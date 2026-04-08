Ο Μητσοτάκης απαντά για τα σκάνδαλα και επενδύει στις «τομές κατά του ρουσφετιού»

Από την υπεράσπιση των βουλευτών για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις παρεμβάσεις σε υγεία, συντάξεις και οδική ασφάλεια, το Μαξίμου επιχειρεί να αναδείξει μια συνολική στρατηγική αλλαγής νοοτροπίας 

Κώστας Τσιτούνας

  • Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τους βουλευτές στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας το τεκμήριο αθωότητας και απορρίπτοντας την ποινικοποίηση της πολιτικής πριν από την απόφαση της Δικαιοσύνης.
  • Προωθείται η μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης μέσω ψηφιοποίησης και αυτοματοποιημένων διαδικασιών σε τομείς όπως η υγεία, οι συντάξεις, οι αγροτικές επιδοτήσεις και η οδική ασφάλεια.
  • Στο σύστημα υγείας, οι κλίνες ΜΕΘ αυξήθηκαν κατά 80% από το 2019 έως το 2025 και εφαρμόζονται ψηφιακά εργαλεία για περιορισμό της παρέμβασης.
  • Στο ασφαλιστικό, οι καθυστερήσεις εκκαθαρίστηκαν και η κύρια σύνταξη εκδίδεται πλέον σε λιγότερο από 40 ημέρες κατά μέσο όρο.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει θεσμικές αλλαγές, όπως το ασυμβίβαστο υπουργού
  • βουλευτή, για να περιορίσει πελατειακές πρακτικές και να διασφαλίσει πλήρη εκπροσώπηση των εκλογικών περιφερειών.
Ασπίδα προστασίας στους βουλευτές του με φόντο τις δικογραφίες και με σαφή στόχο να περιορίσει τις πολιτικές και επικοινωνιακές επιπτώσεις από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου υψώνουν ως βασική γραμμή άμυνας το τεκμήριο αθωότητας.

Η κυβερνητική επιχειρηματολογία επιμένει ότι κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί ένοχος πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη, απορρίπτοντας την «ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής» και τις «πρόωρες καταδίκες» μέσω διαρροών και δημόσιου διασυρμού.

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι διαδικασίες πρέπει να επιταχυνθούν ώστε να αποφευχθούν παραγραφές, ειδικά καθώς πρόκειται για υποθέσεις πλημμεληματικού χαρακτήρα με περιορισμένα χρονικά περιθώρια.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση απορρίπτει συγκρίσεις με παλαιότερες υποθέσεις διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις «κραυγαλέας ενοχής», ενώ υπενθυμίζει ότι η άρση ασυλίας βουλευτών δεν συνιστά απόδειξη ενοχής αλλά μέρος της θεσμικής λειτουργίας.

«Τέλος στο ρουσφέτι»

Απέναντι στην πίεση της επικαιρότητας, το Μαξίμου προβάλλει ως αντίβαρο ένα συνεκτικό αφήγημα μεταρρυθμίσεων που –όπως υποστηρίζει– περιορίζουν δραστικά το πεδίο των πελατειακών πρακτικών.

Κεντρικός άξονας είναι η μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης μέσω ψηφιοποίησης και αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Στόχος: να μην υπάρχει «παράθυρο» για ευνοϊκή μεταχείριση.

Υγεία: από το «τηλέφωνο για ΜΕΘ» στην αύξηση των κλινών

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά το σύστημα υγείας. Η εικόνα όπου απαιτούνταν «πολιτικό μέσο» για εισαγωγή σε ΜΕΘ προβάλλεται ως παθογένεια του παρελθόντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι κλίνες ΜΕΘ αυξήθηκαν από 491 το 2019 σε 855 το 2025, καταγράφοντας άνοδο άνω του 80%. Η διεύρυνση της δυναμικότητας, σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση (άυλη συνταγογράφηση, ψηφιακός φάκελος υγείας), προβάλλεται ως μηχανισμός που περιορίζει τη δυνατότητα παρέμβασης.

