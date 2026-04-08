Κυριάκος Μητσοτάκης: Απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών
Απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών θα ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε ανάρτηση με την οποία θα ανακοινώσει την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.
Εν συνεχεία, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
