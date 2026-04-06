ΔΟΑΕ: Προειδοποιεί για πυρηνικό ατύχημα εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε πυρηνικούς σταθμούς του Ιράν

Η Ρωσία ξεκίνησε την απομάκρυνση 198 υπαλλήλων από τον σταθμό και καταδίκασε σθεναρά το πλήγμα, καθώς είχε συμμετοχή στην κατασκευή και λειτουργία του σταθμού.

Ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ δεν έχει υποστεί ζημιές, όπως δείχνει η ανάλυση δορυφορικών εικόνων που εξέτασε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Ωστόσο προειδοποιεί για ραδιενεργό ατύχημα αν συνεχιστούν επιθέσεις σε πυρηνικούς σταθμούς στο Ιράν.

«Με βάση την ανεξάρτητη ανάλυση νέων δορυφορικών εικόνων και τη λεπτομερή γνώση της περιοχής, ο ΔΟΑΕ μπορεί να επιβεβαιώσει πρόσφατες επιπτώσεις στρατιωτικών επιθέσεων κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης μόλις 75 μέτρα από την περίμετρο του σταθμού. Ο ίδιος ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ δεν έχει υποστεί ζημιές, όπως δείχνει η ανάλυση του ΔΟΑΕ των εικόνων της 5ης Απριλίου», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ η ΔΟΑΕ.

Παράλληλα ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ , Ραφαέλ Γκρόσι προειδοποίησε «ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ – ένα εργοστάσιο σε λειτουργεία με μεγάλες ποσότητες πυρηνικού καυσίμου – θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό ραδιενεργό ατύχημα με επιβλαβείς συνέπειες για τους ανθρώπους και το περιβάλλον στο Ιράν και πέραν αυτού».

Ανεξάρτητα από τη φύση των επιδιωκόμενων στόχων, ο Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι ότι τέτοιες επιθέσεις αποτελούν πολύ πραγματικό κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια και πρέπει να σταματήσουν.

Μάλιστα επανέλαβε την έκκλησή του προς όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως τους 7 απαραίτητους πυλώνες για τη διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης. Μια πυρηνική εγκατάσταση και οι γύρω περιοχές δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο επιθέσεων, τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ.

Σύμφωνα με ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, ένας υπάλληλος ασφαλείας σκοτώθηκε κατά το πλήγμα στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στις εγκαταστάσεις ούτε αύξηση της ραδιενέργειας.

Ωστόσο η Ρωσία ξεκίνησε το Σάββατο την απομάκρυνση άλλων 198 υπαλλήλων μετά το πλήγμα το οποίο καταδίκασε «σθεναρά» η Μόσχα. Η Ρωσία είχε εν μέρει κατασκευάσει τον σταθμό αυτόν και Ρώσοι τεχνικοί βοηθούν στη λειτουργία του.

