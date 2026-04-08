Mεγάλο θέμα στα διεθνή μέσα η απαγόρευση των social media στα Ελληνόπουλα κάτω των 15 ετών

Ευρεία ανταπόκριση είχε στα διεθνή μέσα η είδηση για την απαγόρευση των social media στα Ελληνόπουλα κάτω των 15 ετών, την οποία ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Γαλλικό Πρακτορείο εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση.

BREAKING Greece to ban social media for under 15-year-olds, says prime minister pic.twitter.com/dVnzsRys8e — AFP News Agency (@AFP) April 8, 2026

Εκτενές ρεπορτάζ και από το βρετανικό Skynews, αλλά και αναφορά στο Reuters.

«Απαγορεύστε τα, κλείστε τα. Έχουμε φτάσει στα όριά μας... Εμείς οι γονείς χρειαζόμαστε βοήθεια», δήλωσε μια μητέρα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πριν επιβεβαιωθεί η απαγόρευση.

Η Γεωργία Ευσταθίου, 43 ετών, περιέγραψε ότι είχε δοκιμάσει τα πάντα για να εμποδίσει τον 14χρονο γιο της να περνάει τόσο πολύ χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς κάλεσε την κυβέρνηση να παρέμβει.

Ένας άλλος γονέας, ο Δημήτρης Δανιήλ, 44 ετών, δήλωσε ότι πιστεύει ότι η απαγόρευση θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο ως έσχατη λύση. «Θα προτιμούσα μια διαφορετική προσέγγιση, περιορίζοντας τη χρήση των κινητών τηλεφώνων μέσα στην οικογένεια», είπε.

«Αλλά όπου αυτό δεν είναι δυνατό, ίσως μια απαγόρευση να λειτουργήσει ως ακραία λύση». Η 14χρονη κόρη του, Κατερίνα, είπε ότι οι περισσότεροι έφηβοι της ηλικίας της δεν έχουν γνωρίσει ποτέ έναν κόσμο χωρίς κοινωνικά δίκτυα.

«Είναι ο τρόπος που μάθαμε από τη γέννησή μας», είπε. «Μπορώ να το ελέγξω – αλλά, πάλι, συνήθως παρασύρομαι».

H γαλλική Le Figaro αναλύει τις ανακοινώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού και επιπλέον υπογραμμίζει την ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού για το πρόβλημα: Σε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι «η εθνική δράση από μόνη της δεν θα επαρκεί», ένα σημείο που ξεκαθάρισε στον Τύπο. «Ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να έχει θεσπιστεί έως το τέλος του 2026 για να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις εθνικές πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων», προσθέτει. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει, ειδικότερα, τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής «ψηφιακής πλειοψηφίας» για παιδιά 15 ετών και την απαγόρευση της πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την ΕΕ για χρήστες κάτω από αυτήν την ηλικία. Θα ήθελε επίσης να απαιτήσει από τις πλατφόρμες να διεξάγουν μια εξαμηνιαία διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας.

Τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης όπως προανήγγειλε νωρίτερα το Newsbomb.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός ανέφερε:

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

O πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα:

Τώρα που έχω την προσοχή σας. Παιδιά γεια σας!

Αυτό το βίντεο δεν θα είναι ούτε top ούτε viral.

Υπάρχει όμως σοβαρός λόγος που θέλω να σας πω κάτι από εδώ. Θέλω σας μιλήσω ειλικρινά. Τα τελευταία χρόνια μιλάω με πολλούς γονείς και όλοι μου λένε περίπου το ίδιο πράγμα. Ότι το παιδί τους δεν κοιμάται καλά, αγχώνεται εύκολα, είναι συνεχώς στο κινητό.

Μιλάω όμως με πολλές και με πολλούς από εσάς. Πολλά παιδιά μου λένε ότι κουράζονται από τη σύγκριση, από τα σχόλια, από την πίεση να είναι συνέχεια εκεί. Και η επιστήμη είναι σαφής. Όταν ένα παιδί περνά ώρες μπροστά στην οθόνη, το μυαλό δεν ξεκουράζεται.

Γι' αυτό και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο. Να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών.

Η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την πρώτη Ιανουαρίου του 2027.

Η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία. Είμαι σίγουρος όμως ότι δε θα είναι και η τελευταία. Στόχος μας είναι να πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση.

Τώρα είμαι σίγουρος ότι πολλοί μικρότεροι θα θυμώσετε μαζί μου. Αν ήμουν στην ηλικία σας, ίσως το ίδιο θα ένιωθα κι εγώ. Αλλά ο ρόλος μας και ο δικός μου δεν είναι να είμαστε πάντα ευχάριστοι.

Αλλά κι ακόμα αν σήμερα διαφωνείτε, θέλω απλά να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε με τις φίλες σας και τους φίλους σας. Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αγχωμένοι, χειρότερα, λιγότερο καλοί από αυτό που πραγματικά είμαστε, τότε ίσως αξίζει να μπει ένα φρένο. Ο στόχος μας δεν είναι να σας απομακρύνουμε από την τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, πηγή γνώσης, πηγή δημιουργίας.

Ο εθιστικός όμως σχεδιασμός ορισμένων εφαρμογών, το μοντέλο κέρδους που βασίζεται στη δική σας προσοχή, στο πόσο καιρό εσείς περνάτε μπροστά στην οθόνη του κινητού και στερείται τη δική σας αθωότητα και ελευθερία, κάπου πρέπει να σταματήσει.

Και θέλω να πω κάτι στους γονείς. Κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δικιά σας παρουσία. Η πολιτική αυτή είναι απλά ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει. Ειλικρινά πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε όλοι ως κάτι θετικό και αυτονόητο

