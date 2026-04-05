Γιατί το Πάσχα δεν γιορτάζεται ταυτόχρονα σε Ανατολή και Δύση;

Από τη μεταρρύθμιση του 1582 μέχρι τη Σύνοδο της Νίκαιας – Πώς το Γρηγοριανό και το Ιουλιανό ημερολόγιο καθορίζουν την ημερομηνία της Ανάστασης

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Αρχείου - Eurokinissi
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Πάσχα δεν γιορτάζεται ταυτόχρονα σε Ανατολή και Δύση λόγω της διαφοράς μεταξύ Ιουλιανού και Γρηγοριανού ημερολογίου.
  • Το Γρηγοριανό ημερολόγιο, που θεσπίστηκε το 1582 από τον Πάπα Γρηγόριο ΙΓ', διόρθωσε την απόκλιση του Ιουλιανού ημερολογίου αφαιρώντας δέκα ημέρες.
  • Η Σύνοδος της Νίκαιας όρισε το Πάσχα να γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο της άνοιξης, αλλά η ημερομηνία υπολογίζεται διαφορετικά από Ανατολή και Δύση.
  • Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί το νέο ημερολόγιο για σταθερές γιορτές και το Ιουλιανό για κινητές, όπως το Πάσχα, ενώ άλλες Εκκλησίες όπως η Ρωσική διατηρούν πλήρως το Ιουλιανό.
  • Παρά τις διαφορές, οι παραδόσεις και οι συμβολισμοί του Πάσχα παραμένουν κοινά, όπως το αυγό ως σύμβολο αναγέννησης.
Snapshot powered by AI

Ενώ η πλειονότητα του χριστιανικού κόσμου προετοιμάζεται για την Ανάσταση, ένα σταθερό ερώτημα επανέρχεται: γιατί οι Ορθόδοξοι γιορτάζουν συχνά σε διαφορετική ημερομηνία από τους Καθολικούς και τους Προτεστάντες; Η απάντηση κρύβεται σε ένα ιστορικό «άλμα» 440 ετών.

Όταν ο Πάπας «εξαφάνισε» δέκα ημέρες

Το 1582, ο Πάπας Γρηγόριος ΧΙΙΙ αποφάσισε να διορθώσει τα σφάλματα του Ιουλιανού Ημερολογίου (του Ιουλίου Καίσαρα), το οποίο εμφάνιζε σημαντική απόκλιση από τις κινήσεις των άστρων. Για να ευθυγραμμιστεί ο χρόνος, θέσπισε το Γρηγοριανό Ημερολόγιο, διατάσσοντας μια πρωτοφανή αλλαγή: οι Καθολικοί της Ευρώπης κοιμήθηκαν στις 4 Οκτωβρίου και ξύπνησαν στις 15 Οκτωβρίου. Αυτές οι δέκα ημέρες δεν υπήρξαν ποτέ. Σήμερα, η απόκλιση μεταξύ των δύο ημερολογίων έχει φτάσει τις 13 ημέρες.

Το κλειδί της εαρινής ισημερίας

Σύμφωνα με τη Σύνοδο της Νίκαιας (325 μ.Χ.), το Πάσχα πρέπει να γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο της άνοιξης. Ωστόσο, η Δυτική Εκκλησία υπολογίζει την εαρινή ισημερία με βάση το Γρηγοριανό ημερολόγιο, ενώ η Ορθόδοξη επιμένει στο Ιουλιανό. Αυτή η διαφορά στον υπολογισμό είναι που προκαλεί την απόκλιση των ημερομηνιών.

Η ιδιαιτερότητα της Ελληνικής Εκκλησίας

Η σύγχυση εντείνεται από το γεγονός ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ακολουθεί ένα «υβριδικό» σύστημα:

  • Χρησιμοποιεί το νέο ημερολόγιο για τις σταθερές γορτές (π.χ. Χριστούγεννα), γι' αυτό και συμπίπτουμε με τη Δύση τον Δεκέμβριο.

  • Διατηρεί το παλαιό (Ιουλιανό) για τις κινητές εορτές (Πάσχα, Πεντηκοστή). Αντίθετα, η Ρωσική Εκκλησία παραμένει στο παλαιό ημερολόγιο για όλα, εξ ου και η Οκτωβριανή Επανάσταση γιορτάζεται πλέον τον Νοέμβριο.

Παραδόσεις και συμβολισμοί

Παρά τις ημερολογιακές διαφορές, η ουσία παραμένει κοινή. Το ορθόδοξο Πάσχα ξεχωρίζει για την κατανυκτική Αναστάσιμη Λειτουργία, το «Χριστός Ανέστη» και το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών. Το αυγό, ως σύμβολο γονιμότητας και αναγέννησης, παραμένει ο παγκόσμιος συνδετικός κρίκος μεταξύ όλων των δογμάτων, είτε πρόκειται για το παραδοσιακό κόκκινο αυγό της Ανατολής είτε για το σοκολατένιο κυνήγι της Δύσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
