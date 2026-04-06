Ιράν: Oι «Φρουροί της Επανάστασης» επιτέθηκαν στο αμερικανικό πλοίο USS Tripoli

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι στόχευσαν το αμερικανικό αμφίβιο πλοίο USS Tripoli, ένα τεράστιο πολεμικό πλοίο που μεταφέρει αεροσκάφη και έως και 1.800 πεζοναύτες. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Iράν ισχυρίζεται ότι έπληξε το USS Tripoli με πυραύλους, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το IRGC περιέγραψε το περιστατικό ως άμεσο πλήγμα σε ένα σημαντικό αμερικανικό πολεμικό πλοίο, λέγοντας ότι το πλοίο δέχτηκε κύμα πυραύλων ενώ βρισκόταν ανεπτυγμένο με μεγάλο αριθμό προσωπικού, μετεδωσαν μεταξύ αλλων οι Times of Israel, το Al Jazeera και τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης.

???? Iran's Revolutionary Guards claims they targeted U.S. amphibious assault ship LHA-7.



LHA-7 is the USS Tripoli, a massive warship that carries aircraft and up to 1,800 Marines.



April 6, 2026

Το αμφίβιο πλοίο επίθεσης USS Tripoli (LHA-7) λειτουργεί ως ναυαρχίδα της Αμφίβιας Ομάδας Ετοιμότητας Tripoli (Amphibious Ready Group - ARG), η οποία αποτελείται από περίπου 3.500 ναύτες και πεζοναύτες, καθώς και από αεροσκάφη μεταφοράς και μαχητικά κρούσης, όπως επίσης και αμφίβια επιθετικά και τακτικά μέσα.