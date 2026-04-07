Fuel Pass 2026: Ποιοι θα πληρωθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα και ποιοι όχι

Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά ΑΦΜ – Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Fuel Pass 2026: Ποιοι θα πληρωθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα και ποιοι όχι

Στιγμιότυπο από βενζινάδικο

Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026 γίνονται με βάση τον λήγοντα αριθμόΦΜ από 7 έως Απριλίου και από 10 Απριλίου για όλους ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
  • Οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 ή 3 θα πληρωθούν πριν το Πάσχα, ενώ οι υπόλοιποι μετά.
  • Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα με εισοδηματικά κριτήρια έως 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαυξήσεις για τέκνα και μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώσουν μόνο ένα όχημα που είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.
  • Η ενίσχυση κυμαίνεται από 25 έως 60 ευρώ ανάλογα με το όχημα, την περιοχή και τον τρόπο πληρωμής, με 10 ευρώ επιπλέον για ψηφιακή κάρτα έναντι τραπεζικού λογαριασμού.
Snapshot powered by AI

Με αλλαγή στον τρόπο που γίνονται οι αιτήσεις έκανε χτες, Μεγάλη Δευτέρα, ποδαρικό η πλατφόρμα του fuel pass 2026, καθώς λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος, τα πληροφοριακά συστήματα δεν άντεξαν τον όγκο των επισκέψεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίστηκε τελικά η πλατφόρμα να δέχεται αιτήσεις με βάση το λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ των δυνητικά δικαιούχων και συγκεκριμένα:

  • Σήμερα, Τρίτη 7/4/2026 κάνουν αίτηση τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3
  • Την Τετάρτη 8/4/2026 κάνουν αίτηση τα ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6 και 7
  • Την Πέμπτη 9/4/2026 κάνουν αίτηση τα ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9 και 0
  • Από την Παρασκευή 10/4/2026, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Ποιοι θα πληρωθούν πριν το Πάσχα

Μετά και την τελευταία εξέλιξη και με δεδομένο ότι η πίστωση των χρημάτων στο iban ή την ψηφιακή κάρτα θα χρειαστεί περί τις 48 ώρες, ορισμένα ΑΦΜ δεν θα προλάβουν να πληρωθούν πριν το Πάσχα.

Στον αντίποδα, οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 ή 3 θα προλάβουν να πάρουν το fuel pass πριν το Πάσχα, δηλαδή να πληρωθούν τη Μεγάλη Πέμπτη.

Όλοι οι υπόλοιποι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από Μεγάλη Τετάρτη και μετά, με αποτέλεσμα να πληρωθούν μετά το Πάσχα.

Fuel Pass 2026: Δικαιούχοι

Όπως έχει γίνει γνωστό, το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

  • έως 25.000 ευρώ για άγαμους
  • έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης
  • προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
  • για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο, ακόμη και αν διαθέτει περισσότερα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα:

  • να είναι σε κυκλοφορία
  • να είναι ασφαλισμένο
  • να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας

Τα ποσά ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Για αυτοκίνητα:

  • 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές
  • 50 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές
  • 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα
  • 40 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Για μοτοσυκλέτες / μοτοποδήλατα:

  • 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές
  • 30 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές
  • 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα
  • 25 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Προσοχή: Η επιλογή της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δίνει σταθερά 10 ευρώ περισσότερα σε σχέση με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:21ΚΟΣΜΟΣ

«Καλωσήρθατε στην παλιά μου γειτονιά» - Το συγκινητικό μεταθανάτιο μήνυμα του διοικητή του Apollo 13 στους αστροναύτες του Artemis II

18:20ΥΓΕΙΑ

«Ασπίδα» στην άνοια οι πνευματικά απαιτητικές δουλειές και σπουδές

18:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Ποιοι θα πληρωθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα και ποιοι όχι

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντοναλντ Τραμπ: «Η διορία ισχύει» - «Θα υπάρξει επίθεση που δεν έχουν ξαναδεί»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτώση της 66χρονης σε γκρεμό - Τι λένε διασώστες και κάτοικοι στο Newsbomb

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Οκτώ παραβάσεις την Τρίτη – Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Σκρέκας: Τι σημαίνουν «χεράτα» και «φορετά» - Η καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πάσχα: Με εκπλήξεις η Μεγάλη Εβδομάδα – Πώς θα σουβλίσουμε οβελία

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τοίχο πολυκατοικίας - Παραλίγο να μπει σε υπόγειο διαμέρισμα

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Μαστίγωμα μέχρι αναισθησίας - Από 100 μαστιγώματα σε ανύπαντρο ζευγάρι

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το καθεστώς σχηματίζει «ανθρώπινες αλυσίδες» σε γέφυρες - βίντεο

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: «Δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με το θάνατο του Παναγιώτη», λέει ο δικηγόρος της

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκε πτώμα στην παραλία Γαλάζια Λίμνη

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Χτυπήσαμε σιδηροδρομικούς σταθμούς και γέφυρες»

17:28MEETING POINT

Εισηγήσεις για εκλογές-εξπρές και υπέρβαση πιθανών «ατυχημάτων»

17:24ANNOUNCEMENTS

ΣΚΡΑΤΣ: Μεγάλος νικητής σε κατάστημα Allwyn της Πάτρας - Θα λαμβάνει 50.000 ευρώ κάθε μήνα για τους επόμενους 24 μήνες

17:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» αναχώρησαν για τη Μαδρίτη (βίντεο & εικόνες)

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά με 17 μονάδες η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου – Τι απαντούν για Καρυστιανού και Τσίπρα

17:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: H «τρέλα» του Γκραντ τον βάζει στη δωδεκάδα κόντρα στη «Μπάρτσα»

17:10ΚΟΣΜΟΣ

«Ανθρώπινες ασπίδες» με γυναίκες και παιδιά στήνει το Ιράν απέναντι στο τελεσίγραφο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:24ANNOUNCEMENTS

ΣΚΡΑΤΣ: Μεγάλος νικητής σε κατάστημα Allwyn της Πάτρας - Θα λαμβάνει 50.000 ευρώ κάθε μήνα για τους επόμενους 24 μήνες

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή προειδοποίηση Ιράν λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο: Θα βυθιστεί στο σκοτάδι όλη η περιοχή

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτώση της 66χρονης σε γκρεμό - Τι λένε διασώστες και κάτοικοι στο Newsbomb

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ένας πολιτισμός θα πεθάνει σήμερα - Δεν θέλω να συμβεί αλλά μάλλον θα γίνει» - Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία

14:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πάσχα: Με εκπλήξεις η Μεγάλη Εβδομάδα – Πώς θα σουβλίσουμε οβελία

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της 65χρονης - Καταγράφηκε σε βίντεο η πτώση

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκε πτώμα στην παραλία Γαλάζια Λίμνη

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά με 17 μονάδες η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου – Τι απαντούν για Καρυστιανού και Τσίπρα

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν σταμάτησε τις διαπραγματεύσεις του με τις ΗΠΑ

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

14:22ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Η αυτοσυγκράτηση έληξε» λέει το Ιράν και απειλεί με χτυπήματα πέρα από τη Μέση Ανατολή - Χτυπήματα στη νήσο Χαργκ λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ - Το Ισραήλ χτύπησε σιδηροδρομική γέφυρα

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Μαστίγωμα μέχρι αναισθησίας - Από 100 μαστιγώματα σε ανύπαντρο ζευγάρι

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

17:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άσχημα νέα για Λουτσέσκου: Πολλαπλά εγκεφαλικά και πνευμονική θρομβοεμβολή

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδικό: Η αθέατη πλευρά της Σελήνης σε φωτογραφία για πρώτη φορά στην ιστορία

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το καθεστώς σχηματίζει «ανθρώπινες αλυσίδες» σε γέφυρες - βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