Ο Μητσοτάκης απαντά για τα σκάνδαλα και επενδύει στις «τομές κατά του ρουσφετιού»

Snapshot Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τους βουλευτές στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας το τεκμήριο αθωότητας και απορρίπτοντας την ποινικοποίηση της πολιτικής πριν από την απόφαση της Δικαιοσύνης.

Προωθείται η μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης μέσω ψηφιοποίησης και αυτοματοποιημένων διαδικασιών σε τομείς όπως η υγεία, οι συντάξεις, οι αγροτικές επιδοτήσεις και η οδική ασφάλεια.

Στο σύστημα υγείας, οι κλίνες ΜΕΘ αυξήθηκαν κατά 80% από το 2019 έως το 2025 και εφαρμόζονται ψηφιακά εργαλεία για περιορισμό της παρέμβασης.

Στο ασφαλιστικό, οι καθυστερήσεις εκκαθαρίστηκαν και η κύρια σύνταξη εκδίδεται πλέον σε λιγότερο από 40 ημέρες κατά μέσο όρο.

Η κυβέρνηση εξετάζει θεσμικές αλλαγές, όπως το ασυμβίβαστο υπουργού

βουλευτή, για να περιορίσει πελατειακές πρακτικές και να διασφαλίσει πλήρη εκπροσώπηση των εκλογικών περιφερειών.

Ασπίδα προστασίας στους βουλευτές του με φόντο τις δικογραφίες και με σαφή στόχο να περιορίσει τις πολιτικές και επικοινωνιακές επιπτώσεις από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου υψώνουν ως βασική γραμμή άμυνας το τεκμήριο αθωότητας.

Η κυβερνητική επιχειρηματολογία επιμένει ότι κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί ένοχος πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη, απορρίπτοντας την «ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής» και τις «πρόωρες καταδίκες» μέσω διαρροών και δημόσιου διασυρμού.

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι διαδικασίες πρέπει να επιταχυνθούν ώστε να αποφευχθούν παραγραφές, ειδικά καθώς πρόκειται για υποθέσεις πλημμεληματικού χαρακτήρα με περιορισμένα χρονικά περιθώρια.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση απορρίπτει συγκρίσεις με παλαιότερες υποθέσεις διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις «κραυγαλέας ενοχής», ενώ υπενθυμίζει ότι η άρση ασυλίας βουλευτών δεν συνιστά απόδειξη ενοχής αλλά μέρος της θεσμικής λειτουργίας.

«Τέλος στο ρουσφέτι»

Απέναντι στην πίεση της επικαιρότητας, το Μαξίμου προβάλλει ως αντίβαρο ένα συνεκτικό αφήγημα μεταρρυθμίσεων που –όπως υποστηρίζει– περιορίζουν δραστικά το πεδίο των πελατειακών πρακτικών.

Κεντρικός άξονας είναι η μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης μέσω ψηφιοποίησης και αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Στόχος: να μην υπάρχει «παράθυρο» για ευνοϊκή μεταχείριση.

Υγεία: από το «τηλέφωνο για ΜΕΘ» στην αύξηση των κλινών

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά το σύστημα υγείας. Η εικόνα όπου απαιτούνταν «πολιτικό μέσο» για εισαγωγή σε ΜΕΘ προβάλλεται ως παθογένεια του παρελθόντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι κλίνες ΜΕΘ αυξήθηκαν από 491 το 2019 σε 855 το 2025, καταγράφοντας άνοδο άνω του 80%. Η διεύρυνση της δυναμικότητας, σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση (άυλη συνταγογράφηση, ψηφιακός φάκελος υγείας), προβάλλεται ως μηχανισμός που περιορίζει τη δυνατότητα παρέμβασης.

Συντάξεις: από τα «γραφεία βουλευτών» στις 40 ημέρες

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ασφαλιστικό. Το 2019, με περισσότερες από 1 εκατ. εκκρεμότητες, οι καθυστερήσεις οδηγούσαν πολίτες σε πολιτικά γραφεία για επιτάχυνση των διαδικασιών.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι με την αναμόρφωση του συστήματος απονομής συντάξεων, η κατάσταση έχει αντιστραφεί: Οι εκκρεμότητες εκκαθαρίστηκαν σε μεγάλο βαθμό και σήμερα η κύρια σύνταξη εκδίδεται, κατά μέσο όρο, σε λιγότερο από 40 ημέρες, ενώ οι επικουρικές σε περίπου 76.

