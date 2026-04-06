Οι 36 ώρες πίσω από τις γραμμές του εχθρού: Μέσα στην αμερικανική επιχείρηση διάσωσης στο Ιράν

Snapshot Αμερικανός συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας εκτινάχθηκε από μαχητικό F

15E πάνω από το νοτιοδυτικό Ιράν και επιβίωσε σχεδόν δύο ημέρες πίσω από τις εχθρικές γραμμές πριν διασωθεί.

Η επιχείρηση διάσωσης ήταν υψηλού ρίσκου και περιλάμβανε δεκάδες ειδικές δυνάμεις, αεροσκάφη και παραπλανητικές τακτικές της CIA για την προστασία του στρατιωτικού.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν για να επικεντρωθεί στη διάσωση του συνταγματάρχη, επισημαίνοντας παράλληλα προειδοποιήσεις για μελλοντικές επιθέσεις.

Η κατάρριψη του αμερικανικού μαχητικού και η στρατιωτική αντίδραση των ΗΠΑ αύξησαν σημαντικά τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προκαλώντας ανησυχίες για τη διεθνή ασφάλεια και το εμπόριο πετρελαίου.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή, με τον τραυματισμένο αλλά ασφαλή συνταγματάρχη να μεταφέρεται εκτός Ιράν και τα αμερικανικά αεροσκάφη να αποχωρούν από τον εχθρικό εναέριο χώρο.

Ο Αμερικανός συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος αναγκάστηκε να εκτιναχθεί από μαχητικό F-15E πάνω από τη νοτιοδυτική Ιράν, επέζησε σχεδόν δύο ημέρες πίσω από τις εχθρικές γραμμές, καταφύγιο σε μια βραχώδη σχισμή, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν μια επείγουσα και υψηλού ρίσκου επιχείρηση διάσωσης, πριν τον εντοπίσουν οι ένοπλες ιρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους που γνωρίζουν λεπτομέρειες της περίπλοκης και επικίνδυνης διάσωσης.

Η ανάκτηση του Αμερικανού στρατιωτικού πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κλιμακώνονταν γύρω από το Στενό του Ορμούζ, ένα κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε άλλες προγραμματισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, κατευθύνοντας την προσοχή και τους πόρους της κυβέρνησης σε μια κολοσσιαία προσπάθεια εντοπισμού και εξαγωγής του Αμερικανού στρατιωτικού, όπως ανέφεραν πολλοί αξιωματούχοι στο CBS News.

Σε εικόνες που δημοσίευσε το Sepahnews, επίσημος ιστότοπος της Ιρανικής Φρουράς, μαύρος καπνός υψώνεται στον αέρα στο σημείο όπου, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, καταρρίφθηκαν ένα αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης στην επαρχία Ισφαχάν, τον Απρίλιο του 2026.

Δεκάδες ειδικές δυνάμεις και αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση, εντοπίζοντας το σήμα του χαμένου πληρώματος και τελικά φέρνοντας τον συνταγματάρχη σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια της ημέρας την Κυριακή το πρωί, τοπική ώρα.

Πέμπτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εμφανίστηκε δημόσια την Πέμπτη, όταν η προσοχή της χώρας είχε στραφεί κυρίως στη δραματική εξέλιξη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς ο πρόεδρος απέλυσε την Εισαγγελέα Γενικής Δικαιοσύνης Pam Bondi. Παράλληλα, γιόρτασε την έγκριση του σχεδιαστικού συμβουλίου για το νέο χορευτικό σαλόνι του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, πίσω από τις κάμερες, ο πρόεδρος και η βασική ομάδα εθνικής ασφάλειας συγκεντρώθηκαν στο Λευκό Οίκο, προετοιμάζοντας νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Στο Truth Social, ο πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν είχε ακόμη δει όλη τη δύναμη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και απείλησε περαιτέρω επιθέσεις: "Γέφυρες στη συνέχεια, μετά τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας!"

Μέχρι τότε, ο πόλεμος περιοριζόταν σε αεροπορικές επιθέσεις. Καμία γνωστή αμερικανική χερσαία δύναμη δεν είχε εισέλθει στο Ιράν.

Παρασκευή

Νωρίς το πρωί, το F-15E καταρρίφθηκε στη νοτιοδυτική Ιράν, αφήνοντας δύο Αμερικανούς αεροπόρους στο έδαφος. Αμερικανικά αεροσκάφη σάρωσαν το τραχύ, ορεινό έδαφος για τους αγνοούμενους στρατιωτικούς, δεχόμενα ταυτόχρονα πυρά εχθρών.

