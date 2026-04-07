Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα, συνεχίζονται τα προβλήματα

Η πλατφόρμα του fuel pass στο gov.gr άνοιξε για τους ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3, ωστόσο, παρατηρούνται και πάλι προβλήματα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δικαιούχου, που ενώ του επετράπη η πρόσβαση στην πλατφόρμα, δεν εμφανίζεται το όχημά του για να το επιλέξει και να λάβει το σχετικό βοήθημα.

Η πλατφόρμα έπεσε χθες, ημέρα κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία με αποτέλεσμα να προλάβουν μόλις μερικές δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση, και να λάβουν έγκαιρα το επίδομα, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν ενόψει της εξόδου του Πάσχα.