Αγροτικές επιδοτήσεις: ψηφιακοί έλεγχοι αντί «εικονικών» δηλώσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα των αγροτικών ενισχύσεων, όπου διαχρονικά καταγράφονταν φαινόμενα καταχρήσεων. Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η χρήση δορυφορικών δεδομένων και η δημιουργία ψηφιακών χαρτών για χρήσεις γης και καλλιέργειες αποτελούν –σύμφωνα με την κυβέρνηση– εργαλεία που καθιστούν αδύνατες τις «εικονικές» δηλώσεις και περιορίζουν την πολιτική παρέμβαση. Παράλληλα, η υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση ζώων στην κτηνοτροφία εντάσσεται στο ίδιο πλέγμα ελέγχου.

Οδική ασφάλεια: Κάμερες αντί «σβησίματος κλήσεων»

Στο πεδίο της καθημερινότητας, η κυβέρνηση επενδύει ιδιαίτερα στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «προσωπικό στοίχημα» να σωθούν περισσότερες ζωές, συνδέοντας το θέμα με την πάταξη μικρής κλίμακας διαφθοράς.

Η εισαγωγή καμερών τεχνητής νοημοσύνης και η ψηφιακή αποστολή κλήσεων παρουσιάζονται ως το τέλος μιας εποχής όπου παραβάσεις μπορούσαν να διαγραφούν «με ένα τηλέφωνο». Το σχέδιο προβλέπει μαζική επέκταση του δικτύου καμερών έως το 2027.

Ψηφιακό κράτος: Το «αντίδοτο» στη μεσολάβηση

Κομβικό ρόλο στο κυβερνητικό αφήγημα έχει η πλατφόρμα gov.gr και η ευρύτερη ψηφιοποίηση του Δημοσίου. Με περισσότερες από 2.200 υπηρεσίες, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει περιοριστεί δραστικά η ανάγκη φυσικής παρουσίας και, κατ’ επέκταση, η εξάρτηση από «γνωριμίες».

Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση αιτήσεων για επιδόματα και προγράμματα, καθώς και οι ηλεκτρονικές διαδικασίες σε προσλήψεις, μεταβιβάσεις και εγγραφές, προβάλλονται ως μηχανισμοί διαφάνειας και ισονομίας.

Στο τραπέζι το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή

Στο επίπεδο των θεσμικών αλλαγών, η κυβέρνηση ανοίγει και τη συζήτηση για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Η πρόταση προβλέπει ότι όταν ένας βουλευτής αναλαμβάνει υπουργικά καθήκοντα, η κοινοβουλευτική του ιδιότητα θα αναστέλλεται και θα αντικαθίσταται από επιλαχόντα, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης εκπροσώπηση των εκλογικών περιφερειών.

Παρότι η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για ειλημμένη απόφαση, υποστηρίζει ότι το μέτρο μπορεί να περιορίσει πρακτικές πελατειακού χαρακτήρα, ενώ συνδέεται και με τη συζήτηση για ενδεχόμενη μείωση του αριθμού των βουλευτών στο πλαίσιο μελλοντικής συνταγματικής αναθεώρησης.

Συνολικά, το Μαξίμου επιχειρεί να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση από τις καταγγελίες και τις δικογραφίες σε ένα αφήγημα θεσμικών αλλαγών και παρεμβάσεων στην καθημερινότητα.

Απέναντι στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγορεί για «σκανδαλολογία χωρίς προτάσεις», η κυβέρνηση προβάλλει ένα δίπολο: Από τη μία η «παλιά Ελλάδα» του ρουσφετιού και από την άλλη ένα ψηφιακό, αυτοματοποιημένο κράτος που –όπως υποστηρίζει– περιορίζει τις ανισότητες και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Το κατά πόσο αυτή η στρατηγική θα αποδώσει πολιτικά, ιδίως υπό τη σκιά των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μένει να αποδειχθεί το επόμενο διάστημα.

