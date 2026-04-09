Fuel Pass: Η επιβεβαίωση που χρειάζεται να κάνετε για να είναι πιο γρήγορη η διαδικασία της αίτησης

Έχουν εκδοθεί ήδη πάνω από 950.000 αιτήσεις για Fuel Pass - Θα ξεπεράσουν σήμερα το 1 εκατομμύριο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

INTIME NEWS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έχουν εκδοθεί ήδη πάνω από 950.000 αιτήσεις για το Fuel Pass και αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο σήμερα.
  • Τα τεχνικά προβλήματα στην επιβεβαίωση των e
  • mails, ειδικά για χρήστες με Gmail, έχουν μειωθεί, αλλά συνιστάται να ελέγξουν αν έχουν επιβεβαιώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας πριν την υποβολή αίτησης.
  • Η διαδικασία έκδοσης και πληρωμής των Fuel Pass γίνεται εντός 48 ωρών, με τους πρώτους δικαιούχους να έχουν ήδη πληρωθεί.
Snapshot powered by AI

Στα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι χρήστες κατά την προσπάθεια να υποβάλουν την αίτηση για το Fuel Pass στην πλατφόρμα, ιδίως τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της, αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο ίδιος,μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio, τόνισε ότι «ακόμα και χθες το πρωί προέκυψε για δύο ώρες ένα ζήτημα με την επιβεβαίωση των e-mails». Και εξήγησε: «Όσοι δεν είχαν επιβεβαιώσει τα email τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας και είχαν gmail, της Google, χρειάστηκε για δύο ώρες να περιμένουν, διότι ακόμη και το mail server της Google θεώρησε πως ήταν spam, ότι ήταν ψεύτικα όλα αυτά τα μηνύματα, γιατί ήταν πάρα πολύ μαζικά.

«Για όλα αυτά είμαστε από πάνω, τα ρυθμίζουμε», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι «προσπαθούμε να διευκολύνουμε όσο περισσότερο τη διαδικασία, που όντως κάποιους ταλαιπώρησε ιδιαίτερα».

Παρόλο που τα προβλήματα όσο περνούν οι μέρες όλο και μειώνονται, συνίσταται στους χρήστες που προτίθεται να υποβάλουν αιτήματα από σήμερα και στο εξής, να ελέγχουν αν έχουν επιβεβαίωσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να μην αντιμετωπίσουν κάποιο εμπόδιο κατά τη διαδικασία ή να μην καθυστερήσουν ιδιαίτερα.

950.000 Fuel Passes έχουν ήδη εκδοθεί

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι «μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε έχουν εκδοθεί 950.000 Fuel Passes, άρα θέλω να πω ότι το σύστημα υπάρχει και δουλεύει». «Το Fuel Pass είναι ένα pass το οποίο, κόντρα σε όσα λέγανε, είναι εξαιρετικά δημοφιλές. Τις πρώτες ώρες, τη Δευτέρα το απόγευμα δεχόμασταν περίπου χίλιες κλήσεις, εννοώ ψηφιακά αιτήματα στο σύστημα, το δευτερόλεπτο», εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου.

Όσο για την απόφαση να λειτουργήσει η πλατφόρμα με βάση τα ΑΦΜ των δικαιούχων, από τη Μεγάλη Τρίτη μέχρι σήμερα, ανέφερε: «Κανένα pass στο παρελθόν, σε όλη την ιστορία των vouchers, δεν είχε τέτοια δημοφιλία και τέτοια ζήτηση. Γι’ αυτό και την Τρίτη το πρωί αποφασίστηκε να πάμε πλέον με βάση τα ΑΦΜ. Στην πορεία, και πάλι ήταν πολύ έντονη η κίνηση. Σκεφτείτε ότι πλέον τα συστήματα κάποια στιγμή την Τρίτη το απόγευμα θεώρησαν πως είναι κυβερνοεπίθεση όλη αυτή η κίνηση, που δεν ήταν, απλά ήταν πολύ έντονη κίνηση, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να κλειδώσουν για λόγους ασφαλείας.

Είμαστε από πάνω, όλοι οι τεχνικοί και εμείς και το υπ. Οικονομικών για να μπορέσουν τα vouchers αυτά να φτάσουν στους αποδέκτες τους. Δηλαδή σήμερα θα φτάσουμε νομίζω τα 1,2-1,3 εκατομμύρια», πρόσθεσε.

«Σήμερα θα ξεπεράσουμε το 1-1,2 εκατομμύρια αποδεκτά αιτήματα»

Τα χρονικά περιθώρια ήταν πολύ συγκεκριμένα, σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, για να το χρησιμοποιήσουν οι πολίτες κατά την πασχαλινή έξοδο όπως επίσης και τα συστήματα είναι συγκεκριμένα. Ένα από αυτά, σημείωσε, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, αναβαθμίζεται και από τον Ιούνιο και μετά, χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα έχει δυνατότητες για διπλάσια και τριπλάσια κίνηση.

«Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Κατανοούμε την ταλαιπωρία των πολιτών. Σας λέω και πάλι ότι σήμερα θα ξεπεράσουμε το 1-1,2 εκατομμύρια αποδεκτά αιτήματα. (…) Είχαμε πει, γίνεται εντός 48 ωρών, ίσως και λίγο νωρίτερα, άρα οι πρώτοι έχουν πληρωθεί. Η διαδικασία μετά, δεν έχει προβλήματα γιατί δεν πέφτουν όλοι μαζί πάνω σε ένα σημείο προκειμένου να εξυπηρετηθούν», συνέχισε ο κ. Παπαστεργίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
