Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές στην Ευρώπη θα παραμείνουν στα ύψη ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος

Snapshot Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα παραμείνουν υψηλές μακροπρόθεσμα, ακόμα και μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Ευρώπη προμηθεύεται μικρό ποσοστό πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, αλλά επηρεάζεται από τις παγκόσμιες διαταραχές στην προσφορά και τις αυξημένες τιμές.

Η αύξηση των τιμών οφείλεται σε περιορισμένη προσφορά, αυξημένο κόστος αποστολής και ασφάλιστρα κινδύνου λόγω της σύγκρουσης και των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές.

Η επαναφορά των τιμών σε προπολεμικά επίπεδα μπορεί να διαρκέσει μήνες ή χρόνια λόγω αβεβαιότητας, περιορισμένης προσφοράς και χρόνου αποκατάστασης των υποδομών.

Η Ευρώπη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο LNG, που αποτελεί παγκόσμια αγορά, και ο ανταγωνισμός με την Ασία μπορεί να διατηρήσει υψηλές τις τιμές φυσικού αερίου.

Παρά τη σημαντική πτώση των τιμών πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η Ευρώπη μπορεί να μην έχει ακόμη ανακουφιστεί λόγω των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των ενεργειακών προμηθειών στις οποίες βασίζεται σε μεγάλο βαθμό το μπλοκ. Ο πόλεμος του Ιράν και το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκάλεσαν τη μεγαλύτερη διαταραχή εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA). Οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις του Κόλπου αναμένεται να έχουν πολυετή αντίκτυπο στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο.

Η Ευρώπη επηρεάζεται σημαντικά, αν και προμηθεύεται μόνο ένα μικρό μερίδιο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της απευθείας μέσω του Ορμούζ, το οποίο ελέγχεται και αποκλείεται από τις ιρανικές δυνάμεις μέχρι την κατάπαυση του πυρός.

Το άνοιγμα των Στενών ήταν ένα μη διαπραγματεύσιμο μέρος της κατάπαυσης του πυρός, καθώς το σημείο συμφόρησης είναι απαραίτητο για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και LNG. Το 2025, σχεδόν 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως πέρασαν από τα Στενά, σύμφωνα με τον IEA. Από αυτό, περίπου 600.000 βαρέλια ημερησίως, ή μόλις το 4%, κατευθύνθηκαν προς την Ευρώπη, σε σύγκριση με τις ημερήσιες ανάγκες της ΕΕ των 13 εκατομμυρίων βαρελιών.

Ακόμα κι έτσι, μια ραγδαία πτώση των τιμών της βενζίνης στην Ευρώπη είναι απίθανη, ακόμη και αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. «Ακόμα κι αν η ειρήνη επικρατήσει αύριο, δεν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα στο άμεσο μέλλον», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν.

Πώς οι παγκόσμιες τιμές επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές εισαγωγές

Η ΕΕ εισάγει το 80-85% του πετρελαίου της, σύμφωνα με την Eurostat, από ένα ευρύ φάσμα προμηθευτών. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος, αντιπροσωπεύοντας το 15,1% σε αξία, ακολουθούμενες από τη Νορβηγία και το Καζακστάν. Το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου τιμολογείται έναντι του αργού πετρελαίου Brent, του κύριου διεθνούς σημείου αναφοράς.

Οι τιμές για την παράδοση του επόμενου μήνα αυξήθηκαν από 72-73 δολάρια ανά βαρέλι πριν από τον πόλεμο σε σχεδόν 120 δολάρια στο αποκορύφωμά τους, πριν από τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Ακόμα και μετά την κατάπαυση του πυρός, η τιμή ήταν περίπου 93 δολάρια την Τετάρτη.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν επίσης αυξηθεί από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αυξήθηκαν στα 50 ευρώ ανά MWh από περίπου 35,5 ευρώ πριν από τον πόλεμο, φτάνοντας στο μέγιστο των 61,93 ευρώ/MWh στις 19 Μαρτίου. Η τιμή διαμορφώθηκε γύρω στα 44 ευρώ/MWh την Τετάρτη, μετά την κατάπαυση του πυρός.

Πώς οι παγκόσμιες τιμές φτάνουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται από την πιο ακριβή πηγή, συχνά το φυσικό αέριο. «Οι αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζουν τους βρετανικούς και ευρωπαϊκούς λογαριασμούς ενέργειας τόσο μέσω του άμεσου κόστους του φυσικού αερίου όσο και μέσω του αυξημένου κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου», δήλωσε ο Ίθαν Τιλκοκ, ειδικός σε θέματα φυσικού αερίου στην ICIS UK, ο οποίος μίλησε στο Euronews Business πριν από την κατάπαυση του πυρός.

