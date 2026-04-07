Fuel Pass: Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται το black out στην πλατφόρμα - Αιτήσεις πλέον βάσει ΑΦΜ

«Πεσμένη» παραμένει η πλατφόρμα του fuel pass μετά το χθεσινό κρασάρισμα λόγω υπερφόρτωσης

Μιχάλης Παπαδάκος

Fuel Pass: Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται το black out στην πλατφόρμα - Αιτήσεις πλέον βάσει ΑΦΜ
  • Η πλατφόρμα του Fuel Pass παραμένει ανενεργή για δεύτερη μέρα λόγω υπερφόρτωσης και τεχνικών προβλημάτων.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται πλέον με βάση τον λήγοντα αριθμό ΑΦΜ, αλλά η πρόσβαση είναι ακόμα περιορισμένη.
  • Το Fuel Pass III απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια για επιδότηση καυσίμων τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.
  • Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα, που πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.
  • Η επιδότηση χορηγείται είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με διαφοροποίηση ποσού ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο οχήματος.
Για δεύτερη μέρα η πλατφόρμα του Fuel Pass είναι ανενεργή και η πρόσβαση είναι αδύνατη σε όσους προσπαθούν να μπουν για να συμπληρώσουν την αίτηση και να λάβουν το οικονομικό βοήθημα για τα καύσιμα.

Ο σύνδεσμος της πλατφόρμας στο gov.grαντιμετωπίζει προβλήματα από χθες, Μ. Δευτέρα, οπότε και τέθηκε σε λειτουργία κι ελάχιστοι ήταν οι δικαιούχοι που κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Το αρμόδιο υπουργείο για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση αποφάσισε να «σπάσει» τις αιτήσεις βάσει ΑΦΜ, ωστόσο, και σήμερα Μ. Τρίτη (7/4) που υποτίθεται ότι θα είχαν πρόσβαση τα ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6 και 7 η πλατφόρμα παραμένει ανενεργή.

Συχνές ερωτήσεις

1. Τι είναι το Fuel Pass III;

Το Fuel Pass III αποτελεί μέτρο ενίσχυσης φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών που στοχεύει στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2026.

2. Ποιοι είναι δικαιούχοι του Fuel Pass III;

Το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για άγαμους και έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

3. Πόσα και ποια οχήματα είναι δυνατόν να δηλωθούν από έναν δικαιούχο του Fuel Pass III;

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα ή η μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

4. Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τρόποι λήψης της επιδότησης Fuel Pass III;

Ο αιτούμενος μπορεί να αιτηθεί είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με το ποσό της επιδότησης είτε την κατάθεση του ποσού της επιδότησης σε ήδη υπάρχοντα τραπεζικό λογαριασμό που του ανήκει.

Στην περίπτωση επιλογής της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό απαιτείται προσοχή στο ότι:

α. ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της Αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος.

β. στον λογαριασμό αυτό ο αιτούμενος θα πρέπει να είναι συνδικαιούχος ή μόνος δικαιούχος.

5. Πόσο είναι το ύψος της επιδότησης Fuel Pass III;

α) Εξήντα (60) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα (50) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση

σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) Πενήντα (50) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε σαράντα (40) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) Τριάντα πέντε (35) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) Τριάντα (30) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα είκοσι πέντε (25) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

6. Πότε υποβάλλονται οι Αιτήσεις για το Fuel Pass III;

Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.
Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.
Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.
Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων λήγει την 30/4/2026.

7. Πώς υποβάλω την Αίτηση Fuel Pass III;

Ι. Αυτοπρόσωπη Υποβολή Αιτήσεως από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη κατάλληλη συσκευή

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Αιτήσεως μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης κατάλληλης συσκευής απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτούμενος να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), κάτι που μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή μέσω δημοσίου ΚΕΠ. Εφόσον υφίσταται ήδη ή ολοκληρωθεί η εγγραφή του αιτουμένου στο ΕΜΕπ, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο αιτούμενος είναι τα εξής:

α. εισέρχεται στη διεύθυνση https://vouchers.gov.gr/fuelpass με τα προσωπικά διαπιστευτήρια taxis που διαθέτει,

β. εισάγει τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνει στο κινητό του από το ΕΜΕπ,

γ. επιβεβαιώνει τον αριθμό κινητού και τη διεύθυνση ηλ. αλληλογραφίας που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το ΕΜΕπ στην Αίτηση ή τα επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, και τα επιβεβαιώνει πατώντας το σχετικό πλήκτρο,

δ1. επιλέγει από την κυλιόμενη λίστα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί Ή

δ2. συμπληρώνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, του οποίου είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και αναρτά το σχετικό δικαιολογητικό στο σύνολό του σε ενιαίο αρχείο. Επίσης, συμπληρώνει τον ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας για το σκοπό ελέγχου ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο και ότι δεν οφείλονται γι’αυτό τέλη κυκλοφορίας,

ε. επιλέγει τον τρόπο λήψης της επιδότησης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή τραπεζική κατάθεση) λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι με την επιλογή τραπεζικής κατάθεσης το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται σύμφωνα με όσα εκτίθενται παραπάνω στην απάντηση της Ερώτησης 5,

στ1. στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγει στη συνέχεια τον οργανισμό έκδοσης από τους διαθέσιμους (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε.) Ή

στ2. στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, συμπληρώνει τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί την πίστωση της επιδότησης, και επιλέγει το τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο αυτός ανήκει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της Αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος.

