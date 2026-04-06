Από που προέρχεται η λέξη «ρουσφέτι»

Στην Ελλάδα, η λέξη «ρουσφέτι» είναι σχεδόν καθημερινή. Από συζητήσεις σε καφενεία μέχρι πολιτικά σχόλια, χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εύνοια, τη χάρη ή την προσωπική εξυπηρέτηση που δίνεται εκτός των κανονικών διαδικασιών. Αλλά από που προέρχεται αυτή η λέξη και τι σημαίνει πραγματικά;

Η λέξη «ρουσφέτι» προέρχεται από τα τουρκικά, από τη λέξη rüşvet, που σημαίνει «δωροδοκία» ή «φακελάκι». Αρχικά υποδήλωνε την οικονομική παροχή που δίνονταν για να εξασφαλιστεί κάποια εύνοια ή προνόμιο. Στην ελληνική γλώσσα, όμως, η έννοιά της εξελίχθηκε. Σήμερα, το ρουσφέτι δεν αφορά μόνο τη χρηματική συναλλαγή, αλλά κάθε είδους προνομιακή μεταχείριση που βασίζεται σε γνωριμίες, φιλίες ή προσωπικά συμφέροντα.

Η χρήση της λέξης αντικατοπτρίζει βαθύτερες κοινωνικές και πολιτικές πραγματικότητες. Από τη δημόσια διοίκηση μέχρι την καθημερινή ζωή, δείχνει πώς οι προσωπικές σχέσεις και τα δίκτυα επιρροής διαμορφώνουν την καθημερινότητα στην Ελλάδα, καθιστώντας την έννοια του ρουσφετιού σχεδόν αναπόφευκτη στον δημόσιο διάλογο.