Οι συμβάσεις σταθερού χαρακτήρα και η κρατική στήριξη μπορούν να καθυστερήσουν ή να μετριάσουν τον αντίκτυπο. Στη Γερμανία, οι τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου που συνδέονται με το TTF επηρεάζουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 40% και τις τιμές φυσικού αερίου για οικιακή χρήση κατά περίπου 50-60%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται από φόρους, χρεώσεις δικτύου και κόστος ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Για το πετρέλαιο, η γαλλική κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι μια αύξηση 1% στις τιμές των διυλισμένων καυσίμων οδηγεί σε αύξηση περίπου 0,75% στις τιμές των καυσίμων προ φόρων και περίπου 0,3% αύξηση στα πρατήρια καυσίμων, ανάλογα με τους φόρους.

Μια αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου κατά 10 δολάρια προσθέτει περίπου 3-6 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, ανάλογα με τα εθνικά φορολογικά συστήματα. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν επίσης σημασία: δεδομένου ότι το πετρέλαιο τιμολογείται σε δολάρια ΗΠΑ, ένα ασθενέστερο ευρώ αυξάνει το κόστος ακόμη και αν οι τιμές αναφοράς παραμείνουν αμετάβλητες.

Για να περιορίσουν τις αυξήσεις των τιμών, υπουργοί από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Αυστρία ζήτησαν από την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής φόρου στα πλεονάζοντα κέρδη από την ενέργεια.

Τι πρέπει να γίνει για να πέσουν οι τιμές

Η Ευρώπη διαθέτει ορισμένα εργαλεία για να μειώσει την πίεση, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών αποθεμάτων -μέρος των 400 εκατομμυρίων βαρελιών του IEA- και εθνικών μέτρων όπως μειώσεις φόρων, επιδοτήσεις και δελτία.

Ωστόσο, «αυτά μπορούν μόνο προσωρινά να αποκλιμακώσουν την κατάσταση», δήλωσε ο Αντρέι Κοβατάριου, συνεργάτης στο Παγκόσμιο Κέντρο Ενέργειας του Ατλαντικού Συμβουλίου, ο οποίος μίλησε στο Euronews Business πριν από την κατάπαυση του πυρός.

Ο IEA εκτιμά ότι οι χώρες του Κόλπου έχουν μειώσει την παραγωγή πετρελαίου κατά τουλάχιστον 10 mb/d λόγω της διαταραχής, περίπου το 10% της παγκόσμιας ζήτησης. Αλλά η φυσική προσφορά είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Η αβεβαιότητα παίζει επίσης ρόλο.

Υπάρχει «ένα μεγάλο ασφάλιστρο κινδύνου που οφείλεται στην αβεβαιότητα, αλλά παρατηρούμε επίσης μια μεγάλη πραγματική αναστάτωση στις ροές και την παραγωγή - επομένως δεν εξετάζουμε μια αγορά που καθοδηγείται αποκλειστικά από ψυχολογικά κριτήρια», δήλωσε ο Κοβατάριου.

Τι οδηγεί σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου

Πέρα από τις ανησυχίες για την προσφορά, οι traders παρακολουθούν τα ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου και τα ναύλα των δεξαμενόπλοιων, τα οποία είναι καθοριστικά για το κόστος παράδοσης αργού πετρελαίου. Το κόστος αποστολής έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ο Δείκτης Baltic Dirty Tanker Index (BDTI) έφτασε στο ρεκόρ των 3.737 μονάδων στις 27 Μαρτίου, σε σύγκριση με περίπου 1.000 μονάδες για το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους. Μετά την κατάπαυση του πυρός, ήταν ελαφρώς πάνω από 2.000 μονάδες το απόγευμα της Τετάρτης στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια των ενεργών επιθέσεων τον Μάρτιο, τα ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου για πλοία που κατευθύνονται προς τον Κόλπο τετραπλασιάστηκαν στο 1% της αξίας του πλοίου για επτά ημέρες κάλυψης, σύμφωνα με την S&P Global. Η επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες, απαιτώντας διαρκή ειρήνη και απόδειξη ασφαλούς διέλευσης.

