικές παραδόσεις μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