Ο πιλότος του καταρριφθέντος μαχητικού διασώθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Ένα ελικόπτερο διάσωσης που τον μετέφερε δέχθηκε πυρά από όπλα μικρής διαμέτρου, προκαλώντας τραυματισμούς στο πλήρωμα, αλλά τελικά προσγειώθηκε σε ασφαλές έδαφος. Ο πιλότος ενός άλλου αεροσκάφους, A-10 Thunderbolt II, αναγκάστηκε επίσης να εκτιναχθεί πάνω από τον Περσικό Κόλπο και διασώθηκε με ασφάλεια.

Αυτό άφησε έναν αξιωματικό συστημάτων όπλων της Πολεμικής Αεροπορίας, χωρισμένο από το πλήρωμά του, βαθιά μέσα σε εχθρικό έδαφος, εξοπλισμένο με όπλο, κρυπτογραφημένη επικοινωνία και φάρο εντοπισμού. Ο συνταγματάρχης χαρακτηρίστηκε "DUSTWUN" — στρατιωτικός όρος για Duty Status — Whereabouts Unknown.

Η CIA ξεκίνησε εκστρατεία παραπλάνησης, διαδίδοντας στο Ιράν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη εντοπίσει τον συνταγματάρχη και τον μετέφεραν εκτός χώρας. Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος παρακολουθούσε στενά την κατάσταση με τον υπουργό Άμυνας Pete Hegseth και τον υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio.

Η CIA εντόπισε την ακριβή θέση του στρατιωτικού σε ορεινή περιοχή νότια της Ισφαχάν. Άλλες επιχειρήσεις σταμάτησαν καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις και η προσοχή του προέδρου επικεντρώθηκαν στη διάσωση. Όταν μπόρεσε, ο αξιωματικός έστειλε μήνυμα: "Ο Θεός είναι μεγάλος", προκαλώντας αρχικά ανησυχία για πιθανή αιχμαλωσία, η οποία τελικά διαψεύστηκε.

Σάββατο

Κανονικά, μια ηλιόλουστη Σάββατο με θερμοκρασίες γύρω από τους 30 βαθμούς θα ήταν ημέρα γκολφ για τον πρόεδρο. Ωστόσο, ένας φρουρός των Μαρίνων εντοπίστηκε έξω από το West Wing καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ένδειξη ότι ο πρόεδρος εργαζόταν εντατικά. Ο Pete Hegseth ενημέρωνε τακτικά τον πρόεδρο. Ιρανικές και αμερικανικές δυνάμεις διασταυρώνονταν στην προσπάθεια να φτάσουν πρώτες στον συνταγματάρχη, καθώς Ιρανοί στρατιώτες σάρωναν την περιοχή με προσφορά χρηματικού επαίνου για τη σύλληψή του.

Δεκάδες ειδικές δυνάμεις και αεροσκάφη ενώθηκαν στην επιχείρηση. Αεροσκάφη βομβάρδισαν ιρανικές αποστολές για να μπλοκάρουν την πρόοδό τους προς τον χαμένο αξιωματικό.

Την Κυριακή, οι Navy SEALs ανέκτησαν τον αεροπόρο από το βουνό κατά τη διάρκεια της ημέρας και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Δύο μεταγωγικά C-130, που προορίζονταν να μεταφέρουν τα πληρώματα διάσωσης, εγκλωβίστηκαν σε χώμα και κατεστράφησαν για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού, σύμφωνα με τα στρατιωτικά πρωτόκολλα. Τρία ακόμη αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφέρουν τους κομάντος μέσω ενός πρόχειρου αεροδιαδρόμου στο Ιράν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εξήλθαν από τον εχθρικό εναέριο χώρο, με τα αεροσκάφη να προσγειώνονται διαδοχικά στο Κουβέιτ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αεροπόρος, αν και τραυματισμένος, είναι ασφαλής.

Η επιχείρηση διάσωσης δεν αποτελεί μόνο εθνικό γεγονός· η υπόθεση έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς η κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού μέσα στο Ιράν και η στρατιωτική αντίδραση των ΗΠΑ φέρνουν τις δύο χώρες στα όρια στρατιωτικής σύγκρουσης, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και των αγορών πετρελαίου.

Αυτό το περιστατικό, με τη συντονισμένη δράση ειδικών δυνάμεων, την παραπλανητική τακτική της CIA και την άμεση εμπλοκή του Λευκού Οίκου, καταγράφεται ως μία από τις πιο επικίνδυνες και ιστορικές επιχειρήσεις διάσωσης της τελευταίας δεκαετίας.

*Με πληροφορίες από το CBS

Διαβάστε επίσης