Σύμφωνα με τον Κοβατάριου, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, μια διαρκής πτώση των τιμών καταναλωτή στην Ευρώπη θα διαρκέσει μήνες, καθώς τα αποθέματα χρειάζονται πολύ χρόνο για να ανασυσταθούν. Ταυτόχρονα, η προσφορά παραμένει περιορισμένη, αφού περισσότερες από 40 ενεργειακές εγκταστάσεις σε όλη την περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ακόμα και μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, οι επισκευές θα μπορούσαν να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια, διατηρώντας την προσφορά περιορισμένη και τις τιμές υψηλές.

Γιατί οι τιμές της βενζίνης ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων σχεδόν έξι εβδομάδων, ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας προμήθειας LNG από τον Κόλπο έχει είτε χαθεί είτε μπλοκαριστεί, εν μέσω των διαταραχών στην παραγωγή και της σχεδόν ακινητοποίησης των αποστολών μέσω των Στενών.

Το εργοστάσιο Ras Laffan του Κατάρ, το μεγαλύτερο εργοστάσιο LNG στον κόσμο, υπέστη ζημιές. Η QatarEnergy κήρυξε ανωτέρα βία σε ορισμένες συμβάσεις, αφού έθεσε εκτός λειτουργίας το 17% της παραγωγής, με την ανάκαμψη να αναμένεται να διαρκέσει έως και πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τον Tίλκοκ, ακόμη και μετά το άνοιγμα του Ορμούζ και την επανέναρξη της διέλευσης όλων των πλοίων, οι αγορές φυσικού αερίου θα μπορούσαν να «αντιμετωπίσουν μειωμένη προσφορά σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα λόγω της μειωμένης φυσικής διαθεσιμότητας από το Κατάρ».

Η Ευρώπη προμηθεύεται περίπου το 8% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ και επί του παρόντος έχει επαρκή προσφορά, αλλά ο ανταγωνισμός εντείνεται καθώς αναπληρώνει τις αποθήκες.Οι πρώτες γερμανικές αποστολές LNG από το Ομάν έφτασαν παρά τις αναταραχές στη Μέση Ανατολή

Περίπου το 40% του φυσικού αερίου της Ευρώπης προέρχεται από LNG, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε παγκόσμιες διαταραχές.

«Η Ευρώπη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο LNG, το οποίο αποτελεί μια παγκόσμια αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαταραχές αλλού μπορούν να μειώσουν τον όγκο του που διατίθεται στην Ευρώπη», δήλωσε ο Tίλκοκ. Ο ανταγωνισμός με την Ασία για την υπόλοιπη προσφορά θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές υψηλότερα.

Τι συμβαίνει μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία

Όπως αναμενόταν, η κατάπαυση του πυρός μείωσε αμέσως τους δείκτες αναφοράς. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI για παράδοση τον επόμενο μήνα μειώθηκαν κατά περισσότερο από 14% και 16% αντίστοιχα, μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης στην Ευρώπη. Αλλά αυτό το επίπεδο εξακολουθεί να είναι 20 δολάρια πάνω από το κόστος του βαρελιού πριν από τον πόλεμο.

Για το φυσικό αέριο, οι τιμές μειώθηκαν από τα υψηλά της κρίσης, αλλά αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα. «Το κατώτατο όριο είναι πιθανώς υψηλότερο από ό,τι πριν από την κρίση, επειδή η Ευρώπη πρέπει να αναπληρώσει τις χαμηλές αποθήκες, επομένως οι τιμές άνω των 40 €/MWh είναι ένα πιθανό βραχυπρόθεσμο σενάριο μετά τη συμφωνία», πρόσθεσε ο Κοβατάριου.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν και οι ΗΠΑ επιλύουν τη σύγκρουση και προχωρούν στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. «Το Ιράν μπορεί να επαναφέρει σχετικά γρήγορα επιπλέον όγκους, ειδικά εάν δεν καταγραφούν πρόσθετες διαταραχές στις υποδομές αργού πετρελαίου της Τεχεράνης μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία», δήλωσε ο Κοβατάριου. Αλλά πολλά εξαρτώνται από τις λεπτομέρειες της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Εάν η ειρηνευτική συμφωνία αφήσει αβεβαιότητα -όπως ήδη συμβαίνει- οι τιμές θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλές λόγω των συνεχιζόμενων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής και ασφάλισης, «γι' αυτό και η αντιληπτή διάρκεια της σύγκρουσης έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο και η ίδια η συμφωνία», κατέληξε ο Κοβατάριου.

