Τραμπ: Αν ήταν στο χέρι μου θα έπαιρνα το πετρέλαιο του Ιράν

Δυστυχώς, ο αμερικανικός λαός θα ήθελε να μας δει να επιστρέφουμε στην πατρίδα, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλές επιλογές σχετικά με το Ιράν και θέλει να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους παρουσία εκεί για να αποτρέψουν την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.
  • Ο Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να πάρουν το πετρέλαιο του Ιράν και να το κρατήσουν για κερδοφορία, αν εξαρτιόταν από αυτόν.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ανόητους όσους αντιτίθενται στον πόλεμο, επισημαίνοντας ότι ο στόχος είναι να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα.
  • Τόνισε ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν υποδομές του Ιράν, όπως γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για περαιτέρω ενέργειες.
  • Αποκάλυψε ότι τα όπλα που στάλθηκαν στους Ιρανούς διαδηλωτές δεν έφτασαν στον λαό, καθώς κρατήθηκαν από συγκεκριμένες ομάδες, τις οποίες απείλησε με βαρύ τίμημα.
«Πολλές εναλλακτικές λύσεις» δήλωσε ότι έχει στο θέμα του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξήγησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να φύγουν και τώρα «αλλά θέλω να το τελειώσουμε».

«Θα μπορούσαμε να φύγουμε αμέσως και θα τους έπαιρνε 15 χρόνια για να ξαναχτίσουν ό,τι είχαν. Θα μπορούσαμε να φύγουμε αμέσως, αλλά θέλω να το τελειώσουμε. Το Ιράν… δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε ο Τραμπ.

Σε ερώτηση για την έκβαση του πολέμου και τι θα ήθελε ο Τραμπ απάντησε: «Τι θα ήθελα να κάνω; Να πάρω το πετρέλαιο. Επειδή είναι εκεί έτοιμο για να το πάρουμε, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό».

«Δυστυχώς, ο αμερικανικός λαός θα ήθελε να μας δει να επιστρέφουμε στην πατρίδα. Αν εξαρτιόταν από μένα, θα έπαιρνα το πετρέλαιο, θα το κρατούσα και θα έβγαζα πολλά χρήματα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στους Αμερικανούς που αντιτίθενται στον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι ανόητοι». «Γιατί ο πόλεμος έχει ένα και μόνο στόχο: το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «καταστρέφουν» το Ιράν. «Και δεν μου αρέσει να το κάνω – αλλά το εξαφανίζουμε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν θα έχουν γέφυρες, ούτε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν θα έχουν τίποτα. Δεν θα προχωρήσω περαιτέρω, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι χειρότερα από αυτά», είπε ο Τραμπ.

Επιπλέον σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έστειλαν «πολλά όπλα» στο Ιράν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. «Ήταν να φτάσουν στον λαό, ώστε να μπορέσει να αντισταθεί σε αυτούς τους κακοποιούς», τόνισε.

«Ξέρετε τι συνέβη; Οι άνθρωποι στους οποίους τα έστειλαν τα κράτησαν επειδή είπαν: “Τι όμορφο όπλο, νομίζω ότι θα το κρατήσω”. Είμαι λοιπόν πολύ θυμωμένος με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα γι’ αυτό», ανέφερε ο Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια «ομάδα ανθρώπων» αναφερόταν.

«Οριστική η προθεσμία της Τρίτης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η προθεσμία της Τρίτης που έχει δώσει στο Ιράν είναι οριστική, χαρακτηρίζοντας παράλληλα σημαντική, αλλά όχι αρκετά καλή την πρόταση εκεχειρίας που υπέβαλαν χώρες που μεσολαβούν μεταξύ των εμπόλεμων μερών.

«Έκαναν μια πρόταση, και είναι μια σημαντική πρόταση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι αρκετά καλό», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο περιθώριο μιας τελετής για το Πάσχα στον Λευκό Οίκο.

«Θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα, ο πόλεμος, αν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα. Το γνωρίζουν αυτό, διαπραγματεύονται, νομίζω, με καλή πίστη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ντόναλντ Τραμπ Μελάνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια στον Λευκό Οίκο σε εκδήλωση για το Πάσχα. 6 Απριλίου 2026

ΑΡ

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας: Επιμένει για οριστικό τέλος στην πολεμική σύγκρουση

Το Ιράν υπέβαλε την απάντησή του στο Πακιστάν σχετικά με την πρόταση για εκεχειρία σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, η Τεχεράνη απέρριψε την κατάπαυση πυρός και τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο «με σεβασμό στις θέσεις του Ιράν».

