Fuel Pass 2026: Ποιοι θα πληρωθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα και ποιοι όχι

Snapshot Οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026 γίνονται με βάση τον λήγοντα αριθμόΦΜ από 7 έως Απριλίου και από 10 Απριλίου για όλους ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 ή 3 θα πληρωθούν πριν το Πάσχα, ενώ οι υπόλοιποι μετά.

Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα με εισοδηματικά κριτήρια έως 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαυξήσεις για τέκνα και μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώσουν μόνο ένα όχημα που είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Η ενίσχυση κυμαίνεται από 25 έως 60 ευρώ ανάλογα με το όχημα, την περιοχή και τον τρόπο πληρωμής, με 10 ευρώ επιπλέον για ψηφιακή κάρτα έναντι τραπεζικού λογαριασμού.

Με αλλαγή στον τρόπο που γίνονται οι αιτήσεις έκανε χτες, Μεγάλη Δευτέρα, ποδαρικό η πλατφόρμα του fuel pass 2026, καθώς λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος, τα πληροφοριακά συστήματα δεν άντεξαν τον όγκο των επισκέψεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίστηκε τελικά η πλατφόρμα να δέχεται αιτήσεις με βάση το λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ των δυνητικά δικαιούχων και συγκεκριμένα:

Σήμερα, Τρίτη 7/4/2026 κάνουν αίτηση τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3

Την Τετάρτη 8/4/2026 κάνουν αίτηση τα ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6 και 7

Την Πέμπτη 9/4/2026 κάνουν αίτηση τα ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9 και 0

Από την Παρασκευή 10/4/2026, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Ποιοι θα πληρωθούν πριν το Πάσχα

Μετά και την τελευταία εξέλιξη και με δεδομένο ότι η πίστωση των χρημάτων στο iban ή την ψηφιακή κάρτα θα χρειαστεί περί τις 48 ώρες, ορισμένα ΑΦΜ δεν θα προλάβουν να πληρωθούν πριν το Πάσχα.

Στον αντίποδα, οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 ή 3 θα προλάβουν να πάρουν το fuel pass πριν το Πάσχα, δηλαδή να πληρωθούν τη Μεγάλη Πέμπτη.

Όλοι οι υπόλοιποι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από Μεγάλη Τετάρτη και μετά, με αποτέλεσμα να πληρωθούν μετά το Πάσχα.

Fuel Pass 2026: Δικαιούχοι

Όπως έχει γίνει γνωστό, το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

έως 25.000 ευρώ για άγαμους

για άγαμους έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης

για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο, ακόμη και αν διαθέτει περισσότερα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα:

να είναι σε κυκλοφορία

να είναι ασφαλισμένο

να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας

Τα ποσά ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Για αυτοκίνητα:

60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές 50 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

με IBAN σε νησιωτικές περιοχές 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα 40 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Για μοτοσυκλέτες / μοτοποδήλατα:

35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές 30 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

με IBAN σε νησιωτικές περιοχές 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα 25 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Προσοχή: Η επιλογή της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δίνει σταθερά 10 ευρώ περισσότερα σε σχέση με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.