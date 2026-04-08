Ανήλικοι και social media: Όλες οι αλλαγές που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός θα επισημάνει την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από τον εθισμό

Μάκης Πολλάτος

Ανήλικοι και social media: Όλες οι αλλαγές που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός
Με ανάρτησή του στο Τικ Τοκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα σόσιαλ μίντια.

Ο πρωθυπουργός θα επισημάνει την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από τον εθισμό βάζοντας ως όριο ηλικίας τα 15 έτη για να μπορεί κάποιος να έχει λογαριασμό στο Instagram, το Tik Tok, το Facebook και το Snapchat. Το νέο τοπίο στα social media θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την αρχή του νέου έτους ενώ δεν θα υπάρχουν προς το παρόν ηλικιακά όρια για την είσοδο στο Youtube.

Οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί εδώ και καιρό με την κυβέρνηση να έχει έρθει σε επαφή με τις πλατφόρμες και να έχει εξετάσει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν ξεκινώντας ουσιαστικά η ίδια και μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να υπάρξουν κοινές πολιτικές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη στείλει εδώ και καιρό επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάγκη κοινών πρωτοβουλιών με στόχο κυρίως το να πιεστούν οι πλατφόρμες να αναλάβουν τις ευθύνες τους ενώ ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν σε μία άτυπη συμμαχία προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο υπάρχει, εκτός από τη χώρα μας και από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Κύπρο.

Σύμφωνα με στοιχεία ένας στους τέσσερεις σχεδόν εφήβους, δηλώνουν ανασφαλείς όταν δεν έχουν πρόσβαση στο κινητό, περίπου ένα στα πέντε παιδιά ηλικίας 11-15 ετών έχουν πέσει θύματα διαδικτυακής παρενόχλησης την περίοδο 2021-2022, το 35% σχεδόν των νέων βρίσκεται σταθερά σε συνεχή διαδικτυακή επαφή με φίλους, ένας στους τρείς παίζει καθημερινά παιχνίδια στο διαδίκτυο ενώ ένας στους 10 εμφανίζει προβληματική συμπεριφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή αν δει κανείς επίσης τα στοιχεία που θέλουν το 25% των εφήβων είτε να είναι θύτες ή θύματα περιστατικών μπούλιγκ, το 15% να ανταλλάσσει σεξουαλικό περιεχόμενο ενώ ένας στους τρεις έχει συνομιλήσει με αγνώστους.

Σύμφωνα με μελέτες οι συνέπειες αυτής της εξάρτησης είναι μεγάλες δημιουργώντας προβλήματα τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία των παιδιών , εξαρτήσεις που «ενισχύονται» από την αλγοριθμική πολιτική των πλατφορμών οι οποίες και συλλέγουν στοιχεία για να δημιουργούν μία εξατομικευμένη ροή πληροφοριών προς τον χρήστη.

Στοχευμένα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Με αυτά τα δεδομένα η Ελλάδα ήδη έχει λάβει στοχευμένα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο με την απαγόρευση των κινητών στα σχολεία και το kids wallet το οποίο και αποτελεί εργαλείο πιστοποίησης της ηλικίας

Με το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή το καλοκαίρι αφού προηγηθεί και η διαδικασία ευρωπαϊκής διαβούλευσης, οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να προχωρούν σε επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών απαγορεύοντας την πρόσβαση σε αυτούς κάτω των 15. Σε αυτούς η κυβέρνηση θα παρέχει ως πρόσθετα εργαλεία αν επιθυμούν τόσο το kids wallet όσο και το gov.gr.

Για το έργο αυτό υπάρχει εδώ και καιρό στενή συνεργασία του Μεγάρου Μαξίμου και του Ακη Σκέρτσου ο οποίος έχει τον συντονισμό της όλης διαδικασίας, του Δημήτρη Βαρτζόπουλου από το Υπουργείο Υγείας που είχε αναλάβει το κομμάτι της ψυχικής υγείας, τώρα το σχετικό φάκελο έχει αναλάβει ο Αδωνις Γεωργιάδκης και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου που έχει αναλάβει την υλοποίηση του όλου έργου.