Συντάξεις: από τα «γραφεία βουλευτών» στις 40 ημέρες

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ασφαλιστικό. Το 2019, με περισσότερες από 1 εκατ. εκκρεμότητες, οι καθυστερήσεις οδηγούσαν πολίτες σε πολιτικά γραφεία για επιτάχυνση των διαδικασιών.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι με την αναμόρφωση του συστήματος απονομής συντάξεων, η κατάσταση έχει αντιστραφεί: Οι εκκρεμότητες εκκαθαρίστηκαν σε μεγάλο βαθμό και σήμερα η κύρια σύνταξη εκδίδεται, κατά μέσο όρο, σε λιγότερο από 40 ημέρες, ενώ οι επικουρικές σε περίπου 76.

Αγροτικές επιδοτήσεις: ψηφιακοί έλεγχοι αντί «εικονικών» δηλώσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα των αγροτικών ενισχύσεων, όπου διαχρονικά καταγράφονταν φαινόμενα καταχρήσεων. Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η χρήση δορυφορικών δεδομένων και η δημιουργία ψηφιακών χαρτών για χρήσεις γης και καλλιέργειες αποτελούν –σύμφωνα με την κυβέρνηση– εργαλεία που καθιστούν αδύνατες τις «εικονικές» δηλώσεις και περιορίζουν την πολιτική παρέμβαση. Παράλληλα, η υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση ζώων στην κτηνοτροφία εντάσσεται στο ίδιο πλέγμα ελέγχου.

Οδική ασφάλεια: Κάμερες αντί «σβησίματος κλήσεων»

Στο πεδίο της καθημερινότητας, η κυβέρνηση επενδύει ιδιαίτερα στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «προσωπικό στοίχημα» να σωθούν περισσότερες ζωές, συνδέοντας το θέμα με την πάταξη μικρής κλίμακας διαφθοράς.

Η εισαγωγή καμερών τεχνητής νοημοσύνης και η ψηφιακή αποστολή κλήσεων παρουσιάζονται ως το τέλος μιας εποχής όπου παραβάσεις μπορούσαν να διαγραφούν «με ένα τηλέφωνο». Το σχέδιο προβλέπει μαζική επέκταση του δικτύου καμερών έως το 2027.

Ψηφιακό κράτος: Το «αντίδοτο» στη μεσολάβηση

Κομβικό ρόλο στο κυβερνητικό αφήγημα έχει η πλατφόρμα gov.gr και η ευρύτερη ψηφιοποίηση του Δημοσίου. Με περισσότερες από 2.200 υπηρεσίες, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει περιοριστεί δραστικά η ανάγκη φυσικής παρουσίας και, κατ’ επέκταση, η εξάρτηση από «γνωριμίες».

Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση αιτήσεων για επιδόματα και προγράμματα, καθώς και οι ηλεκτρονικές διαδικασίες σε προσλήψεις, μεταβιβάσεις και εγγραφές, προβάλλονται ως μηχανισμοί διαφάνειας και ισονομίας.

Στο τραπέζι το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή

Στο επίπεδο των θεσμικών αλλαγών, η κυβέρνηση ανοίγει και τη συζήτηση για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Η πρόταση προβλέπει ότι όταν ένας βουλευτής αναλαμβάνει υπουργικά καθήκοντα, η κοινοβουλευτική του ιδιότητα θα αναστέλλεται και θα αντικαθίσταται από επιλαχόντα, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης εκπροσώπηση των εκλογικών περιφερειών.

Παρότι η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για ειλημμένη απόφαση, υποστηρίζει ότι το μέτρο μπορεί να περιορίσει πρακτικές πελατειακού χαρακτήρα, ενώ συνδέεται και με τη συζήτηση για ενδεχόμενη μείωση του αριθμού των βουλευτών στο πλαίσιο μελλοντικής συνταγματικής αναθεώρησης.

Συνολικά, το Μαξίμου επιχειρεί να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση από τις καταγγελίες και τις δικογραφίες σε ένα αφήγημα θεσμικών αλλαγών και παρεμβάσεων στην καθημερινότητα.

Απέναντι στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγορεί για «σκανδαλολογία χωρίς προτάσεις», η κυβέρνηση προβάλλει ένα δίπολο: Από τη μία η «παλιά Ελλάδα» του ρουσφετιού και από την άλλη ένα ψηφιακό, αυτοματοποιημένο κράτος που –όπως υποστηρίζει– περιορίζει τις ανισότητες και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Το κατά πόσο αυτή η στρατηγική θα αποδώσει πολιτικά, ιδίως υπό τη σκιά των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μένει να αποδειχθεί το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε επίσης

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Πώς βοήθησε στην εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων τα μεσάνυχτα – Το ένα κατέληξε σε αυλή σπιτιού

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Να πώς μπορείς ν’ αλλάξεις το παλιό σου Gmail!

08:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα χέρια του ομίλου Alshaya τα Starbucks Ελλάδας – Έχασε και το προτελευταίο «ασημικό» ο Μαρινόπουλος

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Lexus παρουσίασε μια ειδική έκδοση του RZ για τον Miles Davis

07:42ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Νίκη για τον Τραμπ αλλά με υψηλό κόστος η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χαιρετίζει τη «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη» μετά τη συμφωνία

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: Στα ύψη οι τιμές σε τσουρέκια και πασχαλινά αυγά

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων - Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, το μήνυμα Κικίλια

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Γκουέρνικα: Διαμάχη στην Ισπανία για το εμβληματικό έργο του Πάμπλο Πικάσο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Πόσιμο και κατάλληλο για κάθε κατανάλωση το νερό στο νησί - Η ανακοίνωση του Δήμου

07:28ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: Επένδυση – «μαμούθ» στη Φινλανδία για νέο κέντρο δεδομένων

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πασχαλινό ωράριο 2026: Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ έως το Μεγάλο Σάββατο

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Απριλίου

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασίμ Μουνίρ: Ο ρόλος του «αγαπημένου στρατάρχη» του Τραμπ στην εκεχειρία με το Ιράν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία στο Βόλο για τη ρύπανση στο λιμάνι: Απαντήσεις για την κιτρινωπή βλέννα περιμένουν οι ξενοδόχοι

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πότε θα πληρωθείτε αν κάνετε αίτηση σήμερα

07:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Δείτε στον αναλυτικό πίνακα τι πρέπει να περιλαμβάνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52LIFESTYLE

Η χαμένη λάμψη της Κάρλα Μπρούνι - Η εμφάνιση της συζύγου του Νικολά Σαρκοζί που προβλημάτισε

05:34ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Εκεχειρία δύο εβδομάδων ανακοίνωσε ο Τραμπ – Το Ισραήλ αναστέλλει τους βομβαρδισμούς – Πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη για τη «συντριπτική ήττα των ΗΠΑ»

07:42ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Νίκη για τον Τραμπ αλλά με υψηλό κόστος η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πότε θα πληρωθείτε αν κάνετε αίτηση σήμερα

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφία φρίκης: Οι τελευταίες στιγμές της 7χρονης Αθηνάς - Κούριερ την απήγαγε και τη στραγγάλισε

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασίμ Μουνίρ: Ο ρόλος του «αγαπημένου στρατάρχη» του Τραμπ στην εκεχειρία με το Ιράν

03:04ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Ιράν: «Σταματήστε τις επιχειρήσεις και σταματάμε τις επιθέσεις» – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - ΗΠΑ, όλοι νικητές δεν γίνεται: Εκεχειρία χαμένη στη μετάφραση - Διαφορετικοί όροι στο κείμενο στα περσικά από ό,τι στα αγγλικά

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Μπάγερν «άλωσε» τη Μαδρίτη με… κέρβερο Νόιερ – Προβάδισμα και για την Άρσεναλ!

07:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Δείτε στον αναλυτικό πίνακα τι πρέπει να περιλαμβάνει

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Νύφη και κουμπάρα έκλεψαν τις εντυπώσεις σε Κρητικό γάμο

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν: Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης για το τέλος του πολέμου

05:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χαιρετίζει τη «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη» μετά τη συμφωνία

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων τα μεσάνυχτα – Το ένα κατέληξε σε αυλή σπιτιού

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες η Μεγάλη Τετάρτη – Αισιόδοξα μηνύματα για το Πάσχα

20:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το FBI προειδοποιεί: Μην εγκαταστήσετε αυτές τις εφαρμογές στα κινητά σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