Επιπλέον η απάντηση περιλαμβάνει μία σειρά από απαιτήσεις του Ιράν προκειμένου να τερματιστεί η πολεμική σύγκρουση και συγκεκριμένα ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο και την άρση των κυρώσεων σε βάρος του ιρανικού καθεστώτος.

Σχεδόν από την έναρξη του πολέμου οι αξιωματούχοι του ιρανικού καθεστώτος δηλώνουν ότι μία κατάπαυση πυρός θα εξυπηρετούσε τις ΗΠΑ και Ισραήλ προκειμένου να ανασυγκροτηθούν και να επιτεθούν και πάλι κατά του Ιράν και επιμένουν ότι πρέπει να υπάρξει οριστικό τέλος στις πολεμικές επιχειρήσεις.

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τα τροχαία - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κατάσταση υγείας Λουτσέσκου: Εξετάζουν τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

19:08ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα: Δείτε live την Ακολουθία του Νυμφίου από τον Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μίνι εγκεφαλικό: Τα προειδοποιητικά σημάδια που οι περισσότεροι υποτιμούν - Τι να κάνετε άμεσα

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αερογέφυρα ζωής για 6χρονο κοριτσάκι: Αγώνας δρόμου του ΕΚΑΒ από την Κεφαλονιά στον Άραξο

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση αυτοκινήτου σε αρδευτικό κανάλι

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Οι αμμοθύελλες στον Άρη δημιουργούν ηλεκτρική ενέργεια και αναδιαμορφώνουν τη χημεία του πλανήτη

18:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε οι πληρωμές – Οι δύο ημερομηνίες

18:43ΕΘΝΙΚΑ

Αιγαίο: Δεκαπέντε παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά τη Δευτέρα

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αν ήταν στο χέρι μου θα έπαιρνα το πετρέλαιο του Ιράν – Οριστική η προθεσμία της Τρίτης

18:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα είναι σε θέση να απορροφήσει το σοκ του πολέμου»

18:31TRAVEL

Και όμως δεν είναι το Παρίσι: Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση με drone αποκάλυψε σπείρα «λογιστών»: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία

18:21ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Σε εξέλιξη η συνάντηση Χριστουδουλίδη με Ερχιουρμάν - «Είμαι αισιόδοξος και απόλυτα ρεαλιστής»

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιας: «Ο πραγματογνώμονάς σας έχει στα χέρια του τα βίντεο 3 χρόνια τώρα - Γιατί δεν τα δώσατε;»

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 33χρονος Ουκρανός για τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε καφετέρια

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθώντας τον ήλιο, το Πάσχα φέτος μας βρίσκει δίπλα στη θάλασσα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες από τον Βόλο: Κιτρινωπή βλέννα στο λιμάνι της πόλης – Οργισμένοι για τη ρύπανση οι κάτοικοι, ανησυχία για τις ακτές

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας: Επιμένει για οριστικό τέλος στην πολεμική σύγκρουση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Ποιος ήταν ο γιος της Θεανώς Φωτίου που πέθανε σε ηλικία μόλις 48 ετών

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση με drone αποκάλυψε σπείρα «λογιστών»: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία

16:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Αναλυτικά η διαδικασία και τα ποσά

11:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αν ήταν στο χέρι μου θα έπαιρνα το πετρέλαιο του Ιράν – Οριστική η προθεσμία της Τρίτης

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιας: «Ο πραγματογνώμονάς σας έχει στα χέρια του τα βίντεο 3 χρόνια τώρα - Γιατί δεν τα δώσατε;»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έπεσε» η πλατφόρμα για το Fuel Pass

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μίνι εγκεφαλικό: Τα προειδοποιητικά σημάδια που οι περισσότεροι υποτιμούν - Τι να κάνετε άμεσα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες από τον Βόλο: Κιτρινωπή βλέννα στο λιμάνι της πόλης – Οργισμένοι για τη ρύπανση οι κάτοικοι, ανησυχία για τις ακτές

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

18:31TRAVEL

Και όμως δεν είναι το Παρίσι: Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Πράσινο Ακρωτήρι: Γιατί πεθαίνουν τουρίστες μετά τις διακοπές τους σε αυτό το τροπικό νησί;

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με το Πάσχα - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για όλη τη χώρα

18:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε οι πληρωμές – Οι δύο ημερομηνίες

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ειρωνεύεται την απειλή Τραμπ: «Ηρέμησε, τίγρη, κράτα την ψυχραιμία σου»

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Συγκλονίζει ο πατέρας της 30χρονης - «Εγώ την έδεσα πισθάγκωνα, ήταν αλκοολική»

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ΕΛΤΑ στον Μαραθώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