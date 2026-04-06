Τραμπ: Αν ήταν στο χέρι μου θα έπαιρνα το πετρέλαιο του Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλές επιλογές σχετικά με το Ιράν και θέλει να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους παρουσία εκεί για να αποτρέψουν την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να πάρουν το πετρέλαιο του Ιράν και να το κρατήσουν για κερδοφορία, αν εξαρτιόταν από αυτόν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ανόητους όσους αντιτίθενται στον πόλεμο, επισημαίνοντας ότι ο στόχος είναι να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα.

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν υποδομές του Ιράν, όπως γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για περαιτέρω ενέργειες.

Αποκάλυψε ότι τα όπλα που στάλθηκαν στους Ιρανούς διαδηλωτές δεν έφτασαν στον λαό, καθώς κρατήθηκαν από συγκεκριμένες ομάδες, τις οποίες απείλησε με βαρύ τίμημα.

«Πολλές εναλλακτικές λύσεις» δήλωσε ότι έχει στο θέμα του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξήγησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να φύγουν και τώρα «αλλά θέλω να το τελειώσουμε».

«Θα μπορούσαμε να φύγουμε αμέσως και θα τους έπαιρνε 15 χρόνια για να ξαναχτίσουν ό,τι είχαν. Θα μπορούσαμε να φύγουμε αμέσως, αλλά θέλω να το τελειώσουμε. Το Ιράν… δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε ο Τραμπ.

Σε ερώτηση για την έκβαση του πολέμου και τι θα ήθελε ο Τραμπ απάντησε: «Τι θα ήθελα να κάνω; Να πάρω το πετρέλαιο. Επειδή είναι εκεί έτοιμο για να το πάρουμε, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό».

«Δυστυχώς, ο αμερικανικός λαός θα ήθελε να μας δει να επιστρέφουμε στην πατρίδα. Αν εξαρτιόταν από μένα, θα έπαιρνα το πετρέλαιο, θα το κρατούσα και θα έβγαζα πολλά χρήματα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στους Αμερικανούς που αντιτίθενται στον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι ανόητοι». «Γιατί ο πόλεμος έχει ένα και μόνο στόχο: το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «καταστρέφουν» το Ιράν. «Και δεν μου αρέσει να το κάνω – αλλά το εξαφανίζουμε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν θα έχουν γέφυρες, ούτε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν θα έχουν τίποτα. Δεν θα προχωρήσω περαιτέρω, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι χειρότερα από αυτά», είπε ο Τραμπ.

Επιπλέον σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έστειλαν «πολλά όπλα» στο Ιράν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. «Ήταν να φτάσουν στον λαό, ώστε να μπορέσει να αντισταθεί σε αυτούς τους κακοποιούς», τόνισε.

«Ξέρετε τι συνέβη; Οι άνθρωποι στους οποίους τα έστειλαν τα κράτησαν επειδή είπαν: “Τι όμορφο όπλο, νομίζω ότι θα το κρατήσω”. Είμαι λοιπόν πολύ θυμωμένος με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα γι’ αυτό», ανέφερε ο Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια «ομάδα ανθρώπων» αναφερόταν.

«Οριστική η προθεσμία της Τρίτης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η προθεσμία της Τρίτης που έχει δώσει στο Ιράν είναι οριστική, χαρακτηρίζοντας παράλληλα σημαντική, αλλά όχι αρκετά καλή την πρόταση εκεχειρίας που υπέβαλαν χώρες που μεσολαβούν μεταξύ των εμπόλεμων μερών.

«Έκαναν μια πρόταση, και είναι μια σημαντική πρόταση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι αρκετά καλό», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο περιθώριο μιας τελετής για το Πάσχα στον Λευκό Οίκο.

«Θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα, ο πόλεμος, αν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα. Το γνωρίζουν αυτό, διαπραγματεύονται, νομίζω, με καλή πίστη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια στον Λευκό Οίκο σε εκδήλωση για το Πάσχα. 6 Απριλίου 2026 ΑΡ

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας: Επιμένει για οριστικό τέλος στην πολεμική σύγκρουση

Το Ιράν υπέβαλε την απάντησή του στο Πακιστάν σχετικά με την πρόταση για εκεχειρία σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, η Τεχεράνη απέρριψε την κατάπαυση πυρός και τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο «με σεβασμό στις θέσεις του Ιράν».

Επιπλέον η απάντηση περιλαμβάνει μία σειρά από απαιτήσεις του Ιράν προκειμένου να τερματιστεί η πολεμική σύγκρουση και συγκεκριμένα ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο και την άρση των κυρώσεων σε βάρος του ιρανικού καθεστώτος.

Σχεδόν από την έναρξη του πολέμου οι αξιωματούχοι του ιρανικού καθεστώτος δηλώνουν ότι μία κατάπαυση πυρός θα εξυπηρετούσε τις ΗΠΑ και Ισραήλ προκειμένου να ανασυγκροτηθούν και να επιτεθούν και πάλι κατά του Ιράν και επιμένουν ότι πρέπει να υπάρξει οριστικό τέλος στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Διαβάστε επίσης