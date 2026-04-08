Fuel Pass 2026: Πότε θα πληρωθείτε αν κάνετε αίτηση σήμερα

Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα και πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Fuel Pass 2026: Πότε θα πληρωθείτε αν κάνετε αίτηση σήμερα
  • Η υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass 6 γίνεται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ και ολοκληρώνεται έως τις 30 Απριλίου 2026.
  • Οι πληρωμές για αιτήσεις που γίνονται μετά τις 6 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν μετά το Πάσχα λόγω τραπεζικής αργίας.
  • Η επιδότηση αφορά καύσιμα για Απρίλιο και Μάιο με ποσά 50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ στα νησιά για αυτοκίνητα, και 30
  • 35 ευρώ για μοτοσικλέτες, μειωμένα κατά 10 ευρώ σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης.
  • Οι δικαιούχοι πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για την επιβεβαίωση μέσω κινητού.
  • Η ψηφιακή κάρτα επιτρέπει αγορές καυσίμων και μετακινήσεις, με υπόλοιπο διαθέσιμο έως το τέλος Ιουλίου 2026.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το Fuel Pass 2026, με την πλατφόρμα αιτήσεων στο vouchers.gov.gr να έχει ανοίξει από τη Δευτέρα 6 Απριλίου, αν και αρχικά παρουσιάστηκαν ορισμένα τεχνικά προβλήματα.

Η διαδικασία υποβολής γίνεται σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Ήδη από χθες, Τρίτη, υπέβαλαν αίτηση οι πολίτες των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 1, 2 και 3, ενώ σήμερα, Τετάρτη, σειρά έχουν όσοι έχουν ΑΦΜ που τελειώνει σε 4, 5, 6 και 7.

Αύριο, Πέμπτη, θα ακολουθήσουν οι πολίτες με ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0, ενώ από την Παρασκευή η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους ανεξαιρέτως έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Οι αιτήσεις που θα γίνουν από σήμερα και έπειτα, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μετά το Πάσχα, λόγω τραπεζικής αργίας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν την αίτηση, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο gov.gr και ειδικότερα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Η επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη, καθώς μέσω αυτού αποστέλλεται ο κωδικός επιβεβαίωσης για την είσοδο στην πλατφόρμα.

Τα ποσά της επιδότησης

Το Fuel Pass 2026 αφορά ενίσχυση για καύσιμα κίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο:

50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ στα νησιά για αυτοκίνητα (με ψηφιακή κάρτα)
30 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα για μοτοσικλέτες
Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, τα ποσά είναι μειωμένα κατά 10 ευρώ

Οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν λίγες ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων. Όσοι επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα θα δουν τα χρήματα πιο γρήγορα διαθέσιμα, ενώ οι καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς ενδέχεται να καθυστερήσουν ελαφρώς.

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσα από την πλατφόρμα, με ενδείξεις όπως «Υπό έλεγχο» ή «Ολοκληρωμένη πληρωμή».

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για αγορές καυσίμων και μετακινήσεις, ενώ τυχόν υπόλοιπο παραμένει διαθέσιμο έως το τέλος Ιουλίου 2026.

