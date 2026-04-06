Κρεμλίνο: Ολόκληρη η Μέση Ανατολή φλέγεται - «Καμπανάκι» για τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν

Για τις «επικίνδυνες και αρνητικές συνέπειες» του πολέμου προειδοποιεί το Κρεμλίνο

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

EPA
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  Το Κρεμλίνο προειδοποιεί για τις επικίνδυνες και αρνητικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.
  Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επισημαίνει την αύξηση της έντασης και τη γεωγραφική διεύρυνση της σύγκρουσης με αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
  Ο Βλαντίμιρ Πούτιν καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ως «κυνική δολοφονία».
  Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν λαμβάνει πληροφορίες από το Κρεμλίνο για τις κινήσεις των αμερικανικών και ισραηλινών στρατευμάτων, αλλά η ικανότητά του να τις αξιοποιήσει μπορεί να είναι περιορισμένη.
Snapshot powered by AI

Επικρίσεις κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την έναρξη του πολέμου στο Ιράν επιφύλαξε το Κρεμλίνο που χτύπησε «καμπανάκι» για τις συνέπειες της σύγκρουσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ ρωτήθηκε για τη χθεσινή ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με νέα κλιμάκωση το Ιράν εάν δεν ανοίξει άμεσα τα Στενά του Ορμούζ.

«Παρατηρούμε ότι το επίπεδο έντασης στην περιοχή αυξάνεται και συνεχίζει να αυξάνεται», είπε ο Πεσκόφ. Και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η περιοχή έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Αυτές είναι όλες πολύ επικίνδυνες και αρνητικές συνέπειες της επιθετικότητας που εξαπολύθηκε εναντίον του Ιράν».

Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου προειδοποίησε για την επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας των συγκρούσεων και τις συνέπειές της. «Η γεωγραφική έκταση αυτής της σύγκρουσης έχει διευρυνθεί και πλέον όλοι συνειδητοποιούμε τις συνέπειες που έχει αυτό, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά αρνητικών επιπτώσεων για την παγκόσμια οικονομία», είπε ο Πεσκόφ.

Να σημειωθεί ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Μάλιστα ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ στην αρχή του πολέμου ως «κυνική δολοφονία».

Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν λαμβάνει πληροφορίες από το Κρεμλίνο σχετικά με τις κινήσεις των αμερικανικών και ισραηλινών στρατευμάτων. Ωστόσο πολλοί αναλυτές έχουν δηλώσει ότι η ικανότητα της Τεχεράνης να δράσει βάσει αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