ΙΙ. Υποβολή Αιτήσεως σε δημόσιο Κ.Ε.Π.

Η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από πιστοποιημένο υπάλληλο δημοσίου Κ.Ε.Π. κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου-δικαιούχου, κατά την περίοδο υποβολής Αιτήσεων.

Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή και καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα:

α) τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου,

β) τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, της μοτοσυκλέτας- του μοτοποδηλάτου και επιβεβαιώνει ότι το δηλούμενο είναι ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του αιτουμένου ή μισθωμένο όχημα που του έχει παραχωρηθεί προς χρήση (leasing), καταχωριζομένου στην τελευταία περίπτωση και του ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας και

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου, και ειδικότερα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό του κινητού τηλεφώνου,

και αιτείται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας προς πίστωση του σχετικού ποσού είτε την πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούμενου φυσικού προσώπου, τον οποίο και δηλώνει στον υπάλληλο.

H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή δήλωσης του επιθυμητού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου δύναται να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου.

8. Ποιες είναι οι πιθανές καταστάσεις της Αίτησής μου;

Η αίτηση κάθε πολίτη μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (Προσοχή! Η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά)
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ
ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

9. Η επιχείρηση που με απασχολεί μου διαθέτει όχημα μισθωμένο δυνάμει εταιρικού συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχει συνάψει. Μπορώ να επικαλεστώ τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος σε προσωπική μου Αίτηση Fuel Pass III;

Δεν υφίσταται αυτή η δυναότητα. Για την τεκμηρίωση μιας Αιτήσεως Fuel Pass III με επίκληση οχήματος μισθωμένου δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) θα πρέπει να αναρτηθεί ως δικαιολογητικό συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχει συναφθεί στα προσωπικά στοιχεία (ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο) του αιτουμένου.

10. Ποια πρόσθετα δικαιολογητικά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην Αίτηση, στην περίπτωση που ο αιτούμενος επικαλείται όχημα μισθωμένο δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

Ο αιτούμενος θα πρέπει να αναρτήσει:

α) πλήρες, υπογεγραμμένο και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, Συμβόλαιο Μίσθωσης, από το οποίο να προκύπτουν σαφώς:

i. ο ΑΦΜ μισθωτή,

ii. τo ονοματεπώνυμο μισθωτή,

iii. τα στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας του υπό δήλωση οχήματος,

iv. ο ΑΦΜ και η επωνυμία της εκμισθώτριας Εταιρείας και

v. η χρονική περίοδος ισχύος του Συμβολαίου Ή

β) επικυρωμένη για τη γνησιότητά της (με ευθύνη της εκμισθώτριας Εταιρείας ψηφιακά μέσω gov.gr ή μέσω δημοσίου Κ.Ε.Π.) βεβαίωση της εκμισθώτριας Εταιρείας, στην οποία να αναγράφονται υποχρεωτικά:

i. ο ΑΦΜ μισθωτή,

ii. τo ονοματεπώνυμο μισθωτή,

iii. τα στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας του υπό δήλωση οχήματος,

iv. ο ΑΦΜ και η επωνυμία της εκμισθώτριας Εταιρείας και

v. η χρονική περίοδος ισχύος του Συμβολαίου.

11. Μπορώ να τροποποιήσω στοιχεία Αίτησης που έχει εγκριθεί;

Δεν είναι εφικτό να τροποποιηθούν στοιχεία Αίτησης, η οποία έχει εγκριθεί. Αυτό είναι δυνατόν, όσο η Αίτηση παραμένει σε επεξεργασία.

12. Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα Fuel Pass III και μέχρι πότε;

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα Fuel Pass III, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων ή κατά τη μετακίνησή του με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με χρήση απευθείας στους επικυρωτές όλων των μέσων, καθώς και σε επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης-ταξί. Καλύπτει ιδίως τους εξής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes – MCC):

Κατηγορία εμπόρου

Περιγραφή δραστηριότητας

4011

Σιδηροδρομικές μεταφορές φορτίου

4111

Μεταφορές (αστικές και τοπικές συγκοινωνίες περιλαμβανομένων πορθμείων)

4112

Σιδηροδρομικές μετακινήσεις

4121

Υπηρεσίες ταξί

4131

Υπηρεσίες λεωφορείων

5541

Πρατήρια υγρών καυσίμων

5542

Αυτόματοι πωλητές καυσίμων

5983

Επιχειρήσεις πώλησης καυσίμων

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την

τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS).

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν υποστηρίζει ανάληψη του ποσού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο υπόλοιπο της ψηφιακής κάρτας σας μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026!

13. Είμαι επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στους επιλέξιμους κλάδους. Πώς λειτουργεί σε σχέση με την επιχείρησή μου το Fuel Pass ΙΙΙ και πότε θα λάβω τα χρήματα;

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είναι πανομοιότυπη με οποιαδήποτε άλλη κάρτα.

14. Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος που υποβάλλει, δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων από τον καθένα εξ αυτών;

Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή Αίτηση και να περιλάβει στην Αίτησή του όχημα, μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο, του οποίου διαθέτει πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

15. Πού μπορώ να απευθυνθώ για βοήθεια;

Το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Προγράμματος 2102154173 λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή πλην επισήμων αργιών. Ειδικά για τις 06-04-2026 το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης θα λειτουργήσει έως τις 20:00.

Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε το ερώτημά σας μέσω email στο FuelPass2026@ktpae.gr.

