Επικρίσεις κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την έναρξη του πολέμου στο Ιράν επιφύλαξε το Κρεμλίνο που χτύπησε «καμπανάκι» για τις συνέπειες της σύγκρουσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ ρωτήθηκε για τη χθεσινή ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με νέα κλιμάκωση το Ιράν εάν δεν ανοίξει άμεσα τα Στενά του Ορμούζ.

«Παρατηρούμε ότι το επίπεδο έντασης στην περιοχή αυξάνεται και συνεχίζει να αυξάνεται», είπε ο Πεσκόφ. Και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η περιοχή έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Αυτές είναι όλες πολύ επικίνδυνες και αρνητικές συνέπειες της επιθετικότητας που εξαπολύθηκε εναντίον του Ιράν».

Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου προειδοποίησε για την επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας των συγκρούσεων και τις συνέπειές της. «Η γεωγραφική έκταση αυτής της σύγκρουσης έχει διευρυνθεί και πλέον όλοι συνειδητοποιούμε τις συνέπειες που έχει αυτό, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά αρνητικών επιπτώσεων για την παγκόσμια οικονομία», είπε ο Πεσκόφ.

Να σημειωθεί ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Μάλιστα ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ στην αρχή του πολέμου ως «κυνική δολοφονία».

Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν λαμβάνει πληροφορίες από το Κρεμλίνο σχετικά με τις κινήσεις των αμερικανικών και ισραηλινών στρατευμάτων. Ωστόσο πολλοί αναλυτές έχουν δηλώσει ότι η ικανότητα της Τεχεράνης να δράσει βάσει αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Διαβάστε επίσης