Προσοχή! Νέα απάτη με SMS για δήθεν επίδομα Fuel Pass III

Snapshot Επιτήδειοι αποστέλλουν παραπλανητικά μηνύματα σχετικά με το πρόγραμμα Fuel Pass, προσπαθώντας να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και κωδικούς.

Τα μηνύματα περιέχουν σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, η οποία μιμείται την επίσημη πλατφόρμα gov.gr.

Η αστυνομία προειδοποιεί ότι οι κρατικές υπηρεσίες δεν ζητούν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς μέσω SMS ή ύποπτων συνδέσμων.

Οι τέσσερις οδηγίες της ΕΛΑΣ για προστασία είναι: μην πατάτε βιαστικά το σύνδεσμο, ελέγχετε τον αποστολέα, μην ανοίγετε ύποπτους συνδέσμους και μην κοινοποιείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Πρόκειται για νέα προσπάθεια απάτης με το Fuel Pass, που επαναλαμβάνεται μετά από παρόμοια περιστατικά τις προηγούμενες ημέρες.

Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, με επιτήδειους να αποστέλλουν παραπλανητικά μηνύματα σχετικά με το πρόγραμμα Fuel Pass, επιχειρώντας να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία και κωδικούς πολιτών.

Συγκεκριμένα, τα μηνύματα αποστέλλονται από 12ψήφιο αριθμό, όπως ο 447481838437 , και εμφανίζονται ως δήθεν επίσημη ειδοποίηση από το gov.gr. Οι αποδέκτες ενημερώνονται ότι δικαιούνται οικονομική ενίσχυση καυσίμων μέσω του υποτιθέμενου «Fuel Pass III» και καλούνται να ενεργοποιήσουν άμεσα την κάρτα τους μέσω συνδέσμου.

Το μήνυμα περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, η οποία μιμείται την επίσημη πλατφόρμα, με σκοπό την υποκλοπή ευαίσθητων στοιχείων, όπως τραπεζικοί κωδικοί ή προσωπικά δεδομένα. Παράλληλα, ασκείται πίεση στους χρήστες, καθώς αναφέρεται ότι η μη άμεση ενεργοποίηση θα οδηγήσει σε απώλεια της επιδότησης.

Ολόκληρο το μήνυμα:

«Επίσημη Ειδοποίηση gov .gr – Fuel Pass III

Δικαιούστε οικονομική ενίσχυση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass III.

Για να πιστωθεί το ποσό στον λογαριασμό σας, είναι απαραίτητη η άμεση ενεργοποίηση της κάρτας σας στην επίσημη πλατφόρμα gov .gr:

https://service-vouchers.cc/fuelpass

Σημαντικό: Η μη ενεργοποίηση εντός της προθεσμίας θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.

Αν ο παραπάνω σύνδεσμος δεν λειτουργεί, απαντήστε με “Y” για να λάβετε νέο σύνδεσμο ενεργοποίησης.

Ελληνική Δημοκρατία – Υπουργείο Οικονομικών».

Oι οδηγίες της ΕΛΑΣ για τα παραπλανητικά SMS

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες επιτήδειοι εξαπατούσαν κόσμο χρησιμοποιώντας πάλι ως δόλωμα το επίδομα καυσίμων Fuel Pass προκειμένου να αιφνιδιάσουν ανυποψίαστους πολίτες και να τους αρπάξουν χρήματα.

Η τακτική τους περιλαμβάνει την αποστολή μαζικών, παραπλανητικών μηνυμάτων τόσο σε κινητά τηλέφωνα όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με το μήνυμα «Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων Fuel Pass».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, για την ενημέρωση και την προστασία του κοινού προέβησαν σε μία σχετική ανακοίνωση με τέσσερις «χρυσές» οδηγίες για τους πολίτες προκειμένου να προστατευθούν απέναντι στους επιτήδειους.

Το κεντρικό μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «Μην βιαστείς να πατήσεις το link».

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις «χρυσές» οδηγίες της Αστυνομίας είναι οι εξής:

Μην βιαστείς να το πατήσεις!

Έλεγχε πάντα τον αποστολέα

Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα

Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της ΕΛΑΣ

ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ

⚠️Μην βιαστείς να το πατήσεις!

? Έλεγχε πάντα τον αποστολέα

❌ Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα

❌ Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία pic.twitter.com/VpLCRjF0TW — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) April 2, 2026

