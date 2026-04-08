Απαγόρευση social media κάτω των 15 ετών: Reuters, Bloomberg και όλα τα μεγάλα ΜΜΕ μεταδίδουν το νέο

Στα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης η απόφαση της Ελλάδας για το Age Ban στα social media σε παιδιά κάτω των 15 - Τεράστιο το ενδιαφέρον από τον διεθνή Τύπο  

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντική διεθνή προβολή απέσπασε η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε απαγόρευση πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027, με μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία και διεθνή μέσα να αναδεικνύουν το θέμα.

Τα πρακτορεία Reuters, Bloomberg και Agence France-Presse, που τροφοδοτούν με ειδήσεις χιλιάδες ΜΜΕ παγκοσμίως, μετέφεραν τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που προωθούν νομοθετικά μέτρα για την προστασία παιδιών και εφήβων. Παράλληλα, ανέδειξαν την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να επιδιώξει κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες προς την ίδια κατεύθυνση.

Η είδηση καλύφθηκε εκτενώς και από διεθνή μέσα με ευρύ κοινό, όπως τα βρετανικά δίκτυα BBC και Sky News, καθώς και από εξειδικευμένα μέσα για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, όπως το Politico και το Euractiv. Ανταποκρίσεις δημοσίευσαν επίσης οι μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες The New York Times και The Wall Street Journal, ενώ το θέμα απασχόλησε και την αγγλόφωνη ινδική εφημερίδα The Times of India.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα επιχειρήματα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με τα οποία οι αλγόριθμοι των social media ενισχύουν εθιστικές συμπεριφορές, ενώ παράλληλα εκθέτουν τα παιδιά σε πιέσεις και μη ρεαλιστικές συγκρίσεις που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική τους υγεία.

Σύμφωνα με το Reuters και το Sky News, πρόσφατη δημοσκόπηση καταγράφει ότι το 80% των Ελλήνων στηρίζει την απαγόρευση για τους κάτω των 15 ετών. Την ίδια ώρα, οι The New York Times σημειώνουν ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία δεν αναμένεται να συναντήσει σημαντικές αντιδράσεις όταν εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή το προσεχές καλοκαίρι.

Παράλληλα, Politico και BBC εστιάζουν στην επιστολή του πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην οποία επισημαίνεται ότι οι μεμονωμένες εθνικές πρωτοβουλίες δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση ενός τόσο σύνθετου ζητήματος. Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάζονται και οι προτάσεις της ελληνικής πλευράς, όπως η επέκταση της ευρωπαϊκής εφαρμογής επιβεβαίωσης ηλικίας, η καθιέρωση ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη, η τακτική επαλήθευση ηλικίας των χρηστών και η δημιουργία μηχανισμού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Τέλος, το AFP, οι New York Times και οι Times of India επισημαίνουν ότι ο πρωθυπουργός επέλεξε να απευθυνθεί άμεσα στους νέους, με την αμερικανική εφημερίδα να σημειώνει πως ξεκίνησε την ανάρτησή του με τη φράση «6-7», μια έκφραση ιδιαίτερα δημοφιλή στη νεότερη γενιά.

Συνολικά, τα διεθνή δημοσιεύματα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όλο και περισσότερες χώρες, κυρίως στην Ευρώπη, εξετάζουν την επιβολή περιορισμών στη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους.

Ενδεικτικοί τίτλοι στα διεθνή ΜΜΕ

Reuters: Greece to ban social media for under-15s from 2027, calls on EU action / Η Ελλάδα θα απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε (παιδιά) κάτω των 15 από το 2027, ζητά ενέργειες από την ΕΕ

Bloomberg: Greece to Impose Social Media Ban for Children Under 15 / Η Ελλάδα θα επιβάλλει απαγόρευση στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15

BBC: Greece to ban social media for under-15s from next year / Η Ελλάδα θα απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για (παιδιά) κάτω των 15 από το επόμενο έτος

Sky News: Greece to ban under-15s from social media from next year / Η Ελλάδα θα απαγορεύσει σε (παιδιά) κάτω των 15 την πρόσβαση στα social media από την επόμενη χρονιά

Politico: Greece proposes law to keep kids off social media / Η Ελλάδα προτείνει νόμο για να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

NYT: Greece Plans to Block Social Media for Children Under 15 / Η Ελλάδα σχεδιάζει να βάλει «φραγή» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών

WSJ: Greece to Ban Social Media for Under 15s / Η Ελλάδα θα απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για (παιδιά) κάτω των 15 ετών

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
