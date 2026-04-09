Παπαστεργίου: Υψήλα τα πρόστιμα στις πλατφόρμες που δεν θα συμμορφωθούν με το μπλόκο στους ανήλικους

Snapshot Από την 1η Ιανουαρίου 2027 απαγορεύεται η χρήση των Facebook, Instagram, Snapchat και TikTok σε ανήλικους κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα.

Οι πλατφόρμες πρέπει να επιβεβαιώνουν την ηλικία των χρηστών με κατάλληλους μηχανισμούς για να συμμορφωθούν με το νέο μέτρο.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα στις έδρες των πλατφορμών μέσω της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και των ευρωπαϊκών αρχών.

Η κυβέρνηση προτείνει τη χρήση του Kids Wallet ως ασφαλή μηχανισμό επιβεβαίωσης ηλικίας, χωρίς όμως να μπορεί να τον επιβάλει υποχρεωτικά.

Η ενημέρωση γονέων και μαθητών θεωρείται κρίσιμη, καθώς η επιβεβαίωση ηλικίας μπορεί να παρακαμφθεί με στοιχεία γονέων.

Για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στους ανήλικους κάτω των 15 ετών, μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος προανήγγειλε και πρόστιμα για όσες πλατφόρμες δεν συμμοφωθούν.

Ο υπουργός, μιλώντας το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα για την προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό και ξεκαθάρισε ότι οι απαγορεύσεις ισχύουν για το Facebook, το Instagram, το Snapchat και το TikTok.

«Οι πλατφόρμες θα πρέπει να προετοιμαστούν. Με όση βεβαιότητα μπορεί να έχουν από τα στοιχεία που συλλέγουν, πρέπει να αναγνωρίσουν ότι αυτός ο λογαριασμός ανήκει σε ένα παιδί κάτω των 15 ετών. Θα πρέπει, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, όπου θα εφαρμοστεί το μέτρο, να ζητήσουν επιβεβαίωση του λογαριασμού του χρήστη με όποιο μηχανισμό εκείνες κρίνουν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου.

Σχετικά με τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται με την ελληνική νομοθεσία, ανέφερε ότι «πρακτικά μπορεί να γίνει μια καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), τον υπεύθυνο εθνικό φορέα για τη λειτουργία της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Έπειτα, η ΕΕΤΤ ειδοποιεί τον αντίστοιχο φορέα της Ιρλανδίας, όπου οι περισσότερες πλατφόρμες έχουν έδρα, και παράλληλα ειδοποιείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση». Έκανε, μάλιστα, λόγο για «υψηλά πρόστιμα για όσες πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν», ενώ γνωστοποίησε ότι «η κύρωση θα επιβάλλεται στις έδρες τους».

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση προτρέπει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιήσουν το Kids Wallet για την επιβεβαίωση της ηλικίας. Σχολίασε, ωστόσο, ότι λόγω της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς «κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υποχρεώσει την πλατφόρμα να χρησιμοποιήσει έναν τέτοιον μηχανισμό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι εμείς έχουμε ήδη φτιάξει έναν ασφαλή μηχανισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της ηλικίας».

Στη συνέχεια, ο υπουργός απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ενημέρωσης των γονέων. «Εάν την ώρα που ζητηθεί από την πλατφόρμα η επιβεβαίωση της ηλικίας, το παιδί πάρει το κινητό του γονιού του και δώσει τα στοιχεία του, τότε προφανώς το παιδί θα συνεχίσει να έχει λογαριασμούς. Για αυτόν τον λόγο θέλουμε να ενημερώσουμε γονείς και μαθητές από Σεπτέμβριο», ανέφερε.

