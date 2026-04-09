Fuel Pass: Ποιοι θα λάβουν σήμερα προπληρωμένη κάρτα και χρήματα

Snapshot Οι αιτήσεις για το Fuel Pass που υποβλήθηκαν έως τη Μεγάλη Τρίτη το μεσημέρι θα πληρωθούν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, είτε με προπληρωμένη κάρτα είτε με κατάθεση χρημάτων.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις χωρίς περιορισμό ΑΦΜ έως τις 30 Απριλίου.

Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και όχημα σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Το ποσό ενίσχυσης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Λόγω τραπεζικής αργίας από τη Μεγάλη Παρασκευή έως τη Δευτέρα του Πάσχα, οι αιτήσεις μετά τη Μεγάλη Τρίτη θα πληρωθούν μετά το Πάσχα.

Όσοι έκαναν αίτηση μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη το μεσημέρι αναμένεται να λάβουν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, την προπληρωμένη κάρτα ή τα χρήματα αν επέλεξαν κατάθεση, του Fuel Pass.

Από όταν ο δικαιούχος κάνει αίτηση, χρειάζονται περίπου 48 ώρες για να φτάσουν τα χρήματα στον λογαριασμό του, επομένως, συνυπολογίζοντας τις ώρες λειτουργίες των τραπεζών, σήμερα θα πληρωθούν όσοι έκαναν αίτηση Μεγάλη Δευτέρα που άνοιξε η πλατφόρμα και δεν πληρώθηκαν χθες και όσοι έκαναν αίτηση τη Μεγάλη Τρίτη, μέχρι περίπου το μεσημέρι με απόγευμα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και επιτάχυνσης των διαδικασιών.

Όσοι έκαναν τις αιτήσεις αργότερα τη Μεγάλη Τρίτη, τη Μεγάλη Τετάρτη και σήμερα, θα λάβουν τα χρήματα μετά το Πάσχα, καθώς μεσολαβεί και τετραήμερη τραπεζική αργία από τη Μεγάλη Παρασκευή έως τη Δευτέρα του Πάσχα.

Σημειώνεται ότι, σήμερα, είναι και η τελευταία ημέρα που εφαρμόζεται η ρύθμιση για την υποβολή αιτήσεων με βάση τον αριθμό του ΑΦΜ των δικαιούχων, κάτι που τέθηκε σε ισχύ από τη Μεγάλη Δευτέρα, λόγω της μεγάλης κίνησης στην πλατφόρμα που παρατηρήθηκε τις πρώτες ώρες που άνοιξε. Από τη Μεγάλη Παρασκευή, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 30 Απριλίου, χωρίς περιορισμό για το ποιος μπορεί να κάνει αίτηση.

Οι δικαιούχοι

Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

έως 25.000 ευρώ για άγαμους

για άγαμους έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης

για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο, ακόμη και αν διαθέτει περισσότερα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα:

να είναι σε κυκλοφορία

να είναι ασφαλισμένο

να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας

Τα ποσά ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Για αυτοκίνητα:

60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές 50 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

με IBAN σε νησιωτικές περιοχές 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα 40 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Για μοτοσυκλέτες / μοτοποδήλατα:

35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές 30 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

με IBAN σε νησιωτικές περιοχές 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα 25 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Προσοχή: Η επιλογή της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δίνει 5 έως 10 ευρώ περισσότερα σε σχέση με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